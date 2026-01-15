TALA O LE LOTOIFALE

TAUNU’U I LAUFANUA O AMERIKA SAMOA IA LE ‘LE VASA’

O le po o le aso Lulu, na taunu’u ai i laufanua o Amerika Samoa, ia taitai o le kamupani o feso’ota’iga, o le Google, ia Brian Quigley. Ma na fa’afeiloa’ia e le Afioga i le Kovana ia Pulaalii Nikolao Pula ma le Faatonusili o le ASTCA, ia Folasaitu Sorepa Thomas.

O le autu o le faimalaga mai a Quigley ma le aumalaga, o le fa’amautuina o se maliliega i le va o le malo o Amerika Samoa ma le Google, aua le fa’ata’atia o ni laina fou mo feso’ota’iga faatekonolosi (cable), lea ua fa’aigoaina e le Kovana, o le “Le Vasa”.

O lenei fuafuaga, e mo le faamoemoe, e toe fa’aleleia atili ia feso’ota’iga tau initeneti i totonu o le teritori.

E pei ona sa ta’ua e le Pulesili a le ASTCA, i le vaiaso ua tuanai, o le sini autu a le malo, o le fa’amautu lea o le ‘cable fou’ a le Le Vasa, lea o lo’o sau mai Guam ma faamoemoe, e o’o atu i Hawaii, aua le fa’aleleia atili o feso’ota’iga.

O le taeao ananafi, sa fa’afeiloa’ia aloaia ai le aumalaga i se ava o feiloaiga, na faafoeina e le afioaga o Nu’uuli ma soso’o atu ai ma le sainia o le maliliega i le va o le malo ma Google, i le Fale Laumei.

10 TAUSAGA FAASALAGA FAAFALEPUIPUI A SE ALII NA FAIGALUEGA I LE OFISA O TIUTE

O le aso Lua na se’i mavae atu nei, na amata ai ona tuli le faasalaga fa’afalepuipui, a le susuga ia Sheehan Sam Seigafo, mo le sefulu tausaga.

O le Afioga i le sui Faamasino Sili ia Elvis Patea ma sui Faamasino ia Faamausili Pomele ma Paepae Iosefa Faiai, sa lauina le faasalaga o Sheehan, i le lima tausaga ma se sala tupe e $5000 i le moliaga o le taliaina o tupe e fai ai se solitulafono, lima tausaga ma se sala tupe mo le moliaga o le aumaia faanana o ni oloa faasaina, i totonu o le teritori, faapea leisi faasalaga o aso e 15 i le falepuipui ma se sala tupe e $300, mo le moliaga i lona faaleagaina o mea molimau.

E 105 aso na to’esea mai i lona faasalaga, ona o aso sa lokaina ai a’o le’i mae’a lona faamasinoga.

Ae e le’i lauina le faasalaga o Seigafo, sa ia taliaina le faaiuga o lona faamasinoga, ae sa ia talosagaina le faamasinoga mo se avanoa e mafai ai ona faatasi atu ma lona toalua ma lana fanau, ma tausi i ona matua.

Sa ta’ua e Sheehan, o lona to’alua, o se faiaoga, ma o lo’o lamalama faai’u ana taumafaiga mo lona fa’ailoga o le ‘BA’, a’o ia lea e tausia le la fanau e to’atolu, pe a alu lona to’alua i ana vasega i le afiafi.

Na ia fa’aalia lona agaga fa’afetai i lona aiga, ekalesia ma lona nu’u sa mafai ona auai atu, e lagolago o ia i lona faamasinoga.

Sa ta’ua e lana loia, o Neal Connors, ia le sasi o le faaiuga a Sheehan ae peitai, sa ta’ua e Connors, o Sheehan o se alii tausi aiga, ma se to’alua fa’atuatuaina ma o le auai atu o le toatele o tagata o lona aiga, uo ma tagata o lona ekalesia, i lona faamasinoga, o se molimau i lona ituaiga tagata.

Na auai atu ai foi ma le faifeau o le ekalesia e auai ai Sheehan, le susuga ia Rev. Richard Faavae faapea ma se matai o lona aiga, le afioga ia Asuega Bill, o le Faatonu o le Ofisa o le Soifua Maloloina, se tasi o lona aiga.

Sa ta’ua foi e Connors, o le ulua’i taimi lenei ua soli ai e Sheehan ia se tulafono, ae peitai, ua a’afia ai lana galuega.

O se tasi o molimau mo Sheehan, na aofia ai le tausi ia Fiapaipai Fruean, o sona ‘aunty’ ma sa ta’ua i lana molimau ia le seasea ona alu le na molia, e tafao, ae fa’aalu uma lona taimi ma lona aiga. O se tama e agaga i lana fanau ma lona to’alua, o se tagata faatuatuaina i totonu o le nu’u ma to’aga i le lotu.

Ae peitai, i le finau mai a le sui Loia Sili ia Sara Charpentier, na ia ta’ua ai e faapea, o le tiute autu sa tu’uina ia Sheehan, i le avea o ia ma tagata faigaluega i le ofisa o tiute, o le taumafai lea ina ia taofia le o’o mai o vaega o fualaau faasaina i totonu o le teritori. Ae peitai, sa fesoasoani le na molia, e faaulufale mai, e lata i le 39 pauna o fualaau faasaina, o le Aisa, i totonu o le teritori.