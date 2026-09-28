TALA MAI HAWAII

Honolulu - HAWAII

SU’ESU’E E LEOLEO IA SE FAALAVELAVE NA FA’AAOGAINA AI NI A’UPEGA MALOLOSI

Sa amataina mai i le po o le aso To’onai, ia se su’esu’ega a leoleo, ona o se fa’alavelave na tula’i mai, lea na maliu ai se tamaloa e 30 tausaga, ina ua fanaina e se tagata.

E tusa ai ma se ripoti a leoleo, sa iai se finauga na tula’i mai i le va o ni fa’alapotopotoga a tagata, se lua, i le Kailua Hall Festival ma fa’aauau atu ai lava i le pakaga taavale, i luma o le faleoloa a le Target.

Na fa’ai’u lea tauga’upu, i le se’iina e se tagata, o se fana ma fanaina ai le ua maliu. E taunu’u vaega fa’asaoina soifua, ua maliu ia le na a’afia.

O se faamatalaga a leoleo, e tusa ai ma le ua masalomia i le fasioti tagata, o se alii lava mai Hawaii, pe a ma le 20-30 tausaga ma sa la’eiina se mitiafu lima u’umi lanu uliuli ma e fili lua lona lauulu.

O lo’o talosagaina e leoleo, ia le fesoasoani a le mamalu lautele, mo le sailiga o lenei alii, a’o fa’aauauina pea a latou su’esu’ega.

AVE FAAPAGOTA NI ALII TALAVOU I LE FA’APAPA FANA I WAIKIKI

E to’atolu ni alii talavou na ave faapagota, i le leva o le po o le aso Toonai, ona o se ripoti, i le faapapaina o se la’au malosi.

E tusa ai ma se ripoti a le ofisa a leoleo i Honolulu, ina ua taunu’u leoleo, sa maitauina ia ni molimau, e fa’amaonia ai le fa’apapaina o ni fana, i le nofoaga na alu atu ai le ripoti.

Ae sa fa’ato’a maua ia i latou ua lokaina, i se eria lata ane.

E to’alua ni alii ta’i 17 tausaga ma seisi alii e 16 tausaga, na ave faapagotaina ma molia, i le faia o ni gaioiga e ono a’afia ai le nofo saogalemu o tagata, faapea ma le umia o ni a’upega ma pulufana.

E leai se tasi na manu’a pe malilu, i lea faalavelave.

AGAI ESEA TU LE AFA O NOLO, AE FA’AAUAU PEA TIMUGA

I se ripoti lata mai, ua ta’ua ai le fa’aauau ona aga’i ese atu ia le afa o Nolo mai i motu o Hawaii, ae o le a molimauina pea ia le fa’aauau ona to timuga, i Kauai, se’ia o’o atu i le aso Lulu.

O lo’o ripotia mai pea le sou o le sami, ma o le a fa’aauau pea ia lapata’iga o galu malolosi, i ogasami i Kauai ma Oahu.

O le a fa’aauau ona lapata’ia ia le nofo mataala o tagata i le itu i saute o Oahu, atoa ai ma i latou e iai ni va’a laiti ma va’a fagota.

MAMA’I PASESE O SE FAIGAMALAGA A LE ALASKA/HAL

E taunu’u ia le faigamalaga a le Alaska Airlines, i le va o Los Angeles ma Honolulu, i le aso Tofi ua mavae, o lo’o faatalitali ia vaega o le EMS, leoleo ma ofisa uma o le ‘First Responders’, ina ua ripotia mai le iai o nisi o le pasese, ua fa’agasegasea.

E tusa ai ma se ripoti a le vaega o le EMS, o le 12:30 i le aoauli, na mama’i ai nisi e to’afitu o le pasese, ona o se manogi mai i totonu o le vaalele.

Sa taunu’u ma le saogalemu ia le faigamalaga ma na mua’i su’esu’eina e le vaega a le EMS, ia le aufaigaluega a le vaalele ma i latou na faapea, sa niva ma tiga o latou ulu. Ma aveina atu ai i latou i le ER.