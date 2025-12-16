POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA & Honolulu - HAWAII

TOE PU’EINA PAGOTA UMA E TO’AFITU NA SOSOLA I LE ASO TOONAI

E to’afitu ni pagota na sosola mai i le to’ese i Tafuna, i le afiafi o le aso To’ona’i na se’i mavae atu, ae ua mafai ona toe fa’afo’i uma atu i latou i le falepuipui, i ni nai itula na soso’o ai.

E tusa ai ma se fa’asoa mai i nisi o sui malu o le malo, na fa’afeso’o atu le ofisa a leoleo i le afiafi o le aso Toonai, e tusa ai ma pagotta sosola. Ma e tusa ai ma ripoti o le mataupu, na mafai ona sosola nei pagota, e ala i le a’ea o le pa o lo’o siomia ai le to’ese.

Na fa’aleoina e sui malu o le malo ia lo latou atugalu e tusa ai ma le auala na taulinaina ai e le Ofisa o le to’ese, ia lenei mataupu, ina ua tula’i mai. Sa o latou ta’ua le taua tele o le vave lapata’ia o le mamalu o le atunu’u, aua le nofo uta ma le puipuiga o le saogalemu, ae faapea foi le fesoasoani ina ia mafai ona fofoina vave o lenei fa’afitauli.

Sa fa’aalia e sui malu o le malo, le taua tele o le lelei ma le faamaoni, o feso’otaiga, i taimi o faafitauli faapenei, aua e mafai ona fa’amautuina ai le galulue faatasi o ofisa a le malo ma tagata lautele, ma mafai ona mausali le puipuiga o le saogalemu mo tagata uma.

Na ripotia mai ai foi e leoleo, ia seisi foi pagota na sola i le aso Lua o le vaiaso ua mavae, le susuga ia Hassan Tupuoa. Ma e o’o mai i le taimi o lenei ripoti, e le’i toe mauaina lava.

MOLIA SE ALII NA FA’AO’OLIMA I SE FAFINE

HAWAII NEWS NOW, OAHU—Ua molia nei ia se alii e 40 tausaga, e suafa ia Aukusitino Noga, i le Fa’ao’olima i lona tulaga e lua, ona o se faalavelave sa tupu i le po o le aso Tofi o le vaiaso ua tuanai, i le aoga maualuga a Moanalua, i Oahu.

O lenei faalavelave sa pu’eina e se masini pu’e ata ma sa fa’aalia ai le tu’i ina e Noga, o le Faatonu o Ta’aloga a le aoga maualuga a Moanalua, Oahu, ia Natalie Iwamoto.

O Iwamoto ua silia ma le 20 tausaga o galue i le aoga, ma sa va’aia o ia i luga o le ata vitio, o savavali atu ma ni laufali pasiketipolo, i le pakaga taavale, ae tupu loa le faalavelave.

Sa ta’ua e Lydia Hosoda, sa a’e se manatu ia Iwamoto, e alu e momoli ia laufali o le ta’aloga, i a latou ta’avale, ona o mea sa tutupu i le taimi na faia ai le taaloga.

Ae e pei ona sa va’aia i le ata vitio, sa savali atu Noga ma fai le sa finauga ma Iwamoto, a’o taumafai ai laufali e agai atu i a latou taavale. Ona va’aia lea o Noga, i le ata vitio, ua na tu’i ina ia Iwamoto, a’o solomuli Iwamoto, ma pa’u atu ai agai i Iwamoto i luga o se tamaititi.

Ma na va’aia foi i le ata vitio, le tu i luga o le to’alua a Noga ma talanoa atu ia Iwamoto, ma o iina na tu’i ai e Noga ia Iwamoto. Ma e pe a ma le 10 minute o ta’atia ia Iwamoto.

Sa ta’ua e Hosoda, o faiaoga o le ‘au pasiketipolo a Moanalua ma se tasi o laufali, na feosofi atu ma fesoasoani ia Iwamoto, ae o le taimi lea ua matapogia o ia. Ma e le’i tu’ua foi e Noga ia le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, se’ia o’o atu leoleo, ma ave faapagotaina o ia.

Na fa’aleoina e le pulea’oga ia Keith Hayashi, ia le mata’utia o lenei faalavelave na tupu ma e le o se tulaga, e tatau ona tupu i nofoaga o iai falea’oga.

Sa fa’amaonia e se so’oupu a le Ofisa o Falepuipui, i le Hawaii News Now, ia le faigaluega o Noga i lo latou ofisa.

Ua le gata ina molia Noga i moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e lua, ae ua faasaina o ia mai i le 500 futu, mai i le laumua o le aoga maualuga a Moanalua, ae le gata i lea, ua faasaina foi ia mai i le toe feso’ota’i ma Iwamoto ma molimau o lenei faalavelave.

Na ta’ua e Hayashi, o lo’o iloiloina foi e le Ofisa o Aoga a Hawaii, ia nisi fa’asalaga e ono faia mo Noga.

Ua talosagaina foi e Iwamoto ia se fa’atonuga fa’alemalo, e faasa ai ona toe latalata atu ia Noga ia te ia, ona e tusa ai ma sana faamatalaga, o le tala a Noga i tagata sa iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, ua alagatatau lana gaioiga sa faia.

Sa te’ena e Noga ia moliaga o le fa’ao’olima ma o le aso 9 o Fepuari lea ua fa’atulagaina e amata ai iloiloga o lana mataupu, i luma o le faamasinoga.