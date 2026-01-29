POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII 19 TAUSAGA MAI KOKOLAND I LE FA’AMISA I SE FONO A LONA AIGA

O le aso 22 o Tesema, 2025, a’o fai se fono a se aiga i Kokoland, na tupu ai se fa’alavelave ma vala’au ai leoleo.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le tina na valaau i le ofisa a leoleo, a’o faia se talanoaga a le latou aiga, sa le mafai e lona alo, le susuga ia Vaaulia Tagoai (le na molia), ona taofiofi ona lagona le fiafia.

E tusa ai ma le ripoti, na alu ia le na molia ma aumai se naifi ma amata ona ta’ei fa’amalama o le fale. Ma sa ta’ua foi e se tasi na i totonu o le fale, a’o talepeina e Vaaulia (le na molia) ia faamalama, sa ‘e’e ma palauvale. Na avea ma tulaga na le mautonu ai le aiga sa iai i lena taimi.

O le taimi lea na ave faapagotaina ai e leoleo ia Vaaulia (le na molia) ma tu’u o ia i totonu o le taavale leoleo, ina ia alo atu ia leoleo i le fa’aauauina a latou su’esu’ega, ma ina ia fa’amautuina le le fa’amanu’alia o se tagata.

I su’esu’ega sa faia i le fale o le aiga na a’afia, na molimauina ai le tele o fa’amalama na ta’ei ma pupuni faamalama (screen wires) na tatipi. Ma sa va’aia foi e leoleo ia ni ipu mata’eta’e o ta’ei i tafatafa o le faitoto’a pito i luma o le fale, faapea totonu o le potu malolo ma le umukuka.

I le ripoti a leoleo, e 32 fa’amalama ma ta’ei, ae fitu pupuni fa’amalama na tatipi i le taimi na tupu ai le fa’alavelave.

Sa ta’ua foi i le ripoti a leoleo, le nonofo faatasi o le na molia ma tagata sa fa’afeso’ota’iina leoleo, i le fale e tasi.

O moliaga na faia fa’asaga ia Vaaulia Tagoai, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, e i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

MOLIA SE AVETAAVALE NA LAVEA AI SE TAGATA

I le taeao o Oketopa 10, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mo se fesoasoani, ona o se fa’alavelave tau ta’avale, na manu’a ai se tagata i luga o le alatele.

Sa molia ia Luciano Fuataga i le moliaga, o le Aveta’avale Le Fa’autauta ma manu’a ai e tagata – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 6 masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, ina ua taunu’u atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, o lo’o ua iai le vaega a le EMS o lo’o fesoasoani i se tamaloa na manu’a, ma aveina o ia i le falemai i Faga’alu mo le togafitiga o lona manu’a i lona tau’au.

Sa mafai ona talatalanoa ai iina ia leoleo ma le alii na ripotia i le ofisa a leoleo, ia le fa’alavelave. Na ia ta’ua e faapea, sa iai i le pamu kesi, ae ona va’aia le alu atu o le ta’avale a le na molia, e agai atu i le itu i Sasa’e.

Na ta’ua e le molimau ia le oso o le ta’avale, i luga o le auala savali i tafatafa o le alatele, lea na savali ai le tamaloa na lavea. E ui ina ia taumafai e oso ese ma le alu atu o le taavale ae peitai, sa taia lona tau’au taumatau i le fa’ata o le taavale ma pa’u ‘ese ai mai i le auala savali.

Ina ua mae’a ona talanoa leoleo ma le molimau, sa faapea ona o latou fa’atalanoaina le na molia, le susuga ia Luciano Fuataga.

Sa fa’amaonia e Luciano, a’o alu lana taavale ma fa’alogologo i ana musika ma i’u ina moe ai. Ina ua te’i ifo, sa ia va’ai ai ua oso i tua lana taavale ma ia taumafai e ta ‘ese lana taavale, e alo ‘ese mai i le so’aina o le tamaloa i luga o le auala savali, ae tau ai le fa’ata o lana taavale, i le na a’afia.

Na fa’atonuina e leoleo ia matua o le na molia, ina ia malaga e ave lo la alo i le falemai, e siaki, ina ne’i iai ni manu’a.

LOKA SE ALII I LE OSOFA’IA O SE FALE I OTTOVILLE

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, o le aso 20 o Tesema, 2025, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mai i se tamaitai, na talosagaina se fesoasoani fa’avavevae, ona o se alii ua ulufale atu i totonu o lona fale, e aunoa ma se faatagana.

Ina ua taunu’u leoleo, na fa’asino iai e le tamaitai ia le tagata lea na ulufale atu i totonu o lona fale, o le alii o Afa Elenio, o se tasi o tuaoi a le tamaitai.

E latalata atu leoleo i le na molia, ma lagona e leoleo ia le manogi piao le na molia, faatasi ai ma le fa’atosotosololoa o lana tautala. Sa avefaapagotaina e leoleo le na molia ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai na a’afia sa ia ta’ua ai le faia o sana malologa i totonu o lona potu moe, ae na te’i ifo i luga ma ona va’aia le na molia, i totonu o lona potu. Sa ‘e’e atu le tamaitai na a’afia, i le na molia, po o le a lana mea o fai i totonu o lona (tamaitai) fale.

Ae na tali mai iai Afa (le na molia), sa alu atu e fa’afo’i atu se komipiuta feavea’i. Na faatonuina vave e le tamaitai na a’afia, ia le na molia, e alu i fafo ma lona fale. Sa faamamafa e le tamaitai, i leoleo, e na te le’i tu’uina se fa’atagana ia Afa (le na molia) e alu atu i totonu o lona fale.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia Afa (le na molia) se ‘ese’ese lava ana faamatalaga, e pei o lona alu atu e tapuni le faitoto’a, ae na ala mai le tamaitai na a’afia ma ‘e’e atu ia te ia.

Ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo ia lona tu’ua o le fale a le tamaitai na a’afia, sa ia toe fo’i atu i lo latou fale ma fa’aauau ai lana inuga pia, ae taunu’u atu loa leoleo.

Sa molia ia Afa Elenio i le moliaga e tasi, o le Solivale o fale ma fanua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.