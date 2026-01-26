Su’esu’e e le Komiti a le Senate le mafuaaga ua tuai ona si’i totogi a leoleo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o le aso Lulu o le vaiaso ua mavae, na faataunuu ai se iloiloga a le Komiti a le Senate, mo le puipuiga o le saogalemu, mo le sailiga o le mafuaaga, ua le faia ai siitaga o totogi a nisi o Taitai leoleo.

O nei siitaga na faaleoina e le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, le Komesina a Leoleo, i se faau’uga a leoleo na faia ia Serena 2025.

O molimau a le malo na auai i le iloiloga, na aofia ai le alii Komesina ia Ta’aga Saite Moliga, o le Faatonu o le Ofisa o Paketi ia Tauaisafune Niualama Tainan’s, ma le Faatonuo le Ofisa o Tagata Faigaluega a le malo, o Titioalii Dr. Asenati Sa’au-Umi.

I le amataga o le iloiloga, na saunoa ai le Taitaifono o le Komiti, le Afioga i le Senatoa Olo Uluao Letuli, o lo’o fia malmalama ia le Komiti i le vaegatupe o lo’o faatupe ai le siitaga a Leoleo,.

Ma sa faaleoina foi e Olo, ia le agaga faafetai i molimau, ona o se ripoti auiliili, na faao’oina atu faapea ai ma le ripoti e lagolagoina ai tupe fa’asoasoaina.

Sa faamamafa e le Afioga Olo ia le taua o le o gatasi o siitaga o tofiga ma totogi, ma sa ia ta’ua foi, o le mafuaaga autu ua faamavae ai leoleo mai a latou galuega, ona o le pa’u o a latou totogi.

Ma o se tulaga ua a’afia ai le fuainumera o tagata faigaluega a le Ofisa a Leoleo.

Na faaleoina foi e le Afioga i le Taitaifono e faapea, ua loa ona taumafai ia le Ofisa e saili auala e taofi ai Alana tagata faigaluega.

Ma o lenei mataupu, o se mataupu faavaivai loto mo le aufaigaluega e tumau, aua e ui i le tulaga faaletonu o totogi, ae o lo’o fa’aauau pea ona o latou tautuaina le atunuu, ona o lo latou agaga i le galuega.

E tusa ai ma se ripoti mai i le alii Komesina, e 116 leoleo o lo’o fuafua e siitia a latou totogi, i le masina fou.

O le faatupeina o nei siitaga, o le a sa’u mai totogi o leoleo ua faamavae mai le galuega, faapea ma avanoa faigaluega ua mae’a ona pasia i totonu o leoleo paketi a le Ofisa a Leoleo 2026.

O le faitau aofai o tupe fa’aagaga mo siitaga fou, e $358,237.

O lo’o ta’ua foi i le ripoti, ua mae’a ona fa’atulaga e le Ofisa a Leoleo ia le maualuga e mafai ona suia ai totogi mo le Tausaga Tupe 2026, ina ia faamautu ai le tumau o le paketi i totonu o le laina.

Ae o lo’o iai se fuafuaga a le matagaluega e talosagaina se $297,000 faaopoopo, e fa’ataunuu atoa ai siitaga o totogi.

I lana saunoaga amata, i le iloiloga, na faamalamalama ai e le alii Komesina ia le avea o nei siitaga o totogi ma fofo i faafitauli na tutupu I taimi tuanai.

O lea faafitauli, o le filifilia e taitai leoleo a latou leoleo e fiafia ai, e si’i o latou totogi. Ae tu’u ai isi leoleo.

Sa tufatufaina foi i le aso o le Iloiloga, ia le lisi atoa o leoleo ua siitia o latou tofiga, faatasi ai ma siitaga o latou totogi.

Na molimau le Faatonu o le Ofisa o tagata faigaluega a le malo, sa taunuu atu i le latou ofisa, ia le faatulagaga o siitaga o totogi mo Tesema 23, 2025.

Ae ona o le taimi lea o loo feagai le latou ofisa ma suiga o nofoaga, sa fai ai sina tuai o galuega mo lea suiga fou.

Ma na molimau le tamaitai Faatonu, o le a amata vaaia ia le siitaga i le totogi muamua o Fepuari. Ma o le a amata mai ia siitaga iia Oketopa 1, 2026, o le amataga o le Tausaga Tupe 2026.

Na toe fesiligia e le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Taolo Manaia Fruean, ia le tupe o le a faatupeina ai lenei siitaga fou.

Ma sa toe faamalama e le alii Komesina, le faaaogaina o tupe faasao mai i totogi na fuafua mo nisi ua tu’u a le galuega. Sa ia ta’ua foi, e silia ma le 20 Taitai leoleo na faamavae mai a latou galuega i le Tausaga ua mavae.

E le gata i lea, o vaegatupe na fa’aagaga mo avanoa faigaluega, i totonu o le Tausaga Tupe 2026.