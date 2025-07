POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FAIA SE TULIGA A LEOLEO MA SE ALII NA TAUMAFAI LEOLEO E TAOFI LANA TAAVALE ONA O LE SAOASAO

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 1 o Iuni, 2025, na fai ai se tuliga a leoleo ma se alii na taumafai leoleo e taofi lana taavale ona o le saoasaoa.

I le fa’amatalaga o lenei fa’alavelave i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, a’o faatinoina tiute a leoleo i luma o le Kolisi Tu’ufaatasi a Amerika Samoa (ASCC) i Malaeimi, sa va’aia se taavale o agai atu i Sisifo, ua pasi seisi taavale.

Sa faapea ona ta’i mai iai le masini a leoleo, lea e fua ai le saoasaoa o taavale ma fa’amauina ai le saoasaoa o le alu atu o le taavale a le na molia, i le 69 maila i le itula. Ae peitai, o le saoasaoa faatulafonoina, i luma o le ASCC, e na’o le 20 maila i le itula.

Na faapea loa ona fa’aola e leoleo a latou sailigi ma moli, ma talotalo atu i le na molia, e fa’aafe atu i tua lana taavale. Ae peitai, sa le’i tu mai le taavale a le na molia, ma fai ai loa le latou tuliga ma leoleo. Na fiu leoleo e valavala’au atu i le na molia, fa’aafe i tua lana taavale, ae peitai sa le’i usitai le alii avetaavale.

Ina ua o’o atu le tuliga a leoleo ma le na molia, sa va’aia e leoleo ia le toe fa’apasi e le na molia, ia nisi taavale sa afe i tua ma le alatele ona o le agai atu a leoleo. Ina ua o’o atu le latou tuliga i le magatolu i Futiga, sa faapea ona afe le taavale a le na molia, i totonu o Iliili, ma fa’aauau ai lava le tuliga, se’ia o’o atu i luma o le faleaiga a le Night Hawk, lea na fa’ato’a afe ai loa i tua, le taavale a le na molia.

O le alii ave ta’avale lea na molia, o le susuga ia Peni Ah-Chong.

A’o taumafai leoleo e ave faapagota ia Peni, sa ia taumafai foi e se’i ese ona lima ma tete’e atu i leoleo, a’o faatinoina la latou galuega, ma i’u ai lava ina manu’a ai se tasi o leoleo, i le latou tauiviga e ave faapagota ia le na molia.

Ae ina ua mafai ona lokaina ona lima e leole, sa faapea loa ona aveina atu o ia i le Ofisa a Leoleo mo le su’esu’eina, ae na faafoe atu e se tasi o leoleo, lana taavale.

Ina ua tapaina e leoleo ia le laisene avetaavale a le na molia, sa ia faailoa atu i leoleo, e leai sona laisene avetaavale po o se ID. Ma na gata ai iina ona toe faia se faamatalaga a le na molia.

Ae ina ua tu’uina e leoleo ia le laisene o le ta’avale i totonu o a latou fa’amaumauga, sa fa’ailoa mai ai, e ‘ese le taavale e ana le laisene lea o lo’o pipi’i i le taavale sa faafoeina e Peni. Ma o le ta’avale e ana le laisene lea, o se taavale a le kamupani e faigaluega ai Peni (po o le na molia).

Na faapea loa ona aveina atu Peni i le to’ese i Tafuna, ma lokaina ai, e faatalitali ai lona faamasinoga. E ono moliaga sa molia ai o ia, na aofia ai:

Faitauga 1: Pasi o taavale faasolitualfono, o se soligatulafono e mafai ona sala tupe ai, e le silia ma le $200.

Faitauga 2: Aveta’avale saoasaoa – o se solitulafonoo e mafai ona sala tupe ai, e le silia ma le $200.

Faitauga 3: Sola mai i leoleo – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, i le falepuipui; po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Aveta’avale le fa’autauta – o se vaegatupe ‘B’ i solitulafono mama, e mafai oa nofosala ai i le ono masina, i le falepuipui, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Leai se laisene avetaavale – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai oa nofosala ai i le ono masina, i le falepuipui, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6: Tete’e i le taumafaiga a leoleo e ave faapagota – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepipui, e o’o atu i le tausaga atoa; po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faatalitali i lona faamasinoga.

LOKA SE ALII TONGA ONA O LONA SAUAINA O LONA TUAFAFINE 16 TAUSAGA

O le aso 3 o Iuni, 2025, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Leone, e uiga i se alii ua nofo ma fasi lona tuafafine, e 16 tausaga. Sa ta’ua e le tagata na vala’au atu i le Ofisa a Leoleo, sa faapea foi ona ‘e’e ma palauvale le na molia, i lona tuafafine.

