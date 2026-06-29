POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FIA FASI TEINE

Na molia i le tulafono ia le alii o Samuelu Taunaola, e 39 tausaga, i moliaga o le Faa’o’olima ma le Faatupu Vevesi, ina ua tu’ua’ia i le o’o o lona ‘a’ao i lana uo tamaitai, ina ua tula’i mai se fe’ese’esea’iga, i lo la va, i le afioaga o Puapua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se valaau i le Ofisa a Leoleo, i Leone, i le te’a o le fitu, i le po, o Iuni 11, 2026, mo se fesoasoani, ona o se tamaitai, o lo’o fasi i fafo o lona fale.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou talanoa ma le tamaitai na a’afia ma na fa’ailoa iai e le tamaitai, ia le o’o atu o le lima a lana uo tama ia te ia, i se la tauga’upu na fai, ona ua masalomia o ia (tamaitai) e le na molia, i le le faamaoni, i lo la va fa’aleuo.

Na fa’ailoa atu foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, le tu’i o lona gutu, e le na molia. Ma ia sola ‘ese ai loa ma sulufa’i atu i le fale a lona tuaoi. Ona sa leai sana telefoni i lea taimi, na ia talosagaina ai ana tua’oi, e valaau leoleo mo se fesoasoani.

E ui ina sa vave taunu’u leoleo, ae peitai, e o’o atu, ua sola ‘ese ia le na molia mai i le eria.

O lea, ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo ia le tamaitai na a’afia, ma faamautu lona saogalemu, sa o latou agai atu loa, mo le sailiga o Samuelu (le na molia), i luga o le alatele, ala galue ma nofoaga e masani ona alu iai le na molia.

Ae peitai, sa le faamanuiaina sailiga a leoleo.

Ae e le’i tu’ua e leoleo, ia le eria, sa o latou faatalanoaina ia tuaoi e nonofo latalata i le fale na tupu ai le fa’alavelave, ma fautuaina i latou, e vave logo atu le ofisa a leoleo, pe a toe fo’i atu Samuelu (le na molia).

O moliaga na faia faasaga ia Samuelu, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le sili atu ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) - O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le sili atu ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i masina e ono, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagosolo lona faamasinoga.

LOKA SE ALII NA TAU SUSUNUINA LE LATOU FALE INA UA LE ALU I LE MALAGA I APIA

O le aso 12 o Iuni, 2026, sa lokaina ai e leoleo, ia se alii e 32 tausaga, ina ua taumafai e susunu le latou fale, ona ua le fiafia, i le le faitauina i le faigamalaga a le latou aiga, i Apia, ma molia ai o ia i le faatupu vevesi ma le faaleagaina o meatotino.

E tusa ai ma faamaumauga ale faamasinoga, sa agai atu leoleo e tali

Sa molia ia Tony Iosua i le Faatupu Vevesi ma le Faaleagaina o meatotino, ina ua nofo ma taumafai e susunu le latou fale ma faaleaga meatotino i totonu o le fale, ae e le’i sola ‘ese.

Ina ua taunu’u leoleo, sa alu le latou sailiga o le na molia, ae peitai, sa le maua o ia. Na molimauina ma faamaumauina e leoleo, le tulaga faaletonu na iai totonu o le fale, na o’o lava i le faitoto’a o se potu moe lea na talepe.

E tusa ai ma se faamatalaga a le na valaau i leoleo, e fo’i atu le aiga, i le fale, ae o latou va’aia se ausa o sau mai totonu o le fale. Na tamomo’e faatopetope atu tagata o le aiga, ma taumafai e tineia le afi, ae e le’i sosolo tele.

Na faamatala foi e le aiga e faapea, ae e le’i tupu le faalavelave, sa le fiafia ia le na molia, ona o se fe’ese’esea’iga na tupu, i le filifiliga o se tasi e malaga faatasi ma matua, i Apia.

O le 6:50 i le afiafi, na toe o’o atu ai seisi valaau i le ofisa a leoleo, e fa’ailoa atu le toe fo’i atu o le na molia, i le fale. Na maua atu e leoleo, o saofa’i le na molia, i totonu o le potu malolo, ma ave faapagota ai lava o ia.

Ina ua fesiligia ia le na molia, e leoleo, sa ia fa’amaonia ia lona to’atama’i, ina ua faailoa atu, e le malaga i Apia ma ona matua. O le mafua’aga lea na ia faaleagaina ai meatotino i totonu o le fale.

O moliaga na faia faasaga ia Tony Iosua, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.