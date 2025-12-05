TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

AOFIA I TU’UA’IGA O LE TOTOGI TUPE E SE SUI TAUVA, IA SE TALANOAGA NA PU’EINA I SE MASINI PU’E LEO

O le amataga o le vaiaso na fa’aulu ai i luma o le faamasinoga, e le Itu Agai (HRPP) ia se talanoaga sa pu’eina i se masini pu’e leo, e fai ma a latou molimau, i tu’ua’iga o lo’o ua faasaga i le Afioga i le Sui Palemia, ia Toelupe Poumulinuku Onesemo, e faapea, sa ia totogia ia se vaegatupe e $30,000 i le sui tauva a le HRPP, le susuga ia Tuiloma Laniselota Lameko.

O lenei talanoaga na pu’eina i le masini pu’e leo, o lo’o aofia ai le sui o le Palemene o Faasaleleaga #3, le susuga ia Namulauulu Sami Leota ma Tuiloma, lea sa ta’ua ai e Tuiloma le tu’uina atu e Toelupe o se vaegatupe e $30,000, faapea ma seisi vaegatupe e $70,000 sa tu’uina atu ia te ia, e le to’alua o seisi Minisita.

O lenei talanoaga sa pu’eina, o se vaega o le finauga a le HRPP, e auai ai i latou i totonu o le tagi a Tuiloma, ua faasaga ia Toelupe.

Na afua mai lenei mataupu, ina ua manumalo ia Toelupe i le nofoa a le itumalo o Falealii #1, i le palota ia Aukuso.

Ae sa fa’aulu ai e Tuiloma sana tagi e faasaga ia Toelupe, ma ia tu’ua’ia Toelupe i lona faia o ni faiga fa’asolitulafono, ma sa faapea foi ona talifuaitau mai Toelupe, i sana foi Tagi sa faia faasaga ia Tuiloma, i lona totogi tupe ma isi tulaga, o nisi e silia ma le to’aselau.

I le aso na atofaina e amataina ai le iloiloga, sa talosaga ai Tuiloma e toe faaui i tua lana talosaga ma sa faapea ona malie ai foi Toelupe e faaui i tua lana ia foi tagi.

Ma na tu’uina iai e le faamasinoga, ia aso e fitu, e fa’alauiloa faalauaiatele ai la la’ua faaiuga, ma o le a aloaia ai e le faamasinoga le la faaiuga.

Ae peitai, i le aso sa toe fo’i atu ai itu e lua mo le fa’amae’aina o le mataupu i luma o le faamasinoga, sa fa’aulu ai se talosaga a le HRPP ina ia fa’aopoopo atu i latou, i le tagi a Tuiloma, ona e tete’e i latou i le fa’ai’uga a Tuiloma, e fa’aui i tua lana tagi.

Sa talia ia le talosaga a le HRPP ma o le amataga o le vaiaso sa folasia ai la latou finauga i luma o le faamasinoga, i le mafua’aga ua tatau ai ona auai ma i latou, i le tagi ua faasaga ia Onesemo.

Ma sa fa’afofoga le faamasinoga, i se molimau e faapea, i le fonotaga a le HRPP ia Oketopa, na fesiligia ai Tuiloma e tusa ai ma le $100,000 lea na faapea sa totogi atu e Toelupe. Ma e lua ni molimau sainia, sa fa’ao’o atu e le HRPP i le faamasinoga, mai i le sui Taitai o le HRPP, le susuga ia Lauofo Fonotoe Pierre Meredith ma le Failautusi a le HRPP, ia Lealailepule Rimoni Aiafi.

Sa ta’ua e Lauofo i lana molimen, le fesiligia o Tuiloma e tusa ai ma le tupe na ia maua mai ia Onesemo, sa ta’ua ai e Tuiloma, o se maliliega, i le va o ni alii se to’alua.

Ua malolo nei le faamasinoga, e Iloilo, pe ua agava’a ia le HRPP e auai i le tagi ua faia faasaga ia Onesemo.

