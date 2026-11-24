Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA E LEOLEO IA SE ALII NA FAATUPU MISA I TOTONU O LE AIGA

O le aso 9 o Oketopa, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mai i se tagata i Faleniu, e ripotia ai se tasi o le aiga, o lo’o fa’atupu vevesi i totonu o le aiga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le uso matua, o le na molia, sa vala’au i leoleo ma fa’ailoa iai, le save’uina o le filemu, i totonu o le latou aiga, e lona uso laititi, e igoa ia Sailiata Sailiata.

Ma sa fa’ailoa atu foi e le alii na vala’au i le ofisa a leoleo, ia le fa’asua’ava o le na molia.

Ina ua taunu’u leoleo, sa faamatalaina iai e le alii na vala’au i le ofisa a leoleo, ia le amataina o le faalavelave, ina ua lagonaina ia le ‘e’e mai o se tagata, mai i le fale a ona matua. Ina ua ia taunu’u atu i le fale a ona matua, sa ia va’aia lona uso laititi (le na molia), o ‘e’e ma palauvale, i lo la tama.

Sa ta’ua e le alii na valaau i leoleo, ia lona alu atu ma taumafai e fa’afilemu le mataupu, ma ina ua ia latalata atu ia Sailiata (le na molia), sa ia sosogia ia le malosi o lona manogi pia. Ma na fiu o ia e taumafai e faafilemu ia lona uso laititi (le na molia), peitai, sa fa’aauau ona ia lafoina ia ‘upu mamafa, i lo la tama.

Na faapea foi ona alu i fafo ia Sailiata (le na molia), ma amata ona fa’aleaga ia se toga tolo, i tafatafa o le fale a ona matua. A’o taumafai lava le uso matua (le alii na valaau i leoleo), e fa’afilemu ma fa’ato’ato’a le mataupu.

Ae liliu mai iai Sailiata (le na molia), i lona uso matua ma fa’atonu lona uso matua, e aua le fa’alavelave atu ma o’o ina fa’alala e Sailiata (le na molia), ia lona fa’ao’olima i lona uso matua, pe a le alu ‘ese. Sa ta’ua foi e le uso matua, ia le fa’alalaina e le na molia, o le fa’ao’olima i o la matua.

Sa fa’ateteleina ia le pisa, ina ua savali atu Sailiata (le na molia), na u’u mai se piliki, i tafatafa o le fale, ma savali agai i lona tama. Na fa’aleoina foi e Sailiata (le na molia), ia lona faia o se tulaga, i ona matua, pe a toe tatala o ia i tua, mai i le falepuipui.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo, ia le tama o le aiga, sa ia faamatalaina ia le alu atu o Sailiata (le na molia) ma aisi atu mo se tupe e toe fa’atau ai nisi ana pia. Ae na oso le le fiafia o le na molia, ina ua tali atu lona tama, ua leai sana tupe. O iina na amata ona leotele ai le na molia, ma amata ona palauvale.

Sa faamatalaina foi e le tama o le aiga, ia le tago o Sailiata (le na molia), i se piliki, ma savali atu ia te ia. Atoa ai ma le faaleoina e le na molia, o ni upu taufa’amata’u, e faasaga i ona matua.

O moliaga na faia faasaga ia Sailiata Sailiata, na aofia ai le FaaVevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) faapea ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga).

O nei moliaga, o ni vaega “I”, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i 15 aso, po o se sala tupe, e ta’i $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e toe tatala ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E ‘OTE ATU SE ALII AE OSO I LE FIA FAALII, VALA’AU LOA LEOLEO

Ia Oketopa 17, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se tina, ia le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma talosagaina se fesoasoani, ona o lona ‘nephew’ o lo’o fa’atupu vevesi i totonu o le latou fale.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa amataina ia le fe’ese’esea’iga a le aiga, i le taeao, ina ua ‘ai e Alvin Luki (le na molia), ia le mea’ai sa gaseseina mo isi o le aiga, na aofia ai ma lona tama o lo’o gasegase.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i Aua, sa faamatalaina iai e le tina na valaau i le ofisa a leoleo, ia lona usu mai i lea taeao ma amata ona gasese ia le ti o le taeao mo lana fanau, faapea ma le tama a le na molia, o lo’o fa’ata’otolia i le moega, ona o gasegase.

Ae peitai, sa alu atu ia Alvin (le na molia), ma ‘ai uma mea’ai sa saunia mo le fanau faapea ma le tama o le aiga. Ina ua mae’a, sa tu’uina e le na molia, ia ipu palapala, i totonu o le fa’atanoa fufulu ipu, ma toe fo’i e moe.

O le tomumu o le tina sa i le umukuka, i lona fai to’atasi o galuega a le aiga, a’o momoe le aiga, sa toe savali mai ai Alvin (le na molia) ma se ‘dustpan’, ma fesili i le tina, po o le a le mea e mana’o ai.

Sa ta’ua e le tina, ia lona otegiaina o Alvin (le na molia), i lona le fa’aaloalo ma fa’amanatu atu iai, o ia (tina), o le tuafafine a lona tama. Peitai, sa finau mai ia Alvin i le tina ma o’o ai lava ina fa’ateteleina le la finauga.

Sa fa’aleoina ai foi e le tina, i le la finauga ma le na molia, ia ni meatotino a lona aiga, sa ave e Alvin (le na molia), e aunoa ma se fa’atagana, ma fa’atauin atu. Ae le gata i lea, sa faaleoina foi e le tina, ia sona masalosaloga, o lo’o tagofia e Alvin (le na molia), ia se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa.

O le fa’ateteleina ma le leotele o le finauga a le tina ma le na molia, na amata ona agai mai ai tagata o le aiga ma fa’atonu la’ua e soia le pisa, o lo’o matamata mai tagata o tuaoi. O lea na savali ‘ese atu ai le tina ma alu i lona potu.

O se taimi o lea aso, na alu atu ai se tasi o le aiga ma se telefoni, ma fai atu i le tina, o lo’o fia talanoa ia le tuafafine a Alvin (le na molia), ia te ia. Ae peitai, sa le’i tali ina e le tina ia le telefoni i lea taimi.

Ae i sina taimi mulimuli ane, na ia fa’alogoina ai se pisa mai fafo o le fale. Ma ina ua ia savali mai i fafo, na ia va’aia le savali mai o lona tuagane, mai fafo o lona potu. A’o le taimi lea, o lo’o tu ia Alvin (le na molia), i luma o le fale ma ni ma’a, o lo’o u’uina i ona lima.

Sa fesiligia e leoleo ia tagata o le aiga, po o fea o iai le na molia, ae sa le mautonu ia tagata o le aiga, pe na sola ia Alvin (le na molia), ina ua taunu’u atu leoleo.

Ina ua le maua e leoleo ia Alvin (le na molia), sa o latou fautuaina ia le aiga, ina ia fa’afeso’ota’i atu le ofisa a leoleo, pe a toe fo’i atu o ia.

Ae peitai, ina ua toe fo’i leoleo, i le latou ofisa, sa valaau atu ia le na molia, i le ofisa a leoleo, ma fa’ailoa atu i leoleo, o ia o lo’o i Aua, i tafatafa o le fale va’a. Na faapea ona agai atu loa iai leoleo, i lea nofoaga, aumaia ia Alvin (le na molia), i le ofisa a leoleo, mo le faatalanoaina.

E lua ni moliaga na faia faasaga ia Alvin Luki, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – o se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faapea ma le moliaga, i le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.