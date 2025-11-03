POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA NI ALII SE TO’ALUA NA MISA I SE FANUA I SOGI

O le taeao o le aso 20 o Setema, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tagata ia le Ofisa a Leoleo i Leone, ma ripotia ai ni alii se to’alua, o Faatulu Samana ma Lui Talalima, o lo’o misa i se fanua, ma sa ripotia ai foi le iai o se la’au malosi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma sa faamatalaina e le tamaitai na valaau i le Ofisa a Leoleo, le alu atu o Lui Talalima (le na molia) e faamama lona fanua ma lana fa’ato’aga, ae ona va’aia, o tuliesea e Lui ia ni alii sa iai i le fanua.

Ae e le’i umi, ae taunu’u atu ma se taavale ma sa ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, ia lona le malamalama i le mafua’aga na pisa ai Faatulu Samana (le na molia) i le fanua a Lui.

I le faamatalaga a Lui (le na molia), sa sauni e alu i le lotu, ae na iai lava sona manatu, o lo’o iai ni tagata i lona fanua i Sogi, ma o le mafua’aga lea na le alu ai i le lotu ae ua sau i Sogi. Ae ina ua taunu’u atu, sa ia va’aia ni faifa’ato’aga o fa’amama ma toto ni fa’i i luga o lona fanua. Na ia talotalo atu ia latou, e taofi. Ona ia vala’au lea ia Faatulu (le na molia), ina ua taunu’u atu i sana ATV.

Ina ua taunu’u Faatulu, sa amata ona o la tau’upu ma Lui, e uiga i le fanua ma o’o ai lava ina sasa’a e Lui ia lana ipu kofe i luga o Faatulu. O iina na amata ai loa ona feavea’i lima a le to’alua lea. Ma sa va’aia ai e Lui ia le a’apa o Faatulu i totonu o lana taavale ma se’i mai se la’au malosi, ma fa’alala atu ia te ia (Lui).

Sa taumafai Lui e se’i le fana mai ia Faatulu. Ae sa ta’ua e Lui, sa pau le tulaga na mafaufau ai, a le vave ona ia ave’esea le fana mai ia Faatulu, o le a tafanaina i latou e Faatulu.

Ae o se tagata sa iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, na tamo’e atu ma se’i ‘ese le fana mai i le lima a Faatulu ae taumafai isi e taofiofi o ia. O iina na vala’au ai loa e le ‘Aunt’ a Lui ia leoleo, ae ua alu’ese atu ia Faatulu.

Sa ta’ua foi e Lui e faapea, e le o se taimi muamua lea ua alu atu ai Faatulu i lona fanua, ae o la e iai lona fanua i leisi itu o Leone.

A’o taumafai leoleo e ave’ese le fana, sa alu atu se pikiapu lapo’a ma oso mai ai Faatulu ma tamo’e atua gai ia Lui ma lona Aunty – ae taofi mai o ia e leoleo. Ma faatonuina ai e leoleo ia Faatulu ina ia agai atu i le ofisa a leoleo i Leone, e latou te talatalanoa ai.

I le fa’atalanoaga a Faatulu sa ia ta’ua ai lona le fiafia Lui, i le fa’alavelave i lana aufaigaluega na o atu e to to ia fa’i. Ma na ta’ua e Faatulu, e taunu’u atu, savali mai Lui ia te ia ma sasau se agaese.

Sa faamatala foi e Faatulu le alu lelei o se la talanoaga, ae peitai sa amata ona suia le agaga o le la talanoaga ma i’u ai ina sasa’a e Lui ia lana ipu kofe i ona luga. O iina na amata ai loa ona feavea’i o la lima, ma ina ua le mafai ona fasi ia Lui, sa ia a’apa loa i lana fana. Ae na ia (Faatulu) fai atu i leoleo, e siaki le fana, e leai ni pulufana o iai.

Sa faatonuina e leoleo ia Faatulu ina ia momoli atu pulufana ma ina ua fesiligia o ia e tusa ai ma le fana, sa ta’ua e Faatulu, e le o resitalanina.

O moliaga na faia faasaga ia Fa’atulu Samana, na aofia ai:

Faitauga 1: Umia o se a’upega e le’i laiseneina – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuiui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $200 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

O Lui Talalima sa molia i le:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti –O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina e tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I LE TAU’AIA O LE TAAVALE A LONA TUAOI

O le aoauli o le aso 20 o Setema, 2025, na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Leone, e ripotia ai le alii o Rocky Lavasi’i, i le tau’aia o lana taavale sa tu i luma o le latou fale, i ni ma’a.

E taunu’u atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, ua sola ‘ese ia Rocky. Ae na molia pea o ia i le Faatupu Vevesi i nofoaga lautele ma le Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e tolu.

Ae na mafai ona talanoa leoleo ma le tua’a o le na omlia faapea ma seisi na a’afia foi i gaioiga a le na molia.

Ma sa faamatalaina e le na a’afia, ia le faia o sana teuga fanua, ae ona fa’alogo mai o ‘e’e ma palauvale ia le na molia, i lona fale. Sa pogisa ia le na a’afia, i le faalavelave na tupu. Ae sa faate’ia o ia ina ua tau’ai atu e le na molia, ia le latou ta’avale, e aunoa ma se mafua’aga. Sa ta’ua e le na a’afia, ia le tau o ma’a sa tau’ai atu Rocky, i le taavale a lona tuafafine.

Na faapea foi ona ‘e’e atu ia Rocky (le na molia) ia i latou, e faapea, o le ia (le na molia)fasiotia uma i latou.

Sa mana’o le na a’afia e faila sana fa’asea e faasaga ia Rocky (le na molia) ona o le tulaga na tupu i lana taavale faapea ma le fa’amata’u ia te ia, aemaise lona aiga.

Na fa’ataloaina foi e leoleo ia le tama a le na molia ma sa ia faamatalaina le mae’a o galuega a le na molia, i fafo o le latou fale, sa malolo ma inu sana apa pia. Ae o se taimi mulimuli ane, sa ia fa’alogoina ai le ‘e’e ma le palauvale o se tagata, ma ia alu atu ai e va’ai po o le a le mea a lona atalii o lo’o fai. Ma sa ia faatonuina lona atalii e soia, ae na fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale ia lona atalii ma tamo’e i le auala ma ni ma’a, ma tau’ai ai le taavale a le latou tuaoi.

I moliaga na molia ai Rocky Lavasi’i, sa aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.