MAE’A ONA FAIA FAAIUGA A LE FAAMASINOGA I LE 10% MO MINISITA TAMAITAI

Ua saunoa mai le tamaitai loia ia Mauga Precious Chang, lea na tula’i mo le itu a le FAST (Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi), o le 10% e fa’amautu ai le numera o tamaitai/tina i totonu o le Palemene, ua mae’a ona finauina ma ua fa’amautuina i totonu o le faamasinoga, aua le taimi e fa’atino ai.

O le tali mai lea a Mauga i le talosaga a le Itu Agai (HRPP) i le faamasinoga, ina ia fa’atino loa i le taimi nei, lea 10%.

Na saunoa Mauga, e le o se finauga fou lea finau, ua mae’a ona iloiloina lea mataupu i totonu o le faamasinoga ma le Faamasinoga Apili, ma ua mae’a ona faia ai se faaiuga.

I le tagi a le HRPP ma le susuga ia Aliimalemanu Alofa Tu’uau, e faasaga i le Ofisa o le Loia Sili ma le FAST, sa fa’aleoina e le loia a le HRPP, le susuga ia Savalenoa Mareva Betham Annandale, i le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, i luma o le Afioga i le Faamasino ia Vui Clarence Nelson.

O Savalenoa lea sa avea ma Loia Sili i le taimi muamua na finauina ai le 10% i luma o le faamasinoga, i le tausaga e 2021.

Na fesiligia e Nelson ia le tamaitai loia, po o ai sona manatu, e tatau ona pulefaamalumalu i le mataupu, ona sa a’afia uma faamasino o le Faamasinoga Maualuga a Samoa, i le finauina o lenei mataupu, i lena taimi.

Ua tu’uina atu nei e Vui ia lenei mataupu, i le Afioga i le Faamasino Sili ia Satiu Simativa Perese, e le gata ina ia filifilia ia ni faamasino e latou te iloiloina lenei mataupu, ae faapea foi le faatulagaina o se aso mo le iloiloina o le mataupu.

NOFOSALA MO LE TOLU TAUSAGA I LE OSOFA’IA O FALE A AIGA

O se alii e 24 tausaga, na molia i lana amio o le osofa’ia ma le gaoia o fale o aiga, a’o faia malologa a aiga, ma ona ia sauaina ai se tasi, i se vaitaimi o le tausaga e 2022, ua faasalaina nei i le falepuipui, mo le tolu tausaga, e le Faamasinoga Maualuga a Samoa.

O le afioga i le alii faamasino ia Leiataualesa Daryl Clarke sa faaleoina le faasalaga mo Sefo Eusipio, ia Novema 17, ina ua ia tali ioe i moliaga o le faomea, gaoi ma le fa’ao’olima.

O Eusipio e malaga mai Fusi Saoluafaga, Lufilufi ma Luatuanu’u ma sa tula’i lava o ia, e finau lana lava mataupu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e fa ni fale po o aiga, sa osofa’ia e Eusipio, i le va o le tausaga e 2019 ma Iulai 2025, i Luatuanu’u, Alafua ma Maluafou. Ma o taimi uma lava na tupu ai nei faalavelave, o lo’o faia malologa a nei aiga, i le po. Ma sa gaoia e Eusipio ia meatotino mai i nei aiga.

Ae o lana osofaiga ia Novema 2022, i Alafua, na te’i mai ai i luga se tasi o le aiga ma taumafai e taofi ia le gaioiga a le na molia, ae sa le gata ina u’una’i e Eusipio ia le tamaloa, i lalo, ae na faapea ona ia kiki ina le tamaloa ma ta agai i se ogaumu. E lua vaiaso sa fa’ataotolia ai le gasegase o le na a’afia, ona o manu’a mai i lea faalavelave.

Sa saunoa Leiataualesa ua mafua ona faateteleina ia amioga a Eusipio, ona o taimi lava e loka ai, e tu’uina iai e le faamasinoga ia le avanoa e totogi ai se tupe e tatalaina ai i tua. O le alu atu ai lava lena a Eusipio, e le toe fo’i mai i le faamasinoga, ma fa’aauau ai lava lana amio.