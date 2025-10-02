POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOE MOLIA SE AVETAAVALE I LE VA O LE TOLU MASINA TALU ONA MOLIA MUAMUA I LE AVETA’AVALE FA’ASUAAVA

O le vaveao o Iulai 1, 2025, na molimauina ai e leoleo ia se taavale o alu tau tevateva i luga o le alatele, ma toeititi feto’ai ma isi taavale o lo’o agai mai ia te ia, atoa ai ma le tu fa’afuase’I, e aunoa ma se mafuaaga.

O le mea lea na agai atu ai loa leoleo ma taofi le taavale, a le tamaitai o Freida Fonoti, lea sa molia i lenei faafitauli.

Sa molimauina e leoleo, i le taimi na o’o atu ai i le taavale, le malosi o le manogi pia mai totonu o le taavale. Sa fa’ailoa mai e le tamaitai aveta’avale i leoleo ia lona suafa, ma ia fai atu i leoleo, o ia o lo’o agai atu i faga’alu, ae ua lelava lava.

Sa fa’ailoa atu e leoleo i le tamaitai aveta’avale (le na molia), le mafua’aga na taofia ai lana taavale ma fesiligia o ia pe sa ia tagofia se ‘ava malosi. Na ioe le tamaitai, ma fa’ailoa atu i leoleo, sa na ia taumafaina ni fagu pia se lua, i le fale.

Ina ua tapaina e leoleo ia le laisene a le tamaitai avetaavale (le na molia), sa iloa ai e leoleo, e leai se laisene avetaavale a le tamaitai sa faafoeina le taavale (le na molia).

A’o talatalanoa le tamaitai aveta’avale (le na molia) ma leoleo, sa molimauina e leoleo ia le fa’atosotosololoa o faamatalaga a le tamaitai avetaavale, malosi le manogi pia, ma le mumu o ona mata.

Ina ua talosagaina le tamaitai avetaavale, e leoleo, ina ia sau i fafo o le taavale mo le fa’ataunu’uina o a latou su’esu’ega, e faamautu ai pe o fa’asua’ava pe leai, sa oso mai le tamaitai i fafo ma i le fa’ai’uga o su’esu’ega sa faia, na fa’amautu ai le fa’asua’ava o le tamaitai avetaavale.

Sa faamaonia foi i su’esu’ega a leoleo, le ta’usalaina o le tamaitai avetaavale, i moliaga o le fa’afoeina o se taavale ia Aperila 10, 2025, ae o lo’o fa’asua’ava ma o le mafua’aga lea na fa’asala ai lana laisene avetaavale, mo le 24 masina.

O moliaga na faia e faasaga i le tamaitai aveta’avale, na aofia ai:

Faitauga 1: Aveta’avale Le Fa’autauta – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Aveta’avale a’o fa’asuaava – O se vaeag ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, o se sala tupe e $1,000.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Aveta’avale le fa’autauta – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Le umia o se laisene avetaavale – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, o se sala tupe e $500.00; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ia le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII SA FAI TULIGA MA LEOLEO

O le vaveao o Aukuso 9, 2025 a’o mata’ituina e leoleo ia le alatele i Nu’uuli, sa va’aia ai se taavale o aga’i atu i Sasa’e ma su’esu’eina ai e leoleo ia le numera o le laisene a le taavale, ma fa’amaonia ai le mana’omia ona toe fa’afou o le lesitala o le taavale.

Na faapea loa ona agai atu leoleo e taofi le taavale i luma o le faleoloa a le Family Mart, ae peitai, sa fa’aauau pea ona alu le taavale, ua le tu mai. O lea na tuliloa atu ai loa e leoleo ia le taavale, a’o faatonuina le avetaavale, e fa’aafe i tua le taavale atoa ai ma le fa’aleoina o le sailini o le taavale a leoleo. Ae peitai, sa le’i usita’ia e le avetaavale na molia.

Sa afe le taavale a le na molia, i le auala pefu i tafatafa o le Family Mart, ae o lo’o mulimuli atu pea iai le taavale a leoleo. Ma ina ua taunu’u le taavale a le na molia, i le latou fale, sa taumafai le na molia, e oso i fafo ma sola ‘ese atu, ae peitai, sa mafai ona pu’eina o ia e leoleo, ma loka mai ai o ia, ma aveina atu i le Ofisa a Leoleo i Tafuna.

Ina ua tapaina e leoleo ia se laisene aveta’avale a le na molia, sa ia fa’ailoa atu i leoleo, e leai sona laisene aveta’avale, po o seisi lava ituaiga ID, ia te ia. Sa ta’ua e le na molia, o lana laisene aveta’avale, sa mae’a lona aoga i le tausaga ua tuanai.

O moliaga na faia fa’asaga i le alii aveta’avale, na aofia ai:

Faitauga 1: Sola mai leoleo – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Leai se laisene avetaavale – O se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Lesitala Taavale – O se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500.00; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui.