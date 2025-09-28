POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FA’AUMUUMU I LUMA O LE MALAE TA POLO

O le aoauli o le aso 6 o Aukuso, 2025, na maua atu ai e leoleo ia se alii talavou, i luma o le Paka Liona, o fa’aumuumu ma paulauvale solo, ma taumafai e save’u le filemu.

Na lokaina mai e leoleo ia le alii o Faatau Kome ma aveina atu i le ofisa a leoleo. O se talitonuga a leoleo, e foliga mai o lo’o a’afia le na molia, i ni vaega o fualaau faasaina.

E to’alua ni molimau sa fa’atalanoaina e leoleo ma sa o la ta’ua le alu atu o Faatau, a’o la nofnonofo i le fale faatali pasi ma amata ona ‘e’e ma palauvale atu ia la’ua, ma lu’i la’ua e fufusu.

MOLIA SE TAMAITAI I LE FAATUPU VEVESI MA LE FA’AO’OLIMA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le 7:43 i le po o Aukuso 1, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ona o se fa’alavelave o lo’o tula’i mai i le va o ni tamaitai se to’alua.

I su’esu’ega a leoleo, sa faamaonia ai le nonofo faatasi o nei tamaitai i le fale e tasi ma sa tausi faatasi i la’ua, ae e le tau toto i la’ua.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le tamaitai sa molia, i le ofisa a leoleo, sa ia faamatalaina e faapea, na mafua ona o l pisa, ona u ana faatonuina le alo o le tamaitai na a’afia, e alu i lona potu. Ae na amata ona tagi le tamaititi, ae oso atu lona tina (le na a’afia) ma po lana tama.

Sa ta’ua e le na molia, ia lona fesiligia o le gaioiga a le tamaitai na a’afia ma fai atu iai, afai o le fiafia ia te ia (le na molia), ona fai atu sa’o lea. Ae tali mai le na a’afia, e leai sana (le na molia) e faatonutonu ai lana (le na a’afia) tama, e leai se feau a seisi.

Na fa’amaonia e le na molia, ia lona ita ma lona tu’iina o le gutu a le na a’afia, ma fetosoa’i solo o ia. Ma sa ia ta’ua foi, e fa’atolu ona ia sauaina le na a’afia, i le aso lava lea e tasi.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le na a’afia, sa ia faamaonia, le sauaina fa’atolu o ia e le na molia, i le aso lea e tasi. Sa ta’ua e le na a’afia ia lel tu’i o ona foliga, ulu, sasa i se salu fale, valusi ma tu’I lona mata.

Na ta’ua foi e le na a’afia ia lona taumafai e tali atu le sauaina o ia, ae nao so atu lona tina ma tu’u’ese’ese la’ua ma le na molia. Ae sa tago le na molia, i le togi ona la’ei ma meatotino i totonu o le fale le ta’ua, ma fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale atu ia te ia, i luma o lana fanau.

E le gata i lea, sa toe fo’i atu le na molia i le latou fale, i se taimi mulimuli ane, ma toe fa’aauau lana sauniga ma mana’o e aumai lana tama teine. Sa taumafai le tina a le na a’afia e fa’ato’ato’a le na molia, ae peitai, sa le mafai, ma valaau ai loa ma le leoleo.

Sa fa’amaonia e le molimau (le tina a tamaitai e to’alua) ia faamatalaga a le na a’afia ma le na molia. Ma sa ta’ua e le molimau ia lona popole i le saogalemu o le latou aiga, ma e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea. Sa ta’ua e le tina lona fefe i le maitaita o le na molia, ma e ono o’o atu i se tulaga faigata i le lumanai.

O le na molia, e 27 tausaga le matua, ma o ona moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 sa fa’atulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.