POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LONA SASAINA O LE ULU O LE TO’ALUA A LONA TUAFAFINE, I SE PATE PESIPOLO

O le taeao o le aso 8 o Iulai, 2025 na vala’au atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ona o lona uso, sauaina e le tuagane o lona to’alua, i se pate pesipolo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai e faapea, ina ua taunu’u leoleo i le fale a le tamaloa sa valaau atu i le ofisa a leoleo, o lo’o ta’oto mai lona uso lea na a’afia, i luma o le fale, o lo’o toto uma ona foliga.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tamaloa na valaau i leoleo, e alu atu i le fale e aumai ni la’ei mo lona to’alua, sa taofia i le maota gasegase, ae sulufa’i atu lona uso mo se fesoasoani. Na fa’amatala atu iai e lona uso (le na manu’a), sa sasaina o ia e le tuagane a lona to’alua, le susuga ia Fa’asega Aumua, i se pate pesipolo.

Na fa’afeso’ota’i e leoleo ia le vaega a le EMS, ma a’o latou faatalitali i le taunu’u atu o le EMS, sa iloa atu e leoleo ia Fa’asega i luma o lona fale ma o latou ave faapagotaina ai o ia ma aveina atu i le ofisa a leoleo.

Ina ua taunu’u le EMS sa aveina atu ia le na manu’a, i le falema’i i Faga’alu ma sa le’i faataunu’u ai sona faatalanoaga e leoleo.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Fa’asega (le na molia), e tusa ma le mea na tupu, sa ia ta’ua e faapea, o latou ma lona tuafafine ma lona to’alua (le na manu’a), e nonofo faatasi ma o le 9:21 i le po na tupu ai le faalavelave, a’o ia taumafai e fai sina malologa, ae e le’i alu e faigaluega (e galue o ia i le StarKist), sa alu atu ai ma fai i le to’alua a lona tuafafine (le na manu’a), e tu’utu’u i lalo le leo o lana la’au. Ae peitai, ina ua ia toe fo’i atu i lona potu, sa tago le to’alua a lona tuafafine (le na manu’a) i le ki i luga le leo o lana la’au.

O iina na ia (le na molia) toe savali mai ai ma toe talosaga le na manu’a, e tu’utu’u i lalo le leo o lana la’au se’i fai sana (le na molia) malologa. Ae peitai, sa amata ona ‘e’e ma palauvale atu le to’alua a lona tuafafine (le na manu’a), ma fai atu e leai sana feau. Sa ioe Fa’asega, i le oso ifo o lona ita ma ia u’uina mai ai se pate pesipolo sa i totonu o le potu malolo ma sasau atu i foliga o le to’alua a lona tuafafine (le na manu’a), ae na misi.

Sa ta’ua e le na molia, ia le oso o le to’alua a lona tuafafine, i le se’i mai se naifi sa I lalo o lona moega, ma taumafai e tui ai o ia. Ae na tago atu Fa’asega (le na molia) i le u’u mai lima e lua a le na manu’a ma o’omi aga’i i lalo ma mamulu ai le naifi. Ona toe tago lea o le na molia i le pate pesipolo ma toe sasa ai foliga a le na manu’a, se’ia o’o ina matapogia.

O manu’a a le na molia, na aofia ai se ma’osia i lona fatafata ma lona tamatama’i lima.

Na taumafai leoleo e saili so latou avanoa e fa’atalanoa ai le alii sa ave i le maota gasegase, ae peitai, ona sa taofia le na manu’a mo le fa’aauauina o ona togafitiga, sa le mafai ai ona maua se faamatalaga mai ia te ia.

Sa molia Fa’asega Aumua i le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e lua ma le Faatupu Vevesi i totonu o le lotoifale.

O le moliaga o le fa’ao’olima, o se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le Faatupu Vevesi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $20,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I TU’UA’IGA O LE FAAMALOSI TEINE

O le aso 4 o Aukuso, na fa’aulu ai e se tamaitai sana tagi, e faasaga i se alii na fa’auo ma lona ‘niece’ e 15 tausaga, i le fa’amalosia e lenei alii, o lona ‘niece’

[Ua le lomia e le Lali ia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, ona o le tamaitai talavou o lo’o a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa fa’atalanoaina e leoleo ia le tamaitai talavou na a’afia faapea ai ma le tamaitai na valaau mai i le ofisa a leoleo.

I le faamatalaga a le tamaitai talavou na a’afia, sa o la faamasani ma le na molia, i luga o upega tafa’ilagi ia Iulai 26, 2025. O le po lava lea, na o la fetaui ai i fafo o se faleoloa, i leisi itu auala o le latou fale. Ae o le vaeluaga po o Iulai 31, 2025, na o la toe fetaui ai foi ma le na molia. Ma o la savavali atu ai i le auala e agai atu i se fanua tuufua, sa iai se taavale tu’ufua. Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, e le iloa mai i le auala le taavale, ona sa siomia e se pa sima.

Na fa’aauau le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, o totonu o le taavale, sa sogi atu ai le na molia, ia te ia, ma fa’alua ona o la faia ai uiga faaleulugalii. Ona o la savalivali solo lea i totonu o le nu’u. Ae o le 3:00 i le vaveao, na maua atu ai i la’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, i luga o se auala pefu.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, sa ia faamatalaina le ia te ia, o le malosiaga fa’aleloia mo le tamaitai na a’afia, a’o galulue i atunu’u i fafo ia ona matua. Ma sa faamatala e le tamaitai na valaau i leoleo, o le po lea (Iulai 31, 2025), na ia le va’aia ai le tamaitai i totonu o lona potu moe. Ona ia alu lea e saili mai ma maua atu le tamaitai na a’afia ma le na molia, o savalivali solo i luga o le auala.

Ina ua mae’a ona su’esu’eina e le tamaitai na valaau i leoleo, ia lona ‘niece’ i le mea sa tupu i lea po, na faila loa e le tamaitai lana ripoti i le ofisa a leoleo.

O moliaga sa faia faasaga i le alii 23 tausaga na tu’ua’ia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faamalosi tamaitai – o se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2: Faia o gaioiga faa Sotoma – o se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 3: Sauaga Fa’afeusua’i i lona tulaga muamua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faia o gaioiga e a’afia ai le saogalemu o fanau – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia le na molia, i le falepuipui, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina mai ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.