[Ua le lomia le suafa o i latou na a’af.ia faapea ai le na molia, ona o le puipuiga o le teineititi na a’afia i lenei fa’alavelave.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na mafua ona o’o le lima o le na molia i lona tuafafine, ona ua le fiafia i le pepelo atu o lona tuafafine ia te ia.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou mua’i talatalanoa ma le na vala’au mai i le ofisa a leoleo, lea na tu tu i fafo o le fale. Sa fesiligia e leoleo le mea o iai le na molia, ae na tali atu le tamaitai na valaau i leoleo, e le’i leva ona ia tu’ua le fale.

Ae o lo’o nofonofo i totonu o le fale, ia le teineititi sa fasi e le na molia (po o lona tuagane), ma sa va’aia le fula o lona mata tauagavale ma ona alafau uma e lua. Sa faapea ona pu’eina e leoleo ia ata o foliga o le teineititi na a’afia.

I se taimi mulimuli ane, na iloa atu ai e leoleo ia le na molia, o tu tu mai i lalo o se la’au i tafatafa o le latou fale. Na faapea ona vala’au atu iai leoleo e sau, ma faapea ona ave faapagotaina ai le tuagane, e leoleo ma tu’uina i totonu o le ta’avale leoleo, ma aveina atu ai loa o ia i le ofisa a leoleo i Leone, mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

Sa faamatalaina e le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, na moe i totonu o le potu, ae ona fa’alogoina le ‘e’e ma le tagi a le teineititi, mai i fafo. Ma ina ua ia savali mai i fafo, sa ia va’aia le tu’i fa’alua, e le na molia, o foliga a le teineititi ma u’una’i o ia i lalo. Ma na faapea foi ona kikiina e le na molia ia le teineititi ma fa’aauau ona tatu’i o ia.

Na ta’ua e le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, o nei mea uma na tutupu i fafo o le latou fale.

Sa fesiligia e leoleo ia le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, pe o se taimi muamua lenei ua tupu ai se faalavelave faapenei, sa tali le tamaitai, e leai, e tupu so’o. Na fa’amaonia i su’esu’ega e leoleo, le nonofo faatasi o le tamaitai na a’afia ma lona tuagane (po o le na molia) i le fale e tasi.

Sa faatalanoaina foi e leoleo ia le teineititi na a’afia, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave. Ma sa fa’amatala e le teineititi, o le mafua’aga na fasi ai o ia e lona tuagane, ona ua le fiafia le na molia, ua latou le o faatasi ma nai ona tei laiti, i le pasi a’oga. Ma sa ta’ua e le teineititi, le tu’ua’ia o ia e lona tuagane (le na molia) i le pepelo, ona ua le fia alu (ia le teineititi na a’afia) i le aoga.

Na faamatala e le teineititi lona solomuli ona ua fefe, o le a fasi o ia e lona tuagane (po o le na molia). Ae peitai, sa tau le tu’i a le na molia, i ona foliga ma ia u’una’ia foi o ia (teineititi na aafia) i lalo. Sa ta’ua e le teineititi na a’afia, lona taumafai e tu i luga, ae peitai, sa ta kiki ona itu e lona tuagane (le na molia), ma toe tatu’i o ia (teineititi) a’o ia taumafai e pupuni ona foliga.

Sa fesiligia le teineititi na a’afia po o manaomia se togafitiga o ona manu’a, na tali le teineititi, e leai.

Ina ua taunu’u leoleo ma le na molia i le ofisa a leoleo, sa faapea ona faia ai sana faamatalaga. Ma na ia ta’ua lona sauaina o lona tuafafine, ona o le pepelo atu ia te ia (le na molia), e uiga i le alu i le aoga. Ma sa ta’ua e le na molia, lona le fiafia pe a pepelo atu nai ona tei, ia te ia.

Sa faapea loa ona lokaina le na molia i le to’ese i Tafuna.

O ona moliaga na aofia ai le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga, o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le moliaga, i lona faia o se gaioiga e a’afia ai le saogalemu o fanau iti.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

O moliaga o le fa’ao’olima faapea ma le moliaga o le faia o se tulaga e a’afia ai fanau iti, o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i tausaga. Po o ni sala tupe e ta’i $1,000 i le moliaga. Po o fa’asalaga uma e lua.

E $3,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.

FAAMAMAFA E TAOTASI LE IAI O ITU E LUA I SO’O SE MATAUPU

O le to’atele o i latou na molimau i le fonotaga lea sa faia i le Fale Laumei i le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, lea na soalaupuleina ai le mataupu i le eliina o sami tu lata i le teritori (deep sea mining), sa o latou fa’aleoina lo latou tete’e malosi i so’o se ituaiga galuega, e ave’esea ai mineral mai i sami loloto, ia o lo’o latalata mai i Amerika Samoa.

Ae peitai, i le molimau a le susuga ia Taotasi Archie Soliai, sa ia ta’ua ai e faapea, e lua lava itu o se mataupu ma ia faamamafaina le tu’uina atu i le mamalu lautele, o se avanoa, e latou te faafofoga ai i leisi itu o le mataupu. Ma sa ia fautuaina le auai atu o nisi o sui o kamupani e iai ni o latou sootaga i alagamanuia o le sami, e mafai ona fai ni a latou folasaga, e mafai ona fesoasoani i le nofo malamalama o le atunu’u.

