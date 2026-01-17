POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TAMAITAI I LE FAAPISA I LUMA O SE FALEOLOA A’O FA’ASUA’AVA

O le taeao o Tesema 10, 2025, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e uiga i se tamaitai o lo’o ‘e’e solo ma faapisa i luma o se faleoloa i Pago Pago.

E lua ni taavale leoleo sa agai atu e su’esu’e le mataupu ma tau atu ai i le tamaitai o Catherine Loe. Sa taumafai leoleo e fa’atalanoa ia le tamaitai ae peitai, sa va’aia e leoleo ia lona fa’asua’ava ma le le manino o ni ana faamatalaga.

Sa ta’ua i le ripoti a leoleo, o le tagata na valaau atu i le ofisa a leoleo, o le tuagane a Catherine (le na molia) ma sa fa’ailoa atu e le tuagane, na tuli atu o ia e lona tama e avatu ia lona tuafafine (Catherine) i le fale, e fai se latou talanoaga.

Ma na ia talosagaina ia leoleo pe mafai ona o latou fa’afeaoina i la’ua i le fale, lea na ioeina e leoleo, ina ia mafai ona fa’aauauina ai le latou su’esu’ega.

Ae peitai, ina o agai atu le faigamalaga i le fale o le aiga, sa tatalaina e Catherine ia le faitoto’a o le taavale ma oso i fafo ma fa’aauau ona ‘e’e solo ma palauvale.

Na faapea loa ona loka e leoleo ia Catherine a tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo ma momoli atu loa o ia i le Ofisa a Leoleo, lea sa fa’aauauina ai su’esu’ega a leoleo.

Sa fa’atalanoaina e leoleo ia le tuagane a Catherine (le na molia) ma seisi molimau, na iai faatasi ma le na molia, i le afiafi.

Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le tuagane, na valaau atu lona tama e tusa ai ma lona tuafafine o lo’o pisapisa o i luga o le alatele. Na talosagaina o ia (tuagane) e lona tama, e alu e avatu lona tuafafine i le fale pe valaau leoleo.

Sa ta’ua e le tuagane a le na molia, ia lo latou taunu’u faatasi ma leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o iina o lo’o palauvale ma ‘e’e solo ai lona tuafafine (le na molia). Na faia se latou maliliega ma leoleo e ave lona tuafafine i lona tama, ae peitai, ina o faasolomuli le latou taavale, sa tatalaina e lona tuafafine ia le faitoto’a o le taavale ma oso i fafo. O iina lea na o atu ai loa leoleo ma ave lona tuafafine.

I le faamatalaga a se molimau, sa ia ta’ua lona fai se la inuga pia ma le na molia, ae e le’i alu i totonu o le fale, ona sa valaau atu se tagata. Sa ta’ua e le molimau, ina ua ia alu i totonu o le fale e ‘ai, sa ia va’aia se suiga i le na molia, e ui ina o lo’o i luga o le telefoni, ae e le o tautala. Ae e tasi le tulaga sa fa’amaonia e le molimau, sa fai sina ova o le pia sa tagofia e le na molia, ma amata ona fealuai i luga o le auala ma palauvale, a’o latou taumafai e fa’afilemu o ia.

Na molia Catherine Loe i le moliaga o le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai se tasi i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulaga e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

LOKA SE ALII I LE LE FA’ALOGO I LEOLEO

O le taeao o le aso 9 o Tesema, 2025 na ave faapagota ai e leoleo ia se aveta’avale, ona o le le usita’ia o faatonuga a sui malu o le malo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le Faamasinoga Fa’aleitumalo, a’o feagai leoleo ma le faatonutonuina o femalagaiga o taavale i luga o le alatele, i luma o le laumua a le Metotisi i Ottoville, ona o se polokalama a le TAOA sa faataunu’uina ai, sa agai atu le taavale a le susuga ia Nu’uatamaia Saofa’i.

Na faatonu e leoleo ia Nu’uatamaia ua le mafai ona toe ulufale atu lana taavale, ona ua leai se avanoa, ae peitai, sa fa’aalia le le fiafia o le na molia ma amata ona si’isi’i lona siufofoga, i leoleo. Sa taumafai leoleo e fa’ato’ato’a le mataupu ma taumafai e faamanino atu i le na molia, le mafua’aga ua le mafai ona ulufale atu ai lana taavale, ae peitai, sa le’i fa’amalieina ai le finagalo o le na molia ma amata ona ia palauvale i leoleo ma lafoina ni faamatalaga taufa’amata’u.

Sa ta’ua e leoleo i la latou ripoti le fa’afuase’i ona fa’aoso e le na molia, ia lana taavale ma fa’atu ai e leoleo lana taavale ae faatonu e sau i fafo ma le taavale. Peitai, sa le’i usita’ia e le na molia, ia le faatonuga a leoleo ma alu ‘ese atu lana taavale, a’o fa’aauau pea ona palauvale mai i leoleo.

O se taimi mulimuli ane, na toe taofia ai e leoleo ia le taavale a le na molia, ma usita’ia ai e Nu’uatamaia ia le faatonuga a leoleo, ina ia oso mai i fafo ma le taavale.

Sa molia Nu’uatamaia Saofa’i i le moliaga o le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulaga e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.

