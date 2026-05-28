POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FA’AO’OLIMA

O le aso 8 o Iuni, 2026, na tula’i ai i luma o le Faamasinoga Faaleitumalo, ia Karl West, e tali moliaga na afua mai i se faalavelave na tupu i totonu o lona aiga, i Afono, i le amataga o le tausaga.

O lo’o molia Karl West, i le moliaga o le Faatupu Vevesi i totonu o nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 22 o Fepuari, 2026, na tula’i mai ai se faalavelave i Afono, ma agai atu ai leoleo, ona o ni faamatalaga tau fa’amata’u, sa faia e le na moia, i sesi o le aiga.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa faapea ona faatalanoaina le tamaitai na a’afia, ma sa ia faamatalaina i leoleo ia le su’esu’eina o ia e le na molia, i lona to’ai taunu’u i le fale, mai i sauniga lotu, e uiga i tupe ma se uati lima.

Na o’o lava ina vevela ia tauga’upu na amata mai i su’esu’ega a le na molia.

Sa ta’ua e leoleo ia le ita o le na molia ma amata ona ‘e’e ma palauvale, i le taimi o le tauga’upu, atoa ai ma lona fa’afefeina o le tamaitai na a’afia.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, le tupu so’o o faafitauli faapenei, ae o le ulua’i taimi lenei, ua fa’afefe ai o ia i le oti, e le na molia. Ma sa ia (tamaitai na a’afia) faailoa atu i leoleo, ia lona fefe tele, ona e na’o latou ma se tasi o fanau talavou, na iai i le fale, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Ma sa ta’ua e leoleo i a latou ripoti, le nofo popole o le na a’afia, ina ne’i fa’ataunu’u e le na molia, ia ana fa’amata’u sa lafo.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoa e leoleo ia le tamaitai na a’afia, sa ave loa e leoleo ia le na molia, mai i le fale ma momoli atu i le ofisa a leoleo i Fagatogo mo le su’esu’eina.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

TU’UA’IA E SE TAMAITAI IA LE SAUAINA O IA E LANA UO TAMA INA UA FA’ASUA’AVA

O le aso 9 o Me, 2026, na amata ai su’esu’ega a le Ofisa a Leoleo, i se faalavelave na ripotia mai i le latou ofisa, e faatatau i le sauaina ma le faia o ni faamatalaga tau fa’amata’u, i se tamaitai, e lana uo tama, le susuga ia Tomato Junior Faalogologo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa taunu’u atu i le ofisa a leoleo i Fagatogo, i lea afiafi, ia le tamaitai na a’afia ma fa’amatala i leoleo, ia lo la iai faatasi ma le na molia, i se matafaga, ae e le’i ta le 1:00 i le vaveao, ma o iina na tupu ai le la misa.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, na amata ona fa’asua’ava le na molia, ma tu’ua’ia o ia i lona talanoa atu i nisi alii, e ui ina sa na’o la’ua, na iai i le taimi na tupu ai le fa’alavelave.

Na i’u ina amata ona taumafai le na molia, e titina le ua o le tamaitai na a’afia, ma ii’u ina matapogia ai le tamaitai.

Ina ua ia (tamaitai) toe te’i mai i luga, sa fa’ate’ia o ia, o lo’o i ona luga ia le na molia, ae o lo’o fa’aauau ona sauaina o ia. E le gata i lea, na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia le tatu’i e le na molia, o ona foliga, tau’au ma lona papatua, a’o taofiofi i lalo o ia, e le na molia.

Sa ta’ua i ripoti a leoleo ia manu’a i le ua, tau’au ma le papatua o le tamaitai sa a’afia, faapea ma le ma’osia o ona foliga.

O lo’o ta’ua foi i totonu o fa’amaumauga a le malo, ia le taumafai foi, o le na molia, e fa’amalosi le tamaitai na a’afia. Sa musu le tamaitai na a’afia, ma taumafai e sola ese, ae pupuni e le na molia, ia lona ala. Ina ua savali ese ia le na molia, sa mafai loa ona sola ‘ese le tamaitai sa a’afia, ma saili se fesoasoani.

Sa faamatalaina foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia le iai o seisi foi faalavelave na tupu, ia Me 6, 2026, a’o la iai ma le na molia, i lo la fale i Utumea. Na ta’ua ai e le tamaitai, ia le taumafai o le na molia, e titina lona ua, ma tatu’i lona mata taumatau. Ae sa na le ripotia lea faalavelave, ona sa musu ina ne’i tupu se fe’ese’esea’iga, i le va o aiga, ae o lo’o i atunu’u i fafo ia ona matua.

Na talosagaina e le tamaitai na a’afia, ia se puipuiga mai i le na molia, e ala i se fa’atonuga mai i le faamasinoga, e faasa ai ona toe o’o atu, ia le na molia, i lo latou fale.

O moliaga sa faia faasaga ia Tamato Junior Faalogologo, na aofia ai:

Faitauga 1 & 4: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 a le $5,000.

Faitauga 5: Avefaapagota faamalosi (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $500.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.