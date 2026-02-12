POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FAALEAGAINA O LE TAAVALE A LONA TINA I LE TULAFONO

O le aso 8 o Ianuari, 2026, na o’o atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia le fa’aleagaina o lana taavale, i le afiafi o le aso 31 o Tesema, 2025, a’o fa’aaoga e se tagata o lona aiga.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau.]

Sa faamatalaina e le tina e ana le taavale, ia le mu o le pito i luga, i totonu, o lana taavale ma ua leaga foi ma le pito i luma o le taavale.

Na ta’ua e le tina e ana le taavale, sa pisi o ia i ana siaki i le falemai ma na ia tu’uina atu lana taavale i se tasi o lona aiga, e fa’aaogaina. Ma sa ia ta’ua le fa’aaogaina o lana taavale, e feavea’i ai tagata, i le va o le latou fale ma Le Aute, faapea le momoliina ma le pikiina mai o sona alo, mai i le aoga.

Sa ta’ua e le tina, ina ua ia fesiligia lana tama e uiga i mea sa faaleagaina i totonu o le taavale, sa tali le tamaititi, e na te le iloa. Ae peitai, sa iloa mulimuli ifo e le tina e ana le taavale, le le moni o le tali a lana tama.

O le aso lava e tasi na faatalanoaina ai e leoleo ia le tina e ana le taavale, sa o latou faatalanoaina ai foi ma le tama a le tina. Ma sa fa’amaonia e le tamaititi ia lona pepelo i lona tina, ina ua fesiligia o ia e lona tina, e uiga i le faalea gaina o totonu o le taavale.

Sa fa’ailoa atu e le tamaititi, i leoleo, o le aso 31 o Tesema 2025, na fa’asua’ava ai le alii sa fa’aaogaina le taavale. Ma na fa’aaoga e le alii lea ia se paipa e sasa faaleaga ai luma o le taavale. Faapea ai ma le fa’aaogaina o se ‘lighter’ e susunu ai le taualuga, i totonu o le taavale.

Na fa’amatala foi e le tamaititi e faapea, ina ua mu le taualuga i totonu o le taavale, sa fa’aaogaina e le alii na fa’aaogaina ia le taavale, ia se solo e tineia ai le afi. Ma sa faatonuina o ia e le alii na fa’aaogaina le taavale, e aua ne’i ona ta’uina le mea na tupu, i seisi.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo ia le tina e ana le taavale, ma lona alo, na agai atu loa mo le sailiga o le na molia, ae peitai, sa le’i fa’amanuiaina taumafaiga a leoleo.

O moliaga na faia e faasaga i le alii na fa’aleagaina le taavale, na aofia ai le fa’aleagaina o meatotino, i lona tulaga muamua faapea ma le susunuina o le taavale, i lona tulaga e tolu. O nei moliaga, o ni vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, ae na fa’aaogaina fa’asalaga mo solitulafono ‘C’, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i tausaga e fitu, po o sala tupe e le i lalo ifo mam le ta’i $150; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulaga e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

LOKAINA SE ALII NA MAUA AI NI FAGU ‘VAPE’ I LE MALAE VAALELE

Sa lokaina mai i le malae vaalele ia Ianuari 12, 2026, ia se alii na ulufale mai i totonu o le teritori, ina ua maua e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia ni fagu ‘vape’ se tele, i totonu o ana ato.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu leoleo i le malae vaalele, ina ua fa’afaigata ona fa’ato’ato’a e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia le susuga ia Rodney Michael Siaumau, a’o fa’ataunu’uina la latou galuega.

Na fa’atalanoaina e leoleo ia se tasi o le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, sa tiute i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma sa ia ta’ua ai e faapea, pe a ma le 10 i lea po, na fa’afeao atu ai le na molia, i totonu o le latou ofisa, ina ia mafai ona su’esu’eina lana atopa’u.

Ina ua su’esu’eina ia le ato a Rodney (le na omlia) sa maua ai ni fagu ‘vape; pe a ma le 100, i totonu o ia fagu ia se vailaau fa’asaina (THC) pe a ma le ta’i lua kalama. Ma na ta’ua e le na molia, o ana lava meatotino.

