POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII SA NOFO MA TOGI LONA TO’ALUA I SE TANE KESI

O le afiafi o Aukuso 3, 2025, na vala’au ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Leone, mo se fesoasoani, ina ua sauaina o ia e lona to’alua, a’o moe le la pepe e tasi le tausaga. Ma sa ta’ua e le tina ia lona taumafai e tamo’e ‘ese, ae togi o ia e lona to’alua i se tane kesi.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa o latou fesiligia le tina na a’afia, po o fea ua alu iai lona to’alua. Sa faasino iai e le tina ia le potu malolo o le latou fale, o lo’o nofonofo ai i totonu ia le na molia.

E savali atu leoleo i le faitoto’a pito i luma o le fale, ae fa’afetaui mai i latou e le na molia ma ia fesiligia leoleo po o le a le mea o tupu. Sa faapea ona lokaina mai e leoleo ia le na molia, ma aveina o ia i le ofisa a leoleo i Leone, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Sa fautuaina foi le tina na a’afia, e malaga atu i le ofisa a leoleo, mo le fa’amaumauina o sana faamatalaga, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

O le ofisa a leoleo, sa faamatalaina ai e le tina na a’afia e faapea, sa moe lona to’alua (le na molia), ae o ia sa i fafo e fa’atautau ni lavalava. Ae valaau atu lona tuagane mai totonu o le fale, e fia kukaina sana mea’ai i lona fale, ona ua leai sana tupe e faatau ai se kesi. Sa taliaina e le tina ia le mana’o a lona tuagane ma ia tapenaina foi se mea’ai mo lona tuagane, mai le latou meaai.

Ae na ala i luga lona to’alua (le na molia) ma tu’ua’ia o ia i lona le faamaoni i le la va fa’aleulugalii. Na ta’ua e le tina na a’afia, le ‘e’e ma palauvale atu o lona to’alua (le na molia), a’o ia taumafai e faamalamalama atu iai i lona to’alua (le na molia), o lona tuagane la sa mana’o i se fesoasoani.

Ae peitai, sa fa’aauau ona futi mai e lona to’alua (le na molia) ia lona (tina na a’afia) ulu ma fetosoa’i solo o ia i fafo o le fale ma fai atu ia te ia (tina), e le’i moe ae sa ia va’ai i tulaga uma sa i luga o le telefoni mai i le masini pu’e ata o le fale.

Sa ta’ua e le tina le fa’aauau ona fetosoa’i lona ulu e lona to’alua (le na molia), sa ia tago atu i le u’una’ia lona to’alua (le na molia) ma o la pa’u’u uma ai i lalo. Ma sa ia taumafai e tamo’e ‘ese, ae na tago lona to’alua (le na molia) ma u’u mai se tane kesi ma togi ai o ia, ae na misi.

Sa faamatala e le tina ia lona mana’o e toe fo’i i totonu o le fale, ona o si ana tama e tasi le tausaga, la na moe. Ae ina ua ia toe fo’i atu i le fale, sa ia va’aia lona to’alua (le na molia) o savali agai i le fale o lona tuagane. O le mea lea sa ia vala’au ai loa i le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia e faapea, o se taimi muamua lea ua pa’I atu ai faapea lona to’alua (le na molia) ia te ia.

Na ia ta’ua le tele o se suiga i lona toalua (le na molia) talu ona ia tu’ua lana galuega, ae ua galue le tina na a’afia, e tausi le la aiga. Sa ta’ua foi e le tina na a’afia, o lo’o latou nonofo i le fale a ona matua, ma o nisi o taimi e ta’ei ai e le na molia, ia ni meatotino taua i totonu o le fale.

I le fa’atalanoaina o le na molia, sa ia ta’ua ai lona ita, ona sa alu atu le tuagane a lona toalua i le latou fale, e aunoa ma sona iloa. Ae le gata i lea, sa ia lagonaina ia tala tausua ma le talie a lona to’alua ma lona tuagane, e uiga ia te ia.

Na fa’amaonia e le na molia ia lona fetosoa’i o lona to’alua ma futi lona ulu ma ia fa’ailoa atu i lona toalua, lona iloa o mea uma, ona o ata vitio.

O moliaga sa faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga ma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

VALA’AU E SE ALII IA LEOLEO INA UA MISA ONA TUAOI

O le po o Aukuso 1, 2025, na valaau atu ai se alii i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ina ua ia fa’alogoina le pisa a lona tuaoi ma lana uo teine ma e foliga mai, o lo’o sauaina e lona tuaoi ia lana uo teine.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa faamatalaina iai e le alii na valaau i leoleo, e foliga mai o lo’o fa’asua’ava ia lona tuaoi, o Tesimale Milo, ma sa ia fa’alalaina le fasiotia o lana uo teine.

Na fa’asino e le na valaau i leoleo, ia le fale a ona tuaoi sa tupu ai le faalavelave.

Sa fa’atalanoaina e leoleo ia le tamaitai na a’afia ma sa ia faamatalaina ia le alu o se la fa’atauga ma Tesimale (le na molia), ae tu’ua’ia ai o ia e le na molia, i lona sioa i isi tamaloloa. Ma sa faapea ona lauina e le na molia, ia lana uo teine, i ni igoa ese, i luma o tagata ma ia fa’alalaina lona tipiina o le tamaitai na a’afia, i se naifi.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia ai le sauaina o ia i lo latou fale, ia Iulai 31, 2025. Lea sa tu’i ai e le na molia, ia lona gutu ma sa alu atu foi ia te ia (tamaitai na a’afia) ma se naifi ma tui ai o ia.

Ae e taunu’u leoleo i le faalavelave na tupu ia Aukuso 1, 2025, ua sola le na molia, agai i se fale piliati i Mapusaga. Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, le tupu so’o o nei tulaga, i le va o ia ma le na molia.

Sa faapea loa ona agai atu leoleo, e tau saili mai le na molia, ma ina ua maua o ia, sa aveina loa o ia e leoleo i le ofisa a leoleo.

Na molia ia Tesimale Miloi moliaga e fa, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga ma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2 & 4: Sauaga i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaeag ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe sa faatulagaina e le faamasinoga, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.