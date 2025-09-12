POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII NA MOLIA I LE SAUAINA O SANA UO TAMAITAI I SE PATE U’AMEA

O le vaveao o Iulai 28, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, mai i se ave taxi loto popole, ona o se misa a se ulugalii i Sogi. Na agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o iai le ave taxi ma sa ia faamatala i leoleo, na alu atu e piki mai sana pasese i Sogi, ae taofi mai lana taavale e se tamaitai.

Na faatonu e le tamaitai ia le ave taxi e la te o, ae peitai, e le’i umi na alu le la faigamalaga, ae toe mana’o le tamaitai e toe fa’afo’i o ia. Ma ina ua toe fo’i atu le tamaitai i le fale, sa ta’ua e le ave taxi, lona lagonaina o se tauga’upu leotele i le va o se alii ma se tamaitai.

Ma na va’aia e le ave taxi ia le toe sau i fafo o le tamaitai ma taumafai e tatala le faitoto’a o se taavale na tu i luma o le fale. Ae mulimuli mai ai i tua se alii ma vala’au mai i le tamaitai, ae e le’i tali atu iai le tamaitai. Ona toe fo’i lea o le alii i totonu o le fale, ma fo’i mai i fafo ma se pate pesipolo u’amea, ma savali atu i le ta ai foliga a le tamaitai.

Na fa’asino e le ave taxi i leoleo ia le fale sa tupu ai le faalavelave, ma na mafai ona fa’amaonia, o le maota a le susuga ia Fidelis Taumalua, lea na molia.

Ae ina ua o’o atu iai leoleo ma tu’itu’i le faitoto’a o le fale, sa fa’ailoa mai e se tagata o le aiga, e n ate le iloa se mea na tupu ma ia fa’asino i leoleo ia le potu a le na molia. Na lagona e leoleo ia se tauga’upu i totonu o le potu ma sa o latou tu’itu’i i le faitoto’a ma valaau atu i le na molia, e sau i fafo.

O le matala mai o le faitoto’a o le potu ma savali mai i fafo Fidelis, na oso mai ai le tamaitai na a’afia ma fai i leoleo, e loka le alii (le na molia) ma sa va’aia e leoleo ia le fula o le itu tauagavale o foliga a le tamaitai, faapea ma le manu’a o lona ‘auvae.

Sa faapea loa ona ave faapagota e leoleo ia Fidelis, ma tu’uina o ia i totonu o le taavale a leoleo, ae su’esu’eina ia le tamaitai na a’afia, e tusa ai ma le faalavelave sa tupu.

Na faamatala e le tamaitai na a’afia le ta ina o ia e le na molia, i le pate pesipolo u’amea, ina ua ia taumafai e tatala le faitoto’a o le pikiapu uliuli lea o lo’o tu i fafo o le latou fale. Ma na le fiafia Fidelis ona o le le fa’alogo atu o le tamaitai na a’afia, ina ua ia (le na molia) faatonuina le tamaitai, e alu ese ma le taavale.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, ina ua ia tatalaina le faitoto’a o le taavale, sa ia va’aia se tamaitai i totonu o le taavale.

Na ta’ua foi e le tamaitai le ta fa’alua o ia e le na molia, i le pate ma sa ia taumafai e u’u le pate, e taofi ai le toe ta ina o ia e le na molia, ae sa tago le na molia, i le se’i agai i luga le pate ma tau ai i lona ‘auvae.

I le taunu’u o le na molia ma leoleo i le ofisa a leoleo, sa musu le na molia, e fai sana faamatalaga ma lokaina ai loa o i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

Na molia Fidelis, i moliaga e lua:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000 po o fa’asalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i totonu o le aiga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000.00 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I LE SAUAINA O LONA TINA

O le aoauli o le aso 28 o Iulai, 2025, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Leone ma ripotia le sauaina o ia e sana tama tama, ina ua musu le tina e tu’u iai le ki o le taavale a le tina.

