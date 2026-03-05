POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI I TOTONU O LE NU’U

O le aso 27 o Ianuari, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia le alii o Dennis Elisara, ona o se ripoti na o’o atu i le ofisa a leoleo, i lona leoleoa, palauvale ma faatupu vevesi i totonu o le nu’u, i le leva o le po.

Sa molia Elisara i le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’afeso’ota’i e se tagata e nofo i tafatafa o se fale maliu i le afioaga o Futiga, ia le Ofisa Leoleo i Leone, i le te’a o le 11 i le po, e ripotia ia Elisara, o lo’o tu i luga o le auala ma palauvale leoleoa, ae ua tofafa nisi o aiga latalata atu.

Sa ta’ua e le tagata na valaau i le ofisa a leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se faalavelave faapea, ma ua avea ma se fa’afitauli tupu so’o.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa va’aia Elisara o lo’o tu i luma o le fale maliu, ae ina ua ia iloa mai le alu atu o le taavale a leoleo, sa vave ona tamo’e ‘ese. Ae na mafai ona pu’eina o ia ma aveina atu loa i le ofisa o leoleo mo le su’esu’eina.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa faamatala e Elisara ia lona savali agai i le latou fale ma fa’ata’ita’i ana pese (rap), ae vala’au atu se tagata i lona igoa ma faafefe o ia i se pate pesipolo. Na ta’ua e Elisara ia lona le iloa o le tagata na valaau atu, ona o le pogisa. O lea na ia kolosi ai le auala i tafatafa o le fale maliu ma valaau mai i le tagata na valaau atu, e alu atu.

Na ta’ua foi e leoleo i totonu o le latou ripoti, le le’i fa’asuaava pe na a’afia, ia Elisara, i ni fualaau faasaina, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma e leai foi se faamaoniga, na ia taumafai e alu i le fanua o le tagata na valaauina leoleo.

MOLIA SE ALII I LE ALU I TOTONU O SE FALESA AE O LO’O LOKA

O le aso 28 o Ianuari, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia se alii e suafa ia Semisi Leinati, ona o tu’ua’iga, i lona ulufale i totonu o le malumalu a le ekalesia Metotisi, i Malaeloa, e aunoa ma se fa’atagana.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, e tusa ai ma se alii o lo’o i totonu o le falesa, ae o lo’o loka le faitoto’a o le falesa.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa taumfai leoleo e talanoa i le na molia, ae peitai, na sola ‘ese le alii. Na mafai ona tuliloaina e leoleo ia Leinati (le na molia) ma ave faapagotaina o ia.

Sa ta’ua e le tagata na valaau i leoleo, o le afafine a le faifeau sa fa’ailoaina atu ia te ia, le iai o le na molia, i totonu o le falesa.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le afafine o le faifeau, sa ia fa’ailoa atu ai i leoleo, ia lona lagonaina o se tagata o ta piano i totonu o le falesa, a’o la o atu ma lona ‘niece’ i le faleoloa. Ma ona o le falesa, e masani ona loka pe a mae’a sauniga, sa savali atu loa le afafine o le faifeau, i le falesa, ma ia va’aia ai Leinati (le na molia), i totonu o le falesa.

Sa ta’ua e le afafine o le faifeau, e le o se taimi muamua lea ua maua ai le na molia, i totonu o le falesa ma o isi taimi, e maua atu e tagata o le aulotu ia le na molia, o moe i totonu o le falesa. Ma sa faaleoina e le afafine o le faifeau, ia lona popole, ona e foliga mai o lo’o a’afia le na molia, i fualaau faasaina. Ae le gata i lea, o le popolega a tagata o le ekalesia, ona o le tupu so’o o lenei faafitauli, ae o lo’o loka le falesa.

Na ta’ua e le afafine o le faifeau, ia lona faatonuina o le na molia, e alu i fafo ma le falesa, ae le’i vala’auina leoleo.

O moliaga na faia fa’asaga ia Semisi Leinati, na aofia ai:

Faitauga 1: Solivale o fanua ma fale, e aunoa ma se faatagana – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tete’e i leoleo a’o taumafai e ave faapagota o ia – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o fa’asalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.