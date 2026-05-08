TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

PASIA A’OGA TULAGA MUAMUA A ALOFAU MO LEISI ONO TAUSAGA

Ua fa’alauiloa mai e le A’oga Tulaga Muamua a Tautalatasi Tuatoo i Alofau, ia le toe faamanuiaina o le latou a’oga, ina ua pasia e le Asosi o A’oga ma Kolisi i Sisifo (WASC), mo seisi ono tausaga.

O le ono tausaga, o le fuainumera pito maualuga lea, i tausaga e tu’uina atu e le WASC i so’o se a’oga e pasia.

Na fa’aalia e le a’oga a Alofau ia le agaga faafetai i le Faatonu o A’oga, ia Maefau Dr. Mary lauagaia Taufete’e ma le Asosi a le WASC - Dr. Paulson, Dr. Morrow, ma Juan Flecha—mo le latou lagolago malosi faapea la latou ta’ita’iga, a’o tapenapena le a’oga mo lenei asiasiga, lea ua mafai ai ona o latou ausia le ono tausaga.

FAAMAMALU MASINA O LAU’ELE’ELE SUSU MA AGAIFANUA

I le aso 29 o Aperila, 2026, na sainia ai e le Afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, ia se Poloa’iga Fa’alaua’itele, e aloaia ai le avea o le masina o Me 2026, ma Masina o Lau’ele’ele Susu i Amerika Samoa, ma ia “taalo atu ai i tagata uma, ina ia auai i polokalama uma ma lona fa’atauaina.”

Ua fa’amanino mai i le poloa’iga faalaua’itele, le avea o Me ma masina o Lau’ele’ele Susu, talu ai, “o Amerika Samoa, e ‘ese’ese itu’aiga lau’ele’ele susu, o nisi o togatogo, ma fa’ataufusi, o vaipuna, o fanua fa’ataufusi, o fa’ataufusi i tua, e aofia ai ma le tele o vaitafe ma vai tetele, i totonu o laufanua ma lau’ele’ele susu.”

E le gata i lea, “o lau’ele’ele susu, e matua taua i le natura ma le siosiomaga.” Ma “o lau’ele’ele susu e taua aua e fa’alagolago i ai nu’u o lo’o ola ai, ma o se vaega taua o lo tatou soifuaga masani.”

Ua ta’ua foi i le poloaiga fa’alaua’itele, ia le “soso’o faatasi o lau’ele’ele susu i Amerika Samoa, ma le aganu’u, faapea le agaifanua.” Ma “e atagia ai pea i tupulaga lona fa’atauaina, fa’ata’ita’iga ma le fa’aauau pea ona ta’ita’ia le fa’aaogaina ma le puipuia o nei faalapotopotoga taua.”

Ma “i le fa’atautaiga ma le puleaina lelei, o le fa’aaoga tatauina o le gataifale, e aofia ai lau’ele’ele susu ma le si’osi’omaga o le gatafaile, o tagata o Amerika Samoa, ina ia fa’aauau pea le taua mo tupulaga o le lumana’i.”

ALOA’IA E LE ITU TEMOKALASI IA FAIAOGA MA TAUSI SOIFUA A AMERIKA SAMOA

A’o feagai ai Amerika Samoa ma le fa’amanatuina o Vaiaso mo Faiaoga ma Tausi Soifua, ua faapea ona aloaia e le Itu Temokalasi ia la latou tautua mo le mamalu lautele.

E pei ona ta’ua e le fa’auluuluga o le Itu Temokalasi, ia Patrick Ti’a Reid, e ui i le tele o lu’itau o lo’o feagai ai i totonu o auaunaga mo le tausia o le soifua maloloina faapea ma potu a’oga, ae fa’aauau pea ona va’aia lo latou fotua’i mai i galuega, i aso uma.

O nisi o lu’itau o lo’o feagai ma Tausi Soifua, e aofia ai se tulafono a le Ofisa o A’oga, e limiti ai avanoa e mafai ona maua ai ni nonogatupe lagolago taua, mo le fa’aauauina o a’oa’oga a tausi soifua. E pei ona fa’aalia e le Asosi o Tausi Soifua a Amerika, o lo’o avea ma sui o tausi soifua e 5 miliona, i setete ma teritori, ua avea lea tulaga, ma fa’afaigata i tausi soifua, ona fa’a agai i luma a latou galuega ma a’oa’oga.

E faapena foi ona feagai ia faiaoga ma lu’itau e tasi, i faaiuga ua faia e le Faigamalo a Trump, lea ua aofia ai le fa’ata’apeina o le Ofisa o A’oga a le malo tele, fa’ate’aina o tagata faigaluega feterale ma le tipi o nisi o tupe feterale, sa fesoasoani i le atina’eina o polokalama mo faiaoga, faapea ma polokalama mo fanau aoga.