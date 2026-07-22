TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LUA FA’ALAVELAVE NA FA’ATAFUNAINA AI FALE A AIGA I ILIILI MA OTTOVILLE

I le faaiuga o le vaiaso na se’i te’a atu nei, na tutupu ai ni fa’alavelave se lua, i afioaga o Iliili ma Ottoville, na fa’atafunaina ai ni fale o ni aiga.

O le aoauli o le aso Faraile, Iulai 17, 2026, sa tula’i mai ai le faalavelave muamua i Ottoville, ina ua mu ni fale se lua ma le afa, o fale e tolu a se aiga, e to’a 14 tagata e nonofo ai.

E tusa ai ma se ripoti a se tasi o le aiga, o lo’o iai se talitonuga, na amata mai le afi, i le umu i tua o le fale a le tina matua ma e fa’atolu ona o latou taumafai e vala’au ia le vaega tineimu (911) ae e taunu’u atu ua fa’atafuna atoa le fale muamua.

O nisi o faafitauli sa feagai ma le vave sosolo o le mu, na aofia ai le malosi o le savili, tuai atu o taavale tineimu faapea ai ma le leai o se vai i totonu o paipa tinei mu (fire hydrant).

E to’aono ni tagata matutua i totonu o aiga sa a’afia o latou fale, e aofia ai ma se tina matua, e 88 tausaga le soifua, ma se fanau e to’a 8.

Sa fa’ailoa mai e le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, le o’o atu o le Pulenu’u o Tafuna, le faletua ia Liz Taliloa, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave muamua ma o lo’o ia taliaina nei ia ni foa’i mo lenei aiga, e aofia ai ni taumafa, vai taumafa, fasimoli, la’ei ma so’o se foa’i. E mafai ona fa’afeso’ota’i le tamaitai Pulenu’u, i le 252-5897.

O lo’o avea ia le tamaitai o Helen Amituanai ma sui o le aiga ua fa’atafunaina o latou fale, e mafai ona valaau i le 782-3855.

O le fa’alavelave lona lua, sa tupu i le aoauli o le aso Sa, Iulai 19, 2026, i tua o le fale’aiga a le Alora’s i Iliili.

E tusa ai ma ulua’i ripoti na maua mai i nisi o molimau, e foliga ma a’afia ia le fale o le susuga ia Calvin Tagaloa ma le faletua ia Nancy, ina ua mu se fale tu’ufua, e tu lata i lo la maota.

TALI LE KOVANA I LE FA’AALIGA MO LE LISI FUAFUAINA MO LE MAINA O MINERALE O LE SAMI

Ua aloa’ia e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia le fa’aaliga mai le Pulega o le Ofisa o Enetia o le Sami (BOEM), mo a latou Lisi Fuafuaina (PLN). O seisi lea la’asaga i fuafuaga mo poloketi i le su’esu’eina ma le atina’eina o minerale i sami loloto.

E pei ona fa’amamafa e le alii Kovana, o lo’o fa’aauau pea ona tausisi ia le Ofisa o le Initeria ma le BOEM, i le feso’otaiga ma le malo o Amerika Samoa.

Na fa’aalia e le afioga i le Kovana, ia lona fa’aauau pea ona tu fa’atasi ma tagata o Amerika Samoa. Ua mae’a ona fa’amanino atugaluga a tagata o le atunu’u, i a’afiaga o le siosiomaga, e ono lepetia ai le kamupani i’a ma isi galuega taua.

Ma ua ia fa’ailoa atu lea tulaga i le sui Failautusi ia Katherine MacGregor, i le vaiaso ua mavae atu, faatasi ai ma lona faatuatuaga, o le a fa’aauau pea ona manino le agai i luma o fuafuaga a le BOEM, ma o le a fa’aauau pea ona iai se avanoa e mafai ai ona faaleo lagona o tagata o Amerika Samoa.

Sa ta’ua foi e le Kovana ia le mae’a ona fa’ao’oina atu i le BOEM, ia manatu ma lagona, e tusa ai ma le lisi fuafuaina. Ma o lo’o tatalaina pea le avanoa e mafai ona fa’ao’o atu ai ni lagona ma manatu tusia, i le ofisa o le Kovana.

$5.5 MILIONA MO A’OGA FA’ATA’ITA’I A AMERIKA SAMOA

Ua fa’alauiloa mai e le Afioga Uifa’atali Amata, le sui Faipule o Amerika, i totonu o le Konekeresi a Amerika, ia le pasiaina o se vaegatupe e $5,509,857, mo a’oga amata a le teritori, mai i le Matagaluega o Auaunaga mo le Soifua Maloloina ma Tagata Lautele a le Malo Tele (USDHHS).

Na fa’aleoina e Uifa’atali, ia le agaga faafetai i le Faatonu o Polokalama a le Ofisa o A’oga Faata’ita’I (ECE), ia Fonofili Muaava, faapea ma le aufaigaluega, ona o le fa’amautuina o le ausia ele teritori o aiaiga feterale, ua maua mai ai lenei faamanuiaga.

Na fa’aalia foi e Uifa’atali e faapea, o se tasi o vaega pito sili ona taua, e ave iai le faamuamua i totonu o le teritori, o A’oa’oga faapea ma le tausiga o le soifua maloloina.

Sa ia fa’aleoina foi lona agaga fa’afetai i le Faatonu o A’oga, le susuga ia Maefau Dr. Mary Lauagaia Taufete’e.

O le a mafai ona fesoasoani lenei fesoasoani tau tupe, i le Ofisa o Aoga, aua polokalama mo fanau a’oga laiti (K-12), e o gatasi ma le fa’amuamua a le polokalama, o le fesoasoani i tagata lima vaivai.