Sa ta’ua e leoleo, ia le amata ona fa’aalia le le fiafia, o le na molia ma lona musu e usita’ia fa’atonu a le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ina ua fiu le aufaigaluega e faatonuina le na molia, e alala i luga o le nofoa.

O lo’o ta’ua i ripoti a leoleo, le silia ma le ono futu le maualuga o le na molia, ma e silia ma le 300 pauna, ia lona mamafa.

Sa taumafai foi ia leoleo, e su’esu’e isi meatotino a le na molia. Na ta’ua foi i totonu o le ripoti a leoleo, ia le musu o le na molia, e tu’u atu sana ato sa tau’ave i luga o lona fatafata. Ma o le le mautonu o gaioiga a le na molia, na popole ai leoleo ma le aufaigaluega a le ofisa o tiute, ina ne’i iai se la’au malosi i totonu o lana ato.

A’o taumafai se tasi o le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute e fa’ato’ato’a ia le na molia, sa fa’aauau pea ona ia fa’aalia lona le usita’i i fa’atonuga, ma lona fai atu i leoleo e aua le taumafai e fa’amalosia o ia, ma lona fai atu i le aufaigaluega, e aua le fia poto, nei te’i ua ia (le na molia) tu’iina seisi.

Ae ina ua fai atu le leoleo, o lo’o fa’atino ona tiute, sa fa’ate’ia i latou ina ua faia e le na molia, ia se gaioiga, e foliga mai o le a fa’ao’olima i le leoleo.

Na feosofi atu loa leoleo ma taumafai e taofiofi ia le na molia, ma i’u ai lava ina ave’esea e le na molia, ia lona ofutino sa la’ei. Ae na fa’aauau pea ona lafoina atu e le na molia, ia ni fa’amatalaga tau fa’amata’u i leoleo, ma ia faapea atu, o le a ia fanaina se tasi o leoleo faapea ma le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute.

O moliaga na faia fa’asaga ia Rodney Michael Siaumau, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu vevesi – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Umia o ni vaega o fualaau faasaina – o se solitulafono e mafai ona fa’afalepuipui ai, i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Umia o ni vaega o fualaau faasaina ma se faamoemoe e faatau atu – O se solitulafono e mafai ona fa’afalepuipui ai, i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Aumaia o vaega o fualaau faasaina, i totonu o le teritori – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga.

E leai se vaegatupe na fa’atulaga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

50 MOLIAGA O LE GAOI FAASAGA I SE TAMAITAI NA GALUE I LE PX

O se tamaitai na galue i le faleoloa ale militeri (PX), i Tafuna, ua molia nei i le Gaoi ma le Gaoi e le i le faia o ni auala taufa’asese, o se vaegatupe e silia ma le $100,000.

O le tagi e fa’asaga ia Sophia Esau (le na molia) na faila e Jonathan Brickey, o le ofisa AAFES i Iapani, ma o ia lea na ripotia le fa’afitauli na tupu i le PX i Tafuna, i le masina o Oketopa o le tausaga ua tuanai.

E 50 moliaga, e aofia ai moliaga e 25 o le gaoi ma moliaga e 25 o le gaoi i auala taufa’asese, na molia ai Sophia (le na molia). E $80,000 ia le vaegatupe ua mae’a ona fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le fa’afeso’ota’ia e leoleo, o Brickey ma sa fa’ailoa iai e Brickey ia le a’afiaga o Sophia (le na molia). Sa ripotia e Brickey, o le aofaiga atoa o le tupe ua gaoia, e $117,228.63. Ma ua mae’a ona fa’atalanoaina Sophia (le na molia), ae e le’i taunu’u leoleo, ma ua mae’a ona fa’amaonia e le tamaitai lana solitulafono.

Ma na fa’aalia foi e Brickey ia lana fuafuaga, e faila sana tagi, e faasaga ia Sophia (le na molia) ma o le a ia lagolagoina ma le atoatoa ia galuega a le malo, i le faagasologa o lenei mataupu. Na tau’a’aoina atu foi e Brickey, ia fa’amaumauga uma o lenei mataupu, ae na te le’i malaga ese atu.

