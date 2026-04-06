TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

TALIA FAAMASINOGA TALOSAGA E TAOFI LE FAAIUGA A LE FAAMASINOGA MO FALEALILI 1

Ua taliaina e le Afioga i le Faamasino Sili Satiu Simativa Perese, ia le taofia mo sina taimi, ia le faatinoga o le faaiuga a le faamasinoga, lea ua fa’atula’i ‘ese ai le Afioga Toelupe Poumulinuku Onesemo, mai i le nofoa o le itumalo a Falealili 1.

O le fa’ai’uga a le Faamasino Sili ma le Afioga i le faamasino ia Leiataualesa Daryl Clarke, ia Mati 30, 2026, lea ua fa’amavae ai Toelupe mai i le tofi o le sui Palemia ma Minisita o le Kapeneta, i le aso Lua o le vaiaso ua tuanai.

Ae ua fa’aulu e Toelupe sana tagi, ia Mati 30, 2026, e faasaga i le faaiuga a le faamasinoga, mo le faamalosia o ona aia tatau e tusa ai ma le faavae ma le toe iloiloina o gaioiga a le Faamasinoga Maualuga.

Ma ia talosagaina ai le taofia o le faamalosia o le fa’ai’uga a le faamasinoga, se’ia mae’a iloiloga o lana tagi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le a pule faamalumalu i lenei mataupu ia se faamasino mai i Niu Sila, le susuga ia Rhys Harrison. O itu e tolu o le mataupu, o le a aofia ai le itu tagi (Toelupe), o le itu lona lua (Tuiloma Laniselota Lameko) faapea ma le Fofoga Fetalai.

AUAI ATU SAMOA I LE FAAMANATUINA O LE 125 TAUSAGA O LE FUAVA’A A AUSETALIA

Na ripotia mai e le vaega fa’asalalau a le Talamua Media, ia le auai atu o le va’a a Samoa, le Nafanua III, i le faamanatuina o le 125 tausaga o le Fuava’a a le malo o Ausetalia, lea e aofia ai se fa’aaliga va’a e 31 mai i malo e 19.

E to’a 21 le auva’a a le Nafanua III, e aofia ai ni tamaitai se to’alua ma ni alii se to’a 19, o lo’o auai atu i lenei faamoemoe taua.

E amataina ia le polokalama i Cairns, Queensland, e aofia ai ma se aso ta’alo mo auva’a uma. Ona folau uma atu lea o va’a i Sydney, ma o lea faigamalaga, e lata i le tolu vaiaso, le umi.

FA’AMALOLO E LE SOSAIETE O LOIA MA FAAMASINO A SAMOA, IA SE LOIA SINIA

O lo’o fa’aauau pea ia su’esu’ega a le Sosaiete o Tulafono a Samoa (SLS), i tu’ua’iga e faasaga i se tasi o loia sinia, le susuga ia Leiataualesa Jerry Brunt, lea ua fa’amalolo mai ona tiute fa’aloia, mo le ono masina.

O lo’o ua faavae le faaiuga a le Sosaiete, i se fa’asea na o’o atu i le Komiti a le Sosaiete mo Fa’asea ma Su’esu’ega. E leai se faamatalaga auiliili na maua mai i le SLS, e tusa ai ma le fa’asea ae o lo’o iai se talitonuga, o le faasea, na fa’aulu e se tasi na fa’aaogaina le ofisa loia a Leiataualesa.

O le aso 24 o Fepuari, na faia ai le faaiuga a le SLS mo le fa’amaloloina o Leaiataualesa, amata mai ia Mati 11, 2026. Ma na ta’ua e le Sosaiete, o le latou fa’ai’uga, e le o se fa’amaoniga o se solitulafono a Leiataualesa.

Ua filifilia e le Sosaiete ia le susuga ia Faimalomatumua Meleisea Mathew Lemisio, e mataituina ia le ofisa loia a Brunt, i le ono masina o lona faamalologa.