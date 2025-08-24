POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LE MANATUA E LE ‘ONA LANA GAIOIGA SA FAIA

O le vaveao o Iulai 13, 2025, na valaau atu ai se alii i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ona o se alii ua faaleagaina ni meatotino i le faleoloa a TMJ Mart, i Pavaiai.

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma fa’afetaui mai e le uso a Amona Tafa, lea na molia i le faalavelave na tupu. Ma sa faamatalaina e le uso a Amona (le na molia), o lo’o fa’asua’ava le na moila, ona ua alu lena po atoa, o inu pia. Sa le’i manatua e le uso a Amona, le taimi tonu na tupu ai le pisa, ae sa faate’ia i latou a’o faia se latou taaloga piliaki (lea na ta’alo ai foi ma le na molia), i le tu’i e Amona (le na molia) ia foliga a seisi alii ma matapogia ai lea alii.

Ma sa fa’atonuina ia Amona e alu i le fale, ae na ‘e’e ma palauvale, ae e le’i alu ese atu. Ae o se taimi mulimuli ane, sa o latou vaaia ai le toe savali atu o Amona. Ae sa toe tuli ‘ese foi. Ma e le’i umi, ae o latou fa’alogoina ia le pa’o mai o se mea, e pei sa togi e seisi se taavale. Ina ua o latou o mai fafo, na o latou va’aia le ta’e o le faamalama a le taavale, a le alii na tu’i e Amona.

Sa ta’ua e le uso a Amona (le na molia), ua lelava i amioga a le na molia ma ia fautuaina ai loa le valaau o leoleo. Na faasino e le uso a Amona (le na molia) i leoleo le nofoaga o lo’o saofa’i mai ai le na molia, lea na li’o mai e ona matua, lona to’alua ma lona tuafafine.

Na va’aia e leoleo ia le fula o le mata a le na molia, ma fesiligia o ia, po o ai sa manu’a ai, ae tali le na molia, e na te le iloa po o lea le mea na tupu.

Sa fa’ailoa atu e leoleo i le na molia, o le a aveina o ia i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou suesuega. Ae peitai, sa luelue le ulu a le na molia ma fai mai, e leai sana gaioiga na faia. Na toe ta’u atu e leoleo i le na molia, le la’asaga o le a soso’o, ae peitai, sa taumafai le na molia, e sola ese ma leoleo.

A’o taumafai leoleo e loka lima a le na molia, sa ia taumafai e se’i ese ma taumafai e sola ‘ese, ae peitai, sa mafai ona taofia o ia e leoleo, ona amata lea ona ‘e’e le na molia, i leoleo ma fai iai, o le a latou salamo i le latou gaioiga o lo’o faia.

Sa faamanuiaina taumafaiga a leoleo e ave faapagota le na molia ma tu’uina i totonu o le taavale a leoleo.

Ona talatalanoa lea o leoleo ma le alii na a’afia i le faalavelave, lea sa ia fa’amaonia le faamatalaga a le uso a Amona (le na molia). Sa ta’ua e le alii na a’afia, ia lona le malamalama i le mafua’aga na tu’i ai o ia e le na molia, ma fa’aleaga lana taavale.

I le faamatalaga a le na molia, ina ua taunu’u i le ofisa a leoleo, sa ia ta’ua ai lona le malamalama i se mea na tupu, ona o le ova o le fa’asua’ava. E o’o lava i lona tu’iina o le na a’afia ma le faaleagaina o lana taavale, sa ta’ua e le na molia, e na te le manatua le faia o ia tulaga.

Ae sa ia ta’ua e faapea, na pau le tulaga sa ia manatua, o le taimi na aumai ai o ia e leoleo i le ofisa a leoleo.

O moliaga na faia faasaga ia Amona (le na molia), na aofia ai

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i totonu o aiga – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Tete’e atu i leoleo, a’o taumafai e ave faapagota – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua

E $2,000 se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.

LEAI SE SALAMO I ONA TU’UA’IGA

O le aso 8 o Iulai, 2025, na valaau atu ai se leoleo e le o faigaluega, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ona o le faatupu vevesi o le alii o Vilitoni Tuia (le na molia) i luma o nofoaga e paka ai taavale, a le faleoloa o le TSM i Tafuna.

Ina ua taunu’u atu leoleo, sa mafai ona feiloai ma se tagata faigaluega a le TSM, lea na ia faailoa i leoleo ia le tagata sa faatupu vevesi, ona ua sola o ia. Ae sa mafai ona matamata leoleo i ata vitio, mai i masini pu’eata a le faleoloa, ma o latou agai atu ai loa i le fale o le na molia, lea e i tua lava o le TSM.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia le na molia o i totonu o le fale, ma ave faapagotaina ai o ia. A’o taumafai leoleo e lokaina mai le na molia, sa o latou lagonaina ia le manogi pia o Vilitoni. Sa aveina atu o ia i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou suesuega.

E tusa ai ma le na a’afia, sa alu atu Vilitoni (le na molia) i totonu o le faleoloa (TSM) ma faatau mai ni ana apa pia, ona nofonofo lea i luma o le faleoloa. Ma sa tele ni faasea na o’o atu i le aufaigaluega a le faleoloa, mai i tagata faatau, i le inuga pia a Vilitoni (le na molia) lea sa fai i luma o le faitoto’a a le faleoloa.

O lea na alu atu ai se tasi o le aufaigaluega ma faatonu le na molia, e alu ese. Ae fia fusu mai ai Vilitoni ma palauvale mai i le na a’afia, ma ia fa’afefeina le na a’afia, o le a ia (Vilitoni) fasiotia o ia (le na a’afia). Ona si’I lea i luga e le na molia, ia lana moto, e pei o le a ia tu’iina ia le na a’afia, ae sa na’o na tago i le uuna’i ‘ese ma savali ‘ese ma lana taga pia.

Sa ta’ua e le na a’afia, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e Vilitoni (le na molia) ia lea tulaga i luma o le faleoloa.

Ae ina ua faatalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia ta’ua, o ia sa inu pia i le fale faatali pasi lea o leisi itu auala o le TSM. Ae na alu atu e toe faatau mai nisi ana pia, ma ia nofonofo ai i luma o le faleoloa. Ae alu atu le na a’afia ma taumafai e tuli ‘ese o ia. Ma o le mafua’aga lea na le fiafia ai, aua e le o se taimi muamua lea, na faia ai e le na a’afia ia le tulaga lea ia te ia (le na molia).

Sa te’ena e Vilitoni (le na molia) ia lona palauvale pe taufa’amata’u i seisi, ae na ia fa’amaonia lona u’una’I ‘ese o le na a’afia, ona o lona ita tele.

Ae i ata vitio a le faleoloa, sa va’aia ai le na molia ma le na a’afia, o fai sa la talanoaga i fafo o le faleoloa, a’o feavea’i solo lima a le na molia. Ona u’u mai lea e Vilitoni (le na molia) ia lana taga pepa faatau ma u’una’i ‘ese le na molia, ma ia savali ese.

O moliaga sa faia faasaga ia Vilitoni (le na molia), na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu vevesi i nofoaga faitele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le o’o atu i le ono masina, o se sala tupe e $500; po o faamasinoga uma e lua.

Faitauga 2: Inu pia i se nofoaga e faasa ona inu pia ai - o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le o’o atu i le ono masina, o se sala tupe e $500; po o faamasinoga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Solivale o fanua e aunoa ma se faatagana - o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le o’o atu i le ono masina, o se sala tupe e $500; po o faamasinoga uma e lua.

E $3,000 se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.