Tala o le Lotoifale

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MU LE FALE SA TU’U AI PAGOTA I TUA O LE OFISA AUTU A LEOLEO I FAGATOGO

Na mu i le amataga o le vaiaso, ia se fale, o lo’o i tua tonu lava o le Ofisa Autu a Leoleo, i Fagatogo, lea sa masani ona tu’u iai pagota, e faatalitali a latou faamasinoga, po o i latou, o lo’o faatalitali le ave i le to’ese i Tafuna.

O le 2 i le aoauli na tupu ai le faalavelave. O lenei fale, ua silia ma le masina talu ona le toe fa’aaogaina, ina ua tapunia e le Ofisa o le Soifua Maloloina, ia Me 26, ona o le tulaga faaletonu.

E tusa ai ma se ripoti na maua e le Samoa News, na fai sina umi o mu le fale, ae fa’ato’a iloa atu e tagata, i le asu ma logo ai loa le ofisa a leoleo, ma lapatai aiga o lo’o nofo latalata i le fale na mu.

Sa ta’ua e se tasi o le aufaigaluega a le Ofisa Tineimu, na o’o atu le ripoti o le afi ia i latou, i le 2:20 i le aoauli, ae na fa’ato’a taun’u le taavale tinemu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i le 2:55, ona o lea ua se’e atu le ofisa autu a le vaega tineimu, i Tafuna.

Ae peitai, sa mafai ona logo e se tasi o tineimu sinia, sa i le taulaga, i le taimi na tupu ai le faalavelave, ma fa’afeso’ota’i ai se tasi o le aufaigaluega o lo’o agai mai, mai Atu’u. O la’ua ia na mafai ona tatalaina ia le ofisa tuai a le vaega tineimu, lea o lo’o i Fagatogo, o lo’o teu ai se tasi o taavale tineimu tuai.

Sa mafai ona fa’aaogaina e taumafai e tineia ai le afi, faatasi ai ma le fesoasoani atu a leoleo.

Ina ua taunu’u mai le vaega tineimu mai Tafuna ma isi taavale tineimu laiti, e lua, sa mafai ona tineia ai loa le afi. E pe a ma le tolu kuata o le fale, sa faatama’ia i le afi.

E tusa ai ma ripoti, e mu le fale, ae o lo’o iai ni pagota i totonu ma o lo’o iai se masalosaloga, o latou ia na mafua ai ona tupu le faalavelave. Ae sa le mafai ona maua se feso’ota’iga a le sui o le Samoa News, ma le Komesina o Leoleo, i le taimi na lomia ai lenei ripoti i le aso ananafi.

FA’AAUAU PEA SU’ESU’EGA A LEOLEO I LE FAALAVELAVE NA TUPU I LEONE

E o’o mai lava i l aso Gafua na se’i mavae atu, e leai se tasi ua lokaina pe molia, i le faalavelave tau taavale lea sa tupu, lea na maliu ai se alii na i totonu o le taavale, faatasi ma ni pagota na sosola ‘ese mai i le to’ese.

I se tala mai i le Afioga i le Komesina le Tumau ia Falana’ipupu Taase Sagapolutele, na ia faamaonia ai le faia o ni su’esu’ega se lua, i lenei mataupu. O le tasi su’esu’ega, o lo’o mataituina e le vaega a leoleo e gafa ma le alatele, e su’esu’e auiliili ai le mafua’aga o lenei faalavelave. Ae o leisi su’esu’ega o lo’o faia e le vaega a le CID (Criminal Investigation Division), e patino i pagota ia na sosola mai i le to’ese, lea sa a’afia i lenei faalavelave.

I le taimi nei, e le o fa’ailoa mai le suafa ma le tausaga, o le ua maliu, i lenei faalavelave.

Ae na ta’ua e le Komesina le Mautu, o lo’o su’esu’eina auiliili, ia i latou sa aofia i lenei faalavelave, e aofia ai ma le avetaavale faapea apgota na sosola. E tusa ai ma ripoti o lenei faalavelave, o le ua maliu, sa i tua o le pikiapu lea na fai tuliga ma leoleo.

Ae o luma na iai le avetaavale ma isi alii e to’atolu, lea ua faamaonia mai, o pagota sa sosola mai i le to’ese.

E tusa ai ma tu’ua’iga, na piki mai e le pikiapu ia pagota e to’afa, mai i le to’ese i Tafuna ma o latou agai atu i le itu i Sasa’e. Ae peitai, ina ua faia tuliga ma leoleo, na fa’afuase’i ona toe lililu le taavale, ma agai mai i Sisifo. Ma tupu ai le faalavelave, i Taputimu, ina ua so’a e le taavale, ia se niu ma maliu ai le to’atasi, ae manu’a ai se tasi o pagota, e pei ona ta’ua i ripoti a leoleo.

Sa leai se faamatalaga a Falana’i, e tusa ai ma se ripoti e faapea, na fa’aaogaina e leoleo a latou a’upega, a’o faia a latou tuliga. Ae sa ia fa’ailoa mai e faapea, o lo’o fa’aauau pea su’esu’ega i lenei mataupu.