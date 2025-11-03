POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI I TOTONU O SE FALEOLOA

O le aoauli o le aso 30 o Setema, 2025, na valaau atu ai se tagata i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ona o se alii o lo’o faatupu vevesi i le faleoloa a le PNF i Iliili.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa molimauina le sola ‘ese o le alii o Dennis Elisara – lea na molia i lenei faalavelave – ma na faapea ona tuliloaina e leoleo ma pu’eina o ia.

Sa su’esu’eina e leoleo ia se tamaitai e faigaluega i le faleoloa ma sa ia ta’ua le alu atu o Dennis (le na molia) i totonu o le faleoloa ma amata ona ‘e’e ma palauvale ma fesili po o iai seisi mai i Nu’uuli, e alu atu e la te fufusu.

Na faapea foi ona sasa’a e le na molia ia ni apa pia i totonu o le faleoloa ma amata ona fa’ase’e solo ai.

Sa molia Dennis Elisara i le moliaga o le Faatupu Vevesi i totonu o le faleoloa – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $500 sa fa’atonuina le na molia, e totogi, ina ia mafai ona tatalaina mai I le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

VALA’AU SE TINA I LE OFISA A LEOLEO MO SE FESOASOANI

O le po o Oketopa 1, 2025, sa vala’au atu ai se tina loto mafatia i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mo se fesoasoani, ona ua fefe i fasioti o ia e le tamaloa o lo’o la nonofo, ae e le’i faaipoipo.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau iti, sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na molia ia le tamaloa i le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga, faapea ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

Sa fa’ailoa atu foi e le tina mai i Matu’u (le na a’afia), le fealua’i o le na molia ma se naifi, e tau saili ai o ia ma lana tama teine.

Ona o le fefe o le tina, na savali ai i le faletalimalo a lona aiga, e valaau mai ai i leoleo. O iina lea na maua atu ai e leoleo, i la’ua ma lana tama teine.

Sa faamatalaina e le tina loto mafatia e faapea, a’o latou iai i totonu o le fale, ae o lo’o ta’alo lana tama teine i fafo o le fale, sa fa’aalia le le fiafia, i le pisa o tamaiti i fafo. Na amata ona ‘e’e le na molia, i tamaiti, ma palauvale iai ma o’o ai lava ina ona (le na molia) kolaina mai le teineititi.

O iina na savali atu ai loa le tina na a’afia, ma amata ona tau ‘upu ma le na molia. Ae na fai iai le na molia, afai ae ona (tina na a’afia) vala’au i leoleo, o le a ia (le na molia) tatuiina i la’ua uma (tina ma lana tama teine), pe a o’o atu leoleo i le latou fale.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia le faapea atu o le na molia, e le fefe e alu i le falepuipui.

Na agai atu leoleo i le fale, e saili le na molia, ae sa faailoa ifo iai e se tasi, na va’ai o savali le na molia, agai i tua o le fale, Sa taumafai leoleo e saili le na molia, i le eria, ae e le’i mauaina o ia.

Sa fautuaina e leoleo ia le tina na a’afia ma lana tama teine, afai ae toe fo’i atu le na molia, i le fale, ona toe valaau atu lea o latou. A’o i luga o le auala ia leoleo, e toe fo’i atu i le ofisa, sa toe maua seisi valaau, o le la ua toe fo’i atu le na molia i le fale, ma toe amata ona fa’amata’u i le fafine ma lona alo.

Na ta’ua e le tagata na valaau atu i leoleo, o le la e fai tuliga a le na molia ma le fafine, i le pakaga taavale i fafo o le faletalimalo ma o lo’o fa’alala e le na molia, ia se ma’a i le fafine.

Sa toe liliu leoleo ma toe fo’i atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma tuliloaina le na moliaina, ma avefaapagotaina o ia i le ofisa a leoleo i Fagatogo.

Ona o le fefe o le tina i le toe fo’i atu o le na molia, i lo latou fale, sa ia talosagaina ai leoleo, e taofi le na molia, mami i le toe o’o atu i le latou fale. Ma sa fa’aalia foi e le tina na a’afia, le tupu so’o o nei ituaiga faalavealve i totonu o le latou aiga.

O le moliaga o le Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti, po o totonu o le aiga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai se tasi, i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai se tasi, i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe sa faatonuina le na molia, e totogia, ina ia mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.