Sa fautuaina e leoleo ia Sophia (le na molia) ina ia agai atu i le Ofisa a Leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o su’esu’ega. Ina ua taunu’u le na molia, sa fautuaina o ia e tusa ai ma ona aia fa’aletulafono.

I lana faamatalaga, sa fa’amaonia ai e le na molia, ia lona fa’aaoga sese o tupe a le AAFES (po o le PX), amata mai ia Mati 2023. Sa ia ta’ua e faapea, na amata ona ia ave tupe a le PX, ona o le gasegase a se tasi o lona aiga. Ma e pe a ma le $10,000 sa ia ave’ese mai i tupe a le faleoloa, na tatau ona ave e teu i le faletupe. Ae na ia fa’aaogaina le $9,000.

O taeao uma, e usu atu ai le n a molia, ona ia tago lea faitau le tupe i totonu o le sefe ma le aofaiga o le a ave e teu i le faletupe. Ona ia tu’u lea o le tupe, ua ia fuafua e ave mo ia, i totonu o lana ato fa’afafa, ae fa’ailoa atu i lana pule, o le a alu e ave le tupe i le faletupe.

Ma sa maua foi i su’esu’ega a leoleo, ia le auala na ufiufi ai e le na molia, ia lana mea sa fai. Sa tago ia le na molia, i le fa’aaogaina tupe na aoina i lea aso ma lea aso, e kava ai le tupe sa ia se’iina i le aso ua tuanai.

I le tausaga ua tuanai, sa gaoia ai e le na molia ia se tinoitupe e $15,000 mai i le PX, e totogi ai ana aitalafu i le Navy Federal. Ona ia toe faia lea o seisi aitalafu, e silia ma le $20,000, e kava ai le tupe lea ua mae’a ona ia gaoia mai i le PX.

Sa faapea foi ona ia se’iina se vaegatupe e $17,000 mai i tupe a le PX, e totogi ai le tupe sa ia nonoina mai i lana 401(k). Ona ia aitalafu mai lea o le $20,000 mai i lana 401(k), e toe totogi ai tupe sa ia ave’esea mai i le PX. Ae peitai, ua amata ona sili atu tupe to’esea, ae ua tuai ona toe totogia e le na molia.

Ma ua amata ona faia e le na molia, ia ni faamatalaga le faamaoni, e pei o le gaoia e se tagata o le tupe na tatau ona ave e teu i le faletupe, mai i totonu o lana taavale. Ma sa ia tia‘ia ‘deposit slips’ ma siaki mo ‘deposits’ na misi, mai ia Setema 2, 2025 se’ia o’o mai ia Oketopa 7, 2025, i totonu o le lapisi i fafo o le faleoloa a le Pacific Mini Mart, lea e i Tafuna.

O le ‘deposit’ mulimuli lava sa faia e le na molia, o Setema 1, 2025.

Ia Oketopa 21, 2025, na o’o atu ai se talosaga i le ofisa a le Loia Sili, mo le taofia o le na molia, mai i lona tu’ua o le teritori, a’o fa’aauau su’esu’ega a leoleo.

O le aso Lulu, Oketopa 22, 2025 na fa’ailoa atu ai ia Sophia (le na molia), ia le faia o se ‘stop order’, e taofia ai o ia mai lona malaga atu i fafo. Ma ina ua fesiligia o ia e leoleo, sa ia fa’amaonia ia lona tia’ia o ni siaki pe a ma le fitu, ae na te le manatua le aofaiga o ia siaki.

I fa’amaumauga mai i le ofisa a le PX na tu’uina atu i leoleo, sa fa’amaonia ai le aofaiga o siaki na misi, e fitu, ma le aofaiga atoa o ia siaki, e $1,684.87. O ia siaki, na o gatasi ma fa’amaumauga o fa’atauga na faia i le PX, ae e leai ni ‘deposit slips’ sa i totonu o fa’amaumauga a le PX. Ma fa’amaonia ai le faamatalaga a le na molia, i lona tia’ia o ni siaki pe a ma le ono pe fitu.