POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TETE’E SE ALII O IA NA ULIULI AI LE MATA A LANA UO TEINE

O le taeao o le aso 11 o Aukuso, 2025 na valaau ai e se tina ia le Ofisa a Leoleo i Leone, ma ripotia se alii i le sauaina o sona alo tamaitai.

Ina o agai atu leoleo i le maota a le tina sa valaau i le ofisa a leoleo, sa fetaui ai ma se alii o savavali atu ma se tamaitai, i luga o le alatele. Ma e tusa ai ma se faamatalaga mai i le ofisa a leoleo, sa afe le taavale a leoleo, ma fesiligia le alii ma le tamaitai, pe la te iloa ia se alii e suafa ia Aaron.

Sa solomuli le alii ma tamo’e ‘ese, ae na feosofi i fafo leoleo mai i le taavale ma tuliloaina o ia, ma ave faapagotaina o ia.

I le faatalanoaga a leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa ia ta’ua le faia o se la tauga’upu ma lana uo tama (le na molia) i le fale a lona (tamaitai) tina, ona ua masalosalo le alii na molia,ua le faamaoni le tamaitai sa a’afia, i lo la va.

A’o faia le la tauga’upu, sa po faalua ai e le na molia, ia foliga o le tamaitai na a’afia, ma lanu viole ai le mata tauagavale a le tamaitai.

Sa fa’afeso’ota’i e leoleo ia le vaega a le EMS mo sa latou auaunaga, i le togafitia o le mata a le tamaitai na a’afia, ae sa musu le tamaitai e ave o ia i le falemai.

I le faatalanoaga a leoleo ma le alii na molia, sa te’ena ai e le na molia, ia le o’o o lona lima i lana uo tamaitai (le na aafia), ae sa na’o se la tauga’upu, on aua talitonu le alii, ua le faamaoni le tamaitai na a’afia, i lo la va.

O moliaga a le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

SOLA SE ALII INA UA VALAAU E LONA AIGA IA LEOLEO

O le po o Aukuso 5, 2025, na valaau ai e se tamaitai ia le Ofisa o Leoleo i Tafuna, ma ripotia iai lona tuagane, i le faatupu vevesi, ma le tau’ai ma’a faapea ma le so’ona faia o le latou ‘Aunty’ lea e latou te tuaoi.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave i Iliili, sa latou talatalanoa ma le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo ma sa faamatala e le taumafai, le taumafai o lona tuagane e faatupu se misa ma le latou tuaoi – o lona Aunty.

Sa ta’ua foi e le tamaitai, le fai o sina umi, o faapea le amio a lona tuagane ma ua lelava ai. E le gata i lea, sa ta’ua foi e le tamaitai na valaau i leoleo, ia le momomo o latou loto, ona o le a’afiaga o feagai ma lona tuagane (le na molia), ona o le tagofia o fualaau faasaina.

Na ta’ua foi e le tamaitai na valaau i leoleo, le palauvale ma le ‘e’e o lona tuagane (le na molia) i lo la Aunty, o se tina matua e latou te tuaoi, faapea ma le tau’aia o lona fale. Ma o se tulaga ua fai so’o e le na molia.

Ina ua mae’a ona talatalanoa leoleo ma le tuafafine o le na molia, sa agai atu loa e talatalanoa ma le Aunty po o le tuaoi. Ma sa ia faamaonia le faamatalaga a le tuafafine, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se faalavelave faapea. Ma ua fai so’o le amio a le na molia, i l e sauaina o ia e tala ma upu, ae ona o le na molia, o se tagata o lona aiga, e na te fa’amagalo lava iai.

Sa ta’ua foi e le tuaoi/Aunty, o le tele o aso e tusitusi ai e se tagata ia ni faaupuga mataga i puipui, po o sitepu o lona fale, ma e na te masalomia ai lava le na molia. E le gata i lea, e le gata ina palauvale atu le na molia, ae faapea ona lafo atu nisi o upu mamafa ma le mataga, ia te ia (tuaoi/Aunty).

Ae a tago le tuaoi/Aunty i le faamatala i lana fanau tama, e o lana fanau tama talanoa i le na molia, ae ita ai le na molia ma atili ai ona faatetele ana gaioiga, i le tau’aia o le latou fale, i ma’a po o le fufusu ma lana fanau tama.

O le 9:23 i lea lava afiafi, sa toe valaau atu ai le tuafafine o le na molia, i le ofisa a leoleo, e fa’ailoa atu iai le toe fo’i ifo o le na molia, i le fale. Ma na agai atu ai loa leoleo ma aumai faapagotaina o ia, i le ofisa a leoleo.

Ina ua faatalanoaina o ia e leoleo, sa ta’ua e le na molia, e mafua ona ia faia ia tulaga, ona o le faia e lona tuaoi/Aunty ia faamatalaga leaga, e uiga ia te ia. Ma ua matamuli o ia e toe fealuai i le latou nu’u, ona o faamatalaga leaga e faia e ona tuaoi ma lona aiga, e uiga ia te ia. Ae e iai sona talitonuga, na amata mai e lona tuaoi/Aunty.

Sa fa’amaonia e le na molia, ia lona tusia o ni faaupuga mataga i puipui ma fasitepu o le fale a lona tuaoi/Aunty. Ma na ia fa’aalia lona salamo e tusa ai ma ana gaioiga sa faia, ma ia faato’ese e tusa ai ma lana amioga.

O moliaga a le na molia, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $300 se vaegatupe na faatulagaina e le faamasinoga, e mafai ona totogi e le na molia, e tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.