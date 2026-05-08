Su’esu’e e leoleo ia ripoti o le sauaina o se teineititi 5 tausaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I fa’amaumauga a le faamasinoga, ua ta’ua ai le o’o atu o se mataupu i le aso 20 o Aperila, 2026, i tu’ua’iga e fa’atatau i le sauaina o se teineititi e lima tausaga, e lona tama ma le tele o manu’a i lona tino.

Sa le gata i le auai o le ofisa a leoleo, ae faapea foi le ofisa mo le puipuiga o fanau (Child Protective Services), i le su’esu’ega o lenei mataupu.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, ona o le puipuiga o le teineititi sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na mua’i alia’e lenei mataupu, ia Ianuari 6, 2026, ina ua va’aia e se faiaoga ia ni manu’a i le tino o se tasi o ana fanau a’oga, i se tasi taeao. E tusa ai ma le ripoti o lenei mataupu, na ta’ua ai le masani a lenei faiaoga, o le siaki o fanau a’oga i taimi uma e to’ai taunu’u atu ai i lona potu a’oga, ma sa oso lona popole, ina ua na va’aia ia manu’a i foliga, o le teineititi na a’afia.

Ina ua su’esu’e atili e le faiaoga ia manu’a o le teineititi, sa va’aia ai nisi manu’a i ona lima, vae, ma isi vaega o lona tino ma ona foliga. Ma sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua fesiligia e le faiaoga ia le teineititi i le mea na tupu, sa tali le teineititi, na fasi o ia e lona tama.

Sa faapea loa ona logo e le faiaoga ia le fautua a le aoga, ma o’o ai lava ina fa’afeso’ota’i ia le ofisa a leoleo.

Na faatalanoa e sui malu o le malo ia le teineititi ma sa ta’u atu e le teineititi i leoleo, ia le sasaina o ia e lona tama, ina ua alu i fafo ma le fale, e tafao ai.

Sa faatalanoa foi e leoleo ia le tuagane matua a le teineititi, e a’oga faatasi ma le teineititi. Ma na faamatala e le tamaititi, ia lona va’aia o lona tama, o sasa lona tuafafine laititi i se lala la’au, ma sa futi e lona tama ia le ulu a lona tuafafine ma ta aga’i i se faitoto’a.

O se taimi mulimuli ane, na fa’atalanoa ai e leoleo ia le na molia ma na ia fa’amaonia lona ita ina ua fo’i atu i le fale ma ia va’aia lona afafine, i fafo o le fale, ma se ta’ifau, ae fa’ato’a malosi mai i lona ma’i. O le mea lea na ia gagau mai ai se lau la’au ma sasa ai.

Sa ta’ua foi e le na molia, ia lona taumafai e fofo manu’a a lona afafine, e ala i le fa’aaogaina o se Vicks. Ae ave faapagota e leoleo ia le tama. Ae tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ua mae’a ona toe tatalaina o ia mai i le falepuipui.

Na ave’esea e le aufaigaluega a le CPS ia le teineititi ma nai ona tei, mai lo latou aiga, mo lo latou puipuiga.

E lua moliaga na molia ai le tamaloa, na aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le moliaga i le faia o ni gaioiga e a’afia ai le saogalemu o le fanau. O nei moliaga, e aofia ai le sauaga i totonu o le aiga.

O nei moliaga, o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’itasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.