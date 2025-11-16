POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LONA SAUAINA O LONA TUAFAFINE

O le po o Oketopa 7, 2025 na vala’au atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ma ripotia le sauaina o ia e lona tuagane, i le fale o le la tina, i Vaitogi.

Sa faatopetope atu leoleo i le nofoaga sa tupu ai le faalavelave, ma talatalanoa ma le tamaitai na vala’au i le ofisa a leoleo.

Na faamatalaina e le tamaitai, ia le taunu’u atu o lona, le susuga ia Akapo Seuseu (le na molia) ma fai loa sana taumafataga. Ae na fai iai ni tala tausua a le tamaitai na valaau i leoleo (lona tuafafine), e na’o le alu atu ma ‘ai, ae e le’i ai lo la tina.

Ae sa le logo malie le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, ia Akapo ma savali atu ai i le u’u lona ‘auvae ma fai iai, e aua ne’i toe faia lea tulaga i le latou fale.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ina ua liliu lona tua i le na molia, ae tatu’i e lona tuagane (le na molia) ia ona foliga ma sola ‘ese ma le fale.

Na te’ena e le tamaitai na a’afia ia se ofo mo le togafitia o ona manu’a ae sa ia talosagaina le ave faapagotaina o le na molia, ona o lana mea sa fai.

O moliaga na faia faasaga ia Akapo, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu vevesi i totonu o le aiga (sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’ollima i lona tulaga e tolu (sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atonuina e le faamasinoga, e totogi, ina ia mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

TE’ENA E SE ALII NA MOLIA I LE GAOI, IA LONA GAOI O SE TUPE

O le aoauli o le aso 9 o Oketopa, 2025, na o’o atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia ia le gaoia o lona fale ma sa i’u ina ave faapagotaina ai Chris Savea, ona o ata vitio mai i le fale sa gaoia.

O meatotino na gaoia mai i le fale, na aofia ai ma se atopa’u na iai se tupe e $3,500 ma lavalava, faapea ma katuni sikaleti e tasi ma le afa.

Sa ta’ua e le tamaloa na gaoia lona fale, ia lona tu’uina o masini pu’eata faata’amilo i lona fale ma o lo’o maua ai ata o Chris, i totonu o lona fale, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Ae e lua ni masini pu’e ata, sa ta’ua e le tamaloa e ana le fale na gaoia, sa le’i ola i le taimi o le faalavelave.

Na agai atu leoleo i le fale na gaoia ma sa fa’asino iai e le e ana le fale, ia le potu o lo’o iai televise, o lo’o pu’eina ai ata mai i masini pu’eata o lo’o faata’amilo i le fanua. Ma sa matamata leoleo i le ata vitio o le alii o Chris, a’o fealua’i faata’amilo le fale.

Ina ua mae’a ona faia su’esu’ega a leoleo i le fale na gaoia, sa o latou agai atu loa e saili le na molia. Ma na va’aia o ia i luga o le auala ma aveina ai loa e leoleo.

I le fa’atalanoaga o Chris, sa ia ta’ua lona sau mai i lo latou fale i Mapusaga, ma o lo’o agai atu e piki lona tausoga mai i le Bingo. Ae peitai, sa toe aveina o ia e leoleo i lona fale i Mapusaga, aua se taumafaiga e saili ia meatotino na gaoia.

Ina ua o latou taunu’u i Mapusaga sa fa’ailoa iai e le na molia, o le fale a lona Aunty ma o se fale tu’ufua. I sailiiliga a leoleo, na maua ai ni katuni sikaleti e lua, ae ua leai ni sikaleti o totoe ai.

Sa fa’amaonia e le na molia, o meatotino ia sa aumai mai i le fale a le tamaloa lea na gaoia lona fale ma sa ia faatauina atu ia sikaleti i se faleoloa. Ae na tete’e Chris, i lona gaoia o se tupe.

A’o toe agai atu leoleo i lo latou ofisa, sa toe fesiligia e leoleo ia Chris e uiga i lavalava sa ta’ua, na i totonu o se atopa’u. Sa ta’ua e le na molia, o lavalava ma le atopa’u, sa ia nanaina i se togavao i tafatafa o le a’oga tulaga muamua I Pavaiai.

Na faapea ona agai atu iai leoleo ma maua mai le atopa’u ma lavalava, o se fafaga ma’a telefoni ma lona kava faapea ma ni fa’amaumauga taua. Ae e leai se tupe na maua.

Sa fa’aauau pea ona te’ena e le na molia, i lona fa’atalanoaga i le ofisa a leoleo, ia lona gaoia o se tupe.

O moliaga na faia faasaga ia Chris Savea, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fanua ma fale e aunoa ma se faatagana – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Gaoi – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.