Na aga’i atu ni taavale leoleo se lua, i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave ma sa faamatalaina e le tina, ina ua talanoa ma leoleo, le sauaina o ia e lona alo, le susuga ia Advent Lemalu, ina ua ia (tina) musu e tu’u iai le ki o le taavale. Ma sa ta’ua foi e le tina e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea.

Sa fa’ailoa atu foi e le tina, i leoleo, ua mana’o e loka lona alo, ina ia mafai ona maua ai se filemu i lona aiga, aemaise ai, o ia (tina na a’afia) o lo’o gafa ma le tausiga o lona tua’a, o lo’o gasegase.

Na faasino e le tina i leoleo ia le itu o iai lona alo (le na molia), ae o le taimi lea, sa agai atu ai isi leoleo ma fa’atalanoaina ia le tina matua (tina o le tina na a’afia) ma sa faamaonia e le tina matua ia gaioiga a le na molia, ma le mafuaaga.

Sa ta’ua e le tina matua, le u’uina e Advent (le na molia) o le ua o lona tina ma u’una’i o ia i luga o le laulau. Ma sa ta’ua e le tina matua, ia le faapopoleina o ia, pe afai ae le faia se fuafuaga i le na molia, e ono fa’ateteleina ai le gasegase a lona to’alua.

Na agai atu leoleo i totonu o le potu o le na molia, o lo’o taoto fa o o ia i luga o le moega. Ma e ui ina fa’ailoa atu e leoleo, o le a ave o ia, sa le migoi le alii. Na fiu leoleo e tauanau le alii (le na molia) e tu i luga, e latou te o i le ofisa a leoleo, ae peitai, sa le minoi le na molia.

Ona lokaina mai loa lea o lima o le na molia, e leoleo ma taumafai e ave fa’amalosi o ia i totonu o le taavale a leoleo, ona o le le fia alu o le na molia.

Ina ua o’o atu le tina o le na molia, i le ofisa a leoleo mo le fa’amautuina o lana molimau, sa ia ta’ua le amataina o le faalavelave i lea taeao, ina ua fasi e le na molia ia lona ‘nephew’, ae na musu le ‘nephew’ e fai se ripoti o lea faalavelave.

Ae o le aoauli lea na toe sauaina ai foi e le na molia, ia le ‘nephew’ lava lea e tasi, ma faatonu lona tina, e tu’u atu ia te ia (le na molia) ia le ki o le taavale a le tina. Ae na musu le tina, ona ua fa’afia ona fa’aleagaina e le na molia, ia lana taavale.

O iina na u’u ai e Advent (le na molia) ia le ua o lona tina ma u’una’i o ia, ma pa’u atu ai le tina i luga o le laulau. Ma sa valaau atu le tina i ona ‘nephews’ mo se fesoasoani. O lea na feosofi atu ai ona ‘nephews’ ma taofiofi ia le na molia, ae valaau e le tina na a’afia, ia leoleo mo se fesoasoani.

Sa fa’ailoa atu foi e le tina na a’afia, le tupu so’o o lea tulaga, i le sauaina o ia e lana tama (le na molia), pe a musu le tina e faia mea e mana’o ai. E le gata i lea, na fa’ailoa atu foi e le tina na a’afia, i leoleo, le iai o se paipa i totonu o le potu moe a le na molia, e na te fa’aaogaina e ula ai ana Aisa.

Ina ua mae’a ona fa’amaumauina ia faamatalaga a le tina na a’afia, sa toe fo’i atu leoleo i le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave ma o atu i totonu o le potu moe a le na molia, ma maua ai se paipa mata’eta’e – atonu sa fa’aaoga e ula ai vaega o fualaau faasaina, o le Aisa – ma ni afi, o ‘straws’ ma tama’i taga pepa iila. Ma o ia mea uma, sa fa’ao’oina atu i le vaega a leoleo, e mataituina ia vaega o Fualaau Faasaina.

E lua moliaga sa faia faasaga ia Advent (le na molia):

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i totonu o le aiga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300.00; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui mo le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000.00; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000.00 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui.