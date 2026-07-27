TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

“TUTU FAATASI MA LE MOANA”

O le aso Tofi, o le vaiaso ua mavae, sa faataunu’u ai se solo tete’e, i matafaga o Utulei, lea na aofia potopoto ai fanau talavou, tama ma tina matutua, o faiaoga, tagata faigaluega a le malo, faifaiva, aiga ma taitai o le malo, faapea i latou o lo’o i totonu o faalapotopotoga e finau mo le faasaoina, e fa’aali o latou popolega, i fuafuaga a le malo feterale, mo le maina/eliina o minirale, i le moana.

Na fa’aigoaina lea fuafuaga, o le “Tutu Faatasi ma le Moana”, sa tu’ufa’atasia e le faalapotopotoga, e ta’ua o le Finafinau, o se faalapotopotoga o lo’o fesoasoani i fanau talavou, ina ia avea ma ta’ita’i o le lumanai.

E lata i le to’a 80 tagata o le atunu’u, na auai atu i le fuafuaga, i le aso Tofi, i o latou la’ei lanu moana. O le polokalama o le aso, na aofia ai se minute o le filemu, o le fa’atafeaina o ni fugalaau i le sami, faapea ai ma ni tautalaga e tusa ai ma le taua o le sami i soifuaga o le tagata faapea ma faanau o le lumanai.

Na saunoa le tamaitai fomai, ia Dr. Sabrina Suluai-Mahuka, le Faatonusili o le faalapotopotoga a le Finafinau, le aumai faatasia, e lenei fuafuaga, ia tagata ‘ese’ese o le atunu’u.

Sa aofia ai fanau talavou, i lalo o le 18 tausaga, e to’a 22, ma na fa’aalia ai le taua o le latou matafaioi, i fa’asoa, i le tausiga o le sami.

According to Dr. Sabrina Suluai‑Mahuka, Executive Director of Finafinau, the demonstration brought together many different parts of the community.

Ma sa fa’atanu’uina lenei fuafuaga i le aso tonu na fa’amanatu ai le Sisiga Fu'a a Manu’a, e aloa’ia ai le Manu’atele, ona afai ae iai ni a’afiaga o le fuafuaga a le malo feterale, o le a muamua a’afia ai le Motu Sa.

Sa ta’ua foi e Dr. Suluai-Mahuka, o le mafuaaga ua tu’ufa’atasia ai lea fuafuaga, ona ua le amana’ia mai e le malo feterale, o le tagi atu a Samoa, ma ua vave fa’atino a latou fuafuaga, mo le lisiina o ogasami mo le mainaina.

Na faamamafaina e Dr. Suluai-Mahuka, o le fuafua lea sa faia i le vaiaso ua mavae, e le o se fa’atu’iese i tekonolosi po o galuega mo le fa’aalualu i luma. Ae ua na’o se fa’aaliga o le agaga o tagata o le Pasefika, i le tausiga lelei o a latou ogasami ma fa’amautu le tatau ona iai se leo o tagatanu’u, e tusa ai ma o latou ogasami.

I le saunoaga fa’afeiloa’i a Dr. Suluai-Mahuka, na ia tautalagia ai le taua o le sami, ma ia valaaulia ia i latou na auai atu, ina ia o latou tomanatu mo sina minute, ma le filemu. Ina ua mae’a lea, sa faapea loa ona fa’atafea a latou fugalaau.

Ona fa’ai’u lea i se talanoaga e uiga i fugalaau, o fa’atalanoaga ma vaega fa’asalalau, faapea ma pu’ega ata.

Ia Me, 2025 na fa’aalauiloa mai ai e le Ofisa o le Initeria, ia sa latou iloiloga mo se lisi, e maina ai minirale, i ogasami e latalata mai ia Amerika Samoa – o se ulua’i taimi lea ua faia ai lea ituaiga galuega, i le silia ma le 30 tausaga.

O iina na faapea ona faia ai ni fa’asalalauga a le BOEM ma faia ai ma se fonotaga, na tatalaina i le mamalu lautele, ia Iulai, o le tausaga ua tuanai. O le to’atele o i latou na saunoa i lea fonotaga, sa fa’aalia lo latou tete’e malosi, i so’o se fuafuaga mo le mainaina po o le eliina o sami loloto, lea o lo’o latalata mai i Amerika Samoa.

Ae o le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na fa’alauiloa mai ai e le BOEM, ia se fa’aaliga, i ni lisi fuafuaina mo le 20 tausaga, e maina ai minarale i ogasami loloto o le Pasefika. E ta’i $3 miliona, i le lisi e tasi, ua tu’uina atu mo tauofoga.

FA’AALIGA A LE MALO E TUSA AI MA FUAFUAGA A LE MALO FETERALE I OGASAMI O LE PASEFIKA

I se fa’aaliga mai i le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula, i le aso Faraile, sa ia aloaia ai le fuafuaga a le malo feterale mo le faia o tauofoga, e lisi ai galuega o le maina o ogasami loloto, o lo’o latalata mai ia Amerika Samoa, e pei ona fa’alauiloa mai e le BOEM.

Ma na fa’aalia e le Kovana, ia le fa’aauau pea ona tumau o feso’ota’iga i le va o le Ofisa o le Initeria, le BOEM ma le Malo o Amerika Samoa, i le faagasologa o lenei fuafuaga.

Sa ta’ua e le afioga i le Kovana, o se avanoa lenei mo tagata o le atunu’u, e fa’ao’o atu ai o latou manatu, pe afai ae fa’aauau fuafuaga a le BOEM mo le fa’atauina o vaega o sami loloto.

E le gata i lea, sa ta’ua foi e le alii Kovana le tumau pea o lona talitonuga, o so’o se poloketi, e tatau ona malu puipuia ai le siosiomaga faapea faigafaiva a le teritori.

FA’AAUAU PEA ONA TETE’E AMATA I FUAFUAGA A LE MALO FETERALE

I sana fa’aaliga i le aso Faraile, sa toe fa’amautu ai e le Afioga i le sui Faipule a Amerika Samoa, i totonu o le Konekeresi, ia Uifa’atali Amata, ia lona tete’e i fuafuaga a le malo feterale, mo le maina/eliina o ogasami loloto o lo’o latalata mai i Amerika Samoa.

Sa ta’ua e Uifa’atali ia le tumau o lona tete’e, ma e le toe suia, ma e leai seisi e tautala mo ia, e tusa ai ma lenei mataupu, e aofia ai le itu Ripapilikana mo le itu Temokarasi, po o seisi lava faalapotopotoga.

Na fa’ailoa mai foi e le Afioga i le sui Faipule e faapea, o le lona fitu ai lea o ana fa’aaliga, e tusa ai ma lenei mataupu, ona o le taua tele ae le gata i lea, ua iai nisi fa’asalalauga, e foliga mai ua ta’ua ai e faapea, o o’u lagona ia, ae e leai.

Sa toe fa’amamafa mai e Uifaatali, na manino lava lona manatu mai i le amataga, i lona tete’e i le fuafuaga a le malo feterale, ma o lo’o tumau pea lea tulaga.

FA’AALIA FOI LE TETE’E O LE FONOTELE A LE EFKAS I FUAFUAGA MO OGASAMI A LE PASEFIKA

E silia ma le 600 sui usufono o le Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano a Amerika Samoa (EFKAS), na auai atu i le tatalaga aloaia o le latou Fonotele lona 36, i le taeao o le aso Gafua o le vaiaso ua mavae, i le malumalu a le “Ua Taunu’u” i le laumua a Kanana Fou.

O le saunoaga faapitoa o lea taeao, o le susuga i le Faafeagaiga ia Rev. Dr. Upolu Luma Vaai, lea o lo’o mataituina mataupu Faaleagaga, i le Iunivesite o le Pasefika i Suva, Fiti.

Ma sa ia u’una’ia ia le mamalu o le ‘Au Usufono, ina ia o latou tutu ma le lototele ma le manino, e tete’e i fuafuaga a le malo feterale, mo le maina/eliina, o sami loloto o lo’o tulata mai i le teritori.

Sa saunoa Rev. Dr. Vaai, o lo’o tele fesili e le o maua mai ni tali, e tusa ai ma lenei fuafuaga ma ua alagatatau i sui o le ekalesia, ona fa’aleoina o latou manatu, ma na fa’amamafaina foi e le lauga faapitoa o le aso, ia tiutetauave a tagata o le atunu’u, mo le puipuiga o sami, siosiomaga ma tupulaga o le lumanai.

FA’AO’OINA ATU I SUI FAITULAFONO IA LE PAKETI FUAFUAINA MO LE TAUSAGA TUPE 2027

Ua iai nei i ‘a’ao o Sui Faitulafono, o le Maota Fono a Amerika Samoa, ia le paketi po o le tala o le tupe, fuafuaina mo le tausaga tupe o le tausaga 2027, ma e $789.3 miliona se vaegatupe, ua taula’i malo, o le a fa’aaluina – o se pa’u, e 2%, mai i le paketi o le tausaga tupe 2026.

O le taeao nei, ua toe amataina ai tauaofiaga a le Maota Fono, mo le faataunu’uina o iloiloga i le va o sui faitulafono ma fa’auluuluga o ofisa ma matagaluega a le malo, e faatatau i le paketi.

E tusa ai ma fa’amaumauga o le tala o le tupe mo le tausaga tupe 2027, o lo’o taumateina ia Tupe Aoina Lotoifale, i le $137.9 miliona, o se pa’u 2% mai i le tausaga tupe 2026. O tupe mai pisinisi e $338.2 miliona, tupe mai le malo feterale, e $301.4 miliona ma tupe mo CIP, e $11.9 miliona.

O le vaega tele o le paketi, e mo galuega fa’akonakarate - $98.4 miliona. O isi vaega o lo’o fa’asoasoa iai le paketi mo le tausaga tupe fou, e aofia ai Faigamalaga - $2.3 miliona; O isi - $13 miliona; Lisosi ma Sapalai - $3.9 miliona; Masini (Equipment) - $594,725; ma Polokalama Faapitoa - $19.1 miliona.