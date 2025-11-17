POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MAUA E LEOLEO LE GAOI I LUGA O ATA VITIO

E tusa ai ma fa’amaumauga a leoleo, o le aso 18 o Oketopa, 2025, na o’o atu se ave pasi i le Ofisa a Leoleo i Leone, ma faila sana ripoti e tusa ai ma le gaoia o sana la’au ta pese (car stereo) mai i totonu o lana pese.

Sa faamatalaina e le alii ave pasi, i leoleo, o le aso 17 o Oketopa, 2025 i le 8:20 i le taeao, sa paka ai lana pasi i luma o le faleoloa a Canton, i Puapua, ae alu i totonu e fai sana faatau.

O lona toe fo’i mai i fafo, sa ia va’aia ai le to’esea o lana la’au ta pese. Ma na toe fo’i le alii ave pasi i totonu o le faleloa, ma talosagaina ia le fa’atauoloa, pe mafai ona va’ai i ata o lana masini pu’e ata.

Ae sa faatonu e le faatauoloa, e toe alu atu i le aso na soso’o ai.

Sa fa’ailoa atu foi e le ave pasi i leoleo, ona o lona lelava i lea aso, sa ia fa’ato’a o’o atu ai i le ofisa a leoleo, i le aso na soso’o ai. Ma sa ia fa’ailoa atu foi i leoleo, o le tau o lana la’au ta pese, e $200.

O le 9:10 o lea lava taeao, na agai atu ai loa leoleo i le faleoloa a Canton, ina ia matamata i ata vitio a le faleoloa. Ma na va’aia ai e leoleo ia se alii o la’ei i se mitiafu lanu efuefu ma ula sana sikaleti, o ulufale e aunoa ma se fa’atagana, i totonu o le pasi, ma sola ‘ese mai ma le la’au ta pese.

Sa iloa foi e leoleo ia le gaoi, o le susuga ia Eteuati Fifita, ona o nisi foi o solitulafono na molia muamua ai.

Na faapea loa ona agai atu leoleo i le fale o Eteuati ma o latou talatalanoa ma matua o le alii, ona e le’i iai le alii i le fale, i le taimi lena. Sa fautuaina e leoleo ia matua o Eteuati, ina ia fa’afeso’ota’i atu le latou ofisa, pe a toe fo’i ifo le alii, i le fale.

Na molia ia Eteuati, i le moliaga o le Gaoi – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000 po o fa’asalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

LE FIAFIA SE ALII INA UA FAI ATU LE FAFINE, O LE MEA’AI E MO LANA FANAU

O le taeao o le aso 19 o Oketopa, 2025, na vala’au atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Leone ma ripotia ai le sauaina o ia e lana uo tama, ina ua le maua sana mea’ai, mai mea’ai a le fanau.

E taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua sola le na molia ae sa toe maua lava i se taimi mulimuli ane.

Ae na mafai ona o latou talatalanoa ma le tina sa a’afia ma sa fa’atalanoaina e le tasi o leoleo ia le tina, ae agai atu isi leoleo e fesoasoani i tei o le tina, e tau saili le na molia.

Sa faamatala e le tina na a’afia, le maleifua mai o le na molia, a’o ia (tina) tapenaina ia se mea’ai mo lana fanau, e ave i le lotu, e pei ona masani ai. Ae sa fai atu le na molia, e aumai sana meaai. Ina ua tali mai le tina, o lo’o sefe le mea’ai mo lana fanau, sa oso le ita o le na molia.

Na fa’apea ona ‘a’apa atu le na molia, i le ato o iai ofu a le pepe, ma togi i fafo o le fale ma salalau solo mai i fafo ia lavalava ma susu a le pepe.

Ona savali atu lea o le na molia, i le tina, ma sasau atu lana tu’i i le tina, ae misi. Ae peitai, o lana tu’i lona lua, na tau lelei i le gutu o le tina. Ma liliu mai ai le tina ma avau a la fusuaga.

Na feosofi atu tei o le tina na a’afia ma tauvaovao le misa, ona ua amata ona fetagisi ia le fanau iti. Ma o le taimi lena, na valaau ai loa e le tina na a’afia ia leoleo i Leone mo se fesoasoani.

Sa faamatalaina foi e se tasi na molimauina le faalavelave, lo latou tapena mo le lotu, ae ona faalogoina le tauga’upu a le na molia ma le tina na a’afia, i le umukuka ma fa’aauau atu i le potu malolo. O iina lea na u’u ai e le na molia ia le ato a le pepe ma togi i leisi itu o le potu malolo, ma ia (le na molia) tu’iina ai foliga o le tina na a’afia.

E to’alua foi nisi molimau sa faia foi ni a la faamatalaga e tusa ai ma le tulaga lava e tasi.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo ia le tina na a’afia ma molimau, sa o latou toe agai atu e tau saili le na molia, ae peitai, e le’i mauaina o ia.

Sa aveina ia le tina na a’afia, i le ofisa a leoleo mo le fa’amaumauina o ana faamatalaga, ae ina ua toe fo’i mai leoleo, e momoli mai o ia i lona fale, sa maua se vala’au mai i le tuagane o le tina, o le la ua toe fo’i atu ia le na molia.

O iina na mafai ona pu’eina ai o ia e leoleo, ma aveina atu loa o ia i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o su’esu’ega ma molia ai o ia i moliaga o le Sauaga i lona tulaga e tolu faapea ma le Faatupu Vevesi.

O le moliaga o le Sauaga i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O le molia i le Faatupu Vevesi i nofoa tuma’oti po o totonu o aiga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.