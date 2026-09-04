TALA O LE LOTOIFALE
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
PERESETENE FOU A LE KOLISI TU’UFA’ATASI A AMERIKA SAMOA
Ua filifilia nei e le Komiti Faafoe o le Kolisi a Amerika Samoa, ia sa latou peresetene tumau, e sui tulaga i le susuga ia Sonny J. Leomiti, lea na avea ma peresetene le tumau, ina ua le toe fa’afouina e le komiti faafoe, ia le konakarate a le tamaitai peresetene, sa iai, o Dr. Rosevonne Makaiwi-Pato.
I se fa’aaliga aloaia mami i le komiti faafoe a le ASCC, ia Setema 2, 2026, na fa’alauiloa mai ai e le Taitaifono a le BHE, ia Dr. Oreta Mapu Crichton, ia le filifilia o le susuga i le Faafeagaiga, ia Ti’alemasunu Tupuola Dr. Mikaele Etuale, lea o le a amataina lana taitaiga ia Setema 8, 2026.
Sa fa’aalia e Dr. Crichton, ia lona agaga fa’afetai, i le Peresetene le tumau, le susuga ia Leomiti, mo lana faafoeina o le sa, i masina ua te’a atu faapea ai ma le ‘au ofisa ma le aufaigaluega uma a le kolisi.
Sa ta’ua foi e le Taitaifono ia le lava o le tomai ma le agavaa, o lo’o aumaia e le peresetene fou, i totonu o le Kolisi, aemaise ai ua iloga lana tautua i totonu o Amerika Samoa atoa.
FA’ALAUILOA SUAFA O SUI TAUVA AGAVA’A MO LE PALOTA IA NOVEMA 2026
I le mae’a ai o iloiloga a le Ofisa o Palota, ua o latou fa’amautuina ai le agava’a o i latou o le a avea ma Sui Tauva mo lenei tausaga palota, ia Novema 3, 2026.
O sui tauva mo le tofi Sui Faipule i Uasigitone, ua aofia ai Aumua Amata, Fualaau Rosie Tago Lancaster, Meleagi Suitonu Chapman, Samana Semo Veavea, Sandra King Young, ma Tuifagaloa Dr. Afu Lefaoseu.
I le lisi aloa’ia o sui tauva mo le Maota o Sui, e pei ona tatalaina mai e le Ofisa Palota, ua faapea ona fa’alauiloa mai ai le toe tutula’i o Afioga i Faipule mai i le Itumalo #7 – Vailoata Eteuati Amituanai; Itumalo #9-Trude Ledoux-Sunia; Itumalo #12 – Manumaua Wayne Wilson ma Sauasetoa Tautoloitua Ho Ching; Itumalo #13 – Fiu Johnny Saelua ma le Itumalo #16 – Manavaalofa Tutuila Manase.
FAAMANAVAINA E LE ATUA GALUEGA A LE TINA IA CLARA REID
I se fa’aaliga mai i le Itu Temokarasi lotoifale, ua fa’alauiloa mai ai se tala fa’anoanoa, i le ‘amia o le tina ia Clara Reid ma le fa’amanavaina o lana tautua, i totonu o le atunu’u, aiga ma ekalesia.
Na ta’ua i lenei fa’aaliga, ia le avea o Clara ma se tasi, na faavaeina ia le Itu Temokarasi a Amerika Samoa, i le vaitaimi o le nofoaiga a le Afioga i le Kovana ia A.P. Lutali.
O lo’o manatuaina e i latou na galulue faatasi ma lenei lupe fa’alele a Amerika Samoa, ia le le gata, o lona tomai, ae o se tagata sa fa’atuatuaina e le mamalu lautele. O se tina matua, tina, ‘aunty’, faiaoga, soa tau ma se uo mamae. O lona agalelei, loto maualalo ma le ‘augofie e fesoasoani i so’o se tasi, ua faapea ona alofagia ai lenei tina o le atunu’u.
O se taitai se talitonu, i le uiga moni o le avea ma se taitai – ina ia auauna atu, ma ta’itai ie ala i fa’ataitaiga lelei.