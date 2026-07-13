TALA O LE LOTOIFALE

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DSAR: O LO’O TATALA PEA IA LE OFISA TINEIMU TUTOTONU

E tusa ai ma se fa’alauiloa a le Faatonu o Vaega Sailiili ma Lavea’I (DSAR), le susuga ia Utumoe Alefosio, o lo’o galulue pea nisi o le latou aufaigaluega, mai i le fale tineimu i Fagatogo, e ui ina sa tapunia e le Ofisa o le Soifua Maloloina, i le silia ma le masina, talu ai le le saogalemu ma le tulaga faaletonu.

E tusa ai ma se ripoti mai i le pule o le vaega a le Ofisa o le Soifua Maloloina, o lo’o mataituina ia le maloloina o le siosiomaga, ia Aileen Solaita, na asia e le latou aufaigaluega ia le ofisa tineimu i Fagatogo, ona o se ripoti na o’o mai i le latou ofisa, i le tulaga pagatia o iai le fale tineimu. Sa ta’ua e Aileen le iai o ni uaea Eletise, o lo’o tautau mai i lalo, a le faia iai se fuafuaga vave, e ono mu ai le fale tineimu.

E le gata i lea, o le fale le ta’ua, e pei ona sa ripotia e Aileen, e foliga mai ua fai sina leva, e le toe faamamaina.

Ae peitai, sa fa’amaonia mai e le susuga i le Faatonusili a ld DSAR, le iai o ni a latou tagata faigaluega se to’alua, o lo’o galulue i totonu o le fale tineimu i Fagatogo, ma le tasi o a latou taavale tineimu, o lo’o iai i Fagatogo.

Ma o latou ia sa muamua taunu’u i le faalavelave, lea na tupu i luga a’e o le ofisa a leoleo, i le lua vaiaso talu ai, lea na mu ai se fale o se aiga, i luga o le mauga. Ae o le vaiaso na se’i mavae atu, na mu ai le falepuipui le tumau, lea o lo’o i tua tonu o le ofisa a leoleo.

Na muamua iai ia le taavale tineimu lea o lo’o i Fagatogo, ae fa’ato’a taunu’u mulimuli mai isi vaega tineimu ma taavale, mai Tafuna. Ma ua avea lea ma tulaga, ua fesiligia ai e le toatele, ia le nofo saunia o le vaega tineimu, e tali i faafitauli tula’i mai, i nu’u ma afioaga o le teritori, o lo’o toatele tagata o lo’o faamautu ai.

I se tasi o ripoti, na ta’ua ai e faapea, atonu e sili atu ona laititi vaega fa’aleagaina o fale na mu, pe ana faapea o lo’o atoatoa le auaunaga a le fale tineimu i Fagatogo. Ae, ana faapea e leai se taavale tineimu i Fagatogo, semanu, e o’o atu le sosolo o le afi lea na tupu i tua o le ofisa a leoleo, i le ofisa a leoleo ma le fale tineimu.

Ua mae’a ona fa’ao’oina atu se tusi a le Afioga i le Faipule o Fagatogo, ia Malaeoletalu Melesio Gurr, i le kovana, e fa’ailoa atu ai lona atugalu ile tapunia o le fale tineimu i Fagatogo, aemaise ai le tali a le vaega tineimu, i faalavelave na tupu i vaiaso ua tuanai, lea na malaga mamao mai ai le vaegatineimu mai i Tafuna.

Na fesiligia foi e Gurr, ia le mafua’aga ua silia ma le masina, ae e le o toe fofoina ia le faafitauli i le fale tineimu i Fagatogo, lea na mafua ai ona tapunia.

Ae i se faamatalaga a Alefosio, o lo’o faatalitali le latou aufaigaluega, i le failainano pepa o lo’o mana’omia, e mafai ai ona amataina galuega mo le toe faafouina o le latou fale tineimu.

TOE FAAOPOOPO LEISI ONO MASINA I LE AUAUNAGA A LE SAMOA AIRWAYS I LE VA O TUTUILA MA MANU’A

Ua pasia mai e le Matagaluega o Femalagaiga a le Iunaite Setete (USDOT), ia le fa’aauauina o le auaunaga a le ofisa vaalele a le Samoa Airways, i le va o Tutuila ma Manu’a, i leisi 6 masina.

Ua ioeina e le USDOT ia iai o se faafitauli, i le le lava o vaalele, e tautuaina femalagaiga a tagata lautele, i le va o Tutuila ma Manu’a, o lea e manaomia tele ai le fa’aauauina o le auaunaga a le ofisa vaalele a le Samoa Airways.

I le fa’aauauina o le auaunaga a le Samoa Airways, o le a le gata ina avea ma fa’amama avega i tagata o le teritori, ae faapea foi ona fa’amaonia ai le agaga o le Samoa Airways, e faatino ia lenei auaunaga.

O lea ua toe tatalaina ai le auaunaga a le Samoa Airways, e amata mai ia Iulai 6, 2026, se’ia toe o’o atu ia Ianuari 1, 2027.