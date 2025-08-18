POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII I LE FA’AMISA I LONA AIGA MA TAU’AI LE FALE I MA’A

O le aso muamua o Iulai, 2025, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mai i se tina matua loto mafatia, mai i se tina matua, o lo’o tau saili se fesoasoani ona o sana ‘grandson’, o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou aiga.

E taunu’u atu leoleo i le fale o le tina matua, i Kokoland, ua sola ese le alii o Agape Faumuina (lea na molia). Ae na mafai ona toe pu’eina o ia i se taimi mulimuli ane.

Sa fa’atalatalanoa e leoleo ia le tina matua na a’afia, ma na ta’ua e le tina matua, le fa’avevesiina e lana ‘grandson’, o Agape, ia le latou aiga, a’o lo’o fa’asua’ava.

Na taumafai leoleo e su’e ia Agape, ae peitai, sa le’I mauaina o ia.

Ae na fa’amatalaina e le tina matua e faapea, na alu atu Agape ile fale, i lea afiafi, ua fa’asua’ava ma aisi atu ia te ia (tina matua) mo se tupe e faatau ai sana sikareti. Ae ina ua tali atu le tina matua na a’afia, e leai, sa faapea ona ita le na molia ma palauvale leotele. Ona ‘e’e mai lea iai o le tina matua, ma tuli i fafo ma fai ia Agape (le na molia), e tu’u lona le fa’aaloalo.

Ae peitai, na lafoina atu e Agape (le na molia) ia ni faamatalaga taufa’afefe, i lona tina matua, ma fai atu iai, o le a ia (le na molia) susunuina le fale. Ona agai atu lea o le na molia, i fafo o le fale, ma tau’ai mai le fale. O iina na vala’au ai loa e le tina matua, ia le ofisa o leoleo.

Sa ta’ua foi e le tina matua, ia lona fefe ina ua tupu le faalavelave, ma le tiga o lona loto, ona e nonofo faatasi o ia ma fanau a ana fanau, ma ua le toe mana’o e toe alu atu ia le na molia, aua le puipuiga o le saogalemu a le fanau.

Na fautuaina e leoleo ia le tina matua na a’afia, ina ia toe logoina atu le ofisa a leoleo, pe a toe fo’i atu le na molia, i le fale.

O se taimi muimuli ane, i lea lava afiafi, sa toe valaau atu ai le tina matua i leoleo, ma fa’ailoa atu ai le toe fo’i ifo o le na molia, ma toe fa’aauau lana sauniga, i le faia o faamatalaga e uiga i le susunuina o le fale.

O le taunu’u faalua a leoleo, na maua atu ai le na molia, o lo’o taoto mai i luga o se fola sima, e tau i le ua, i le ‘ona, e pei ona fa’amaonia i le malosi o le manogi pia, i ona la’ei ma lana manava.

Sa faapea ona aveina atu loa le na molia, i le to’ese i Tafuna ma lokaina ai, e faatalitali ai lona faamasinoga, i lona moliaga o le Faatupu Vevesi i totonu o lona aiga – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $300 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.

AMATA LE MISA A SE ULUGALII I SE TAUGA’UPU AE FA’AI’U I LE FA’AAOGA O LIMA

O le aoauli o le aso muamua o Iulai, 2025, na vala’au atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Tafuna ma ripotia le sauaina o ia e lana uo tama, i le la fale.

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma na fa’amatala iai e le tamaitai na a’afia, le amataina o le la misa, i se la tauga’upu ae fa’ai’u i le tu’iina o ia e lana uo tama (le na molia) ma tau i lona lima taumatau, a’o ia taumafai e tali mai le tu’i a le na molia.

Na ta’ua e le tamaitai, le la tau ‘upu ona o galuega fai i totonu o le la aiga ma nisi mataupu faale’aiga, e aofia ai ma le aumaia o se pusa moa mai totonu o le pusa aisa, e fai ai se meaai. Ma na ta’ua e le tamaitai na a’afia, le ‘e’e atu o lana uo tama ia te ia, ma faatonu o ia, e alu e kuka se mea’ai.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia le togiina e le na molia, ia lana ato tupe i le puipui o le fale ma ta’e ai se faamalama. Ma ina ua taumafai le na molia, ta o ia, sa ia savali ese mai le na molia, ma ia vala’au loa i le 911 mo se fesoasoani, on aua fefe i le a’afia o lona saogalemu, ae ua lima masina o lona ma’itaga.

Ma na faamatala foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ua fai ma masani a le na molia, ona fa’amata’u faapena o ia.

Na fa’amautuina i su’esu’ega a leoleo, le nonofo faatasi o le tamaitai na a’afia ma le na molia, i se fale a le aiga o le tamaitai na a’afia. Ma na mafua ona ripotia e le tamaitai na a’afia ia le faalavelave na tupu, ona o lona fefe i lona saogalemu ma sa ia mana’o foi, e ave’ese atu le na molia mai lona fale, ona ua musu le na molia, e tu’ua le fale.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, le iai o le na molia, i totonu o le fale. Ma e o atu leoleo i totonu o le fale, o lo’o ta’oto mai le na molia, i luga o le moega, i totonu o le potu. Ma na ave faapagotaina ai loa e leoleo le alii ma aveina atu o ia i le to’ese i Tafuna, mo le fa’aauauina o a latou suesuega.

O moliaga na faia faasaga i lenei alii, na aofia:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa. Po o se sala tupe $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i totonu o le Aiga – o se vaega ‘C’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga e 3 & 4: Faaleagaina o ni meatotini, i lona tulaga e tolu faapea le Solivale o fanua, e aunoa ma se fa’atagana – o ni vaega ‘B’ i solitlafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i ono masina i le moliaga ta’itasi, po o sala tupe e ta’i $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.