O se tasi na fa’aleoina lona tete’e, na aofia ai le Komesina o Leoleo, le susuga ia Ta’aga Saite Moliga, i lona tulaga faalupe o se to’oto’o o Manu’a. Ma ia ta’ua ai le tete’e malosi o Manu’a i lenei fuafuaga. Ma sa faamamafaina e Ta’aga le a’afia o motu e tolu o Manu’a pe afai ae tupu lenei tulaga, aemaise lava o le a’afiaga i suiga i tulaga o le tau.

Sa molimauina e le to’oto’o ia le fa’alagolago o tagata o Manu’a, i ona sami – e le gata mo meataumafa ae faapea, o se faavae o lo latou faasinomaga fa’aleaganu’u.

I le molimau a le tina ia Kerolina mai i Auasi, sa ia faaleoina ai lona popolega i le lumanai o nai ona tamaitai e to’alua, ia na o latou auai atu i le fonotaga. Sa saunoa Kerolina, o le mafuaaga ua auai atu ai i lenei fonotaga, ona o se mataupu e ‘oga’oga lona tulaga. Aua o le lumana’i lea a lana fanau.

Ma i le avea o ia ma se tasi sa faiaoga i le mataupu o le Saienisi, o sana fautuaga malosi, o le aoaoina o fanau, i a’afiaga o sami loloto mai i le eliina (deep sea mining), i a’au, sami ma figota o lo’o nonofo ai.

Na faamamafa e le tina ia le tumau pea o sami loloto ma se tasi o siosiomaga e le’i o’o iai le loloto o le malamalama o tagata. Ma afai ae amata ona eliina (deep sea mining), o le a ono a’afia ma fa’atama’ia ai vaega ‘ese’ese o iai, ua faitau afe tausaga o ola ma tuputupu a’e.

Sa faapea ona lagolagoina e le susuga ia Ma’atulimanu Sausi Maea, se vetereni o le Ami, ae o se faifa’atoag ma se faifaiva mai i Pago Pago, ia le molimau a le tina na saunoa mai Aoa. Na lapata’i mai ia Ma’atulimanu i le a’afiaga o le eliina o ogasami loloto, e le gata i ‘amu, I’a ma figota o lo’o nonofo ai, ae faapea foi tagata o Amerika Samoa.

Na toe faaleoina e Ma’atulimanu ia se vaega o le lapataiga a le tamaitai o Dr. Mahuka, i le a’afiaga o le “pefu” e sau mai i le eliina o vaega loloto o le sami (sidement plumes), i i’a o le sami.

Sa ia molimauina foi le taua o le tiute o le faigafaiva i lona soifuaga, i le aganu’u ma lona faasinomaga. Ma ia ta’ua ai e faapea, a aunoa ma le sami, ua mea noa i tatou. A aunoa ma alagamanuia o le sami, e le mafai ona o tatou ola.

I le fa’aleoina o le fa’atui’ese a le susuga ia Tamatoa Tony Langkilde, sa ia u’una’ia ai le mamalu o le atunu’u, ina ia fa’amausali lo latou aia i le puipuiga ma le faasaoina o le EEZ a Amerika Samoa (American Samoa’s Exclusive Economic Zone). Ma sa fautuaina e Tamatoa le iai o se tiutetauave i le malo feterale, e tausi ma si’itia ia nei aia tatau, aemaise pe afai e ono a’afia ia le aganu’u, siosiomaga ma tamaoaiga o le teritori, i a latou faaiuga fai.

I le saunoaga a Musuaina Collins mai i le afioaga o Pago Pago, e tula’i mo lana aufaigaluega (ASRO-American Samoa Resilience Office) ma le autalavou a Samoa, sa ia faamamafaina le taua o le puipuiga o alagamanuia i le sami, aua tupulaga o le lumanai.

Sa ia faapupulaina mai e faapea, o kamupani autu lava e lua lea o lo’o mauaina mai ai le tele o tupe maua mo Amerika Samoa, o kamupani i’a (va’a fagota) ma turisi – lea o lo’o loloto so latou so’otaga i le soifua maloloina o le sami. Ma e tatau ona taofia so’o se gaioiga e ono afaina pe faatama’ia ai le sami ma mea o lo’o ola ai.

Ae i le manatu fa’aalia a le susuga ia Taotasi, lea na avea ma Faatonusili o le Matagaluega o Alagamanuia o le Sami ma le Togavao, sa ia faaleoina ai le agaga fa’afetai i le tamaitai fomai ia Dr. Sabrina Suluai-Mahuka ona o lana folasaga sa faaleoina i le a’afiaga o le sami i le galuega lea ua fuafua e faia.

Sa ia ta’ua ni vaega taua se lua sa o’o mai i lona mafaufau, i le fa’atonuga aloaia a le alii peresetene o Amerika, Donald Trump, e tusa ai ma le eliina o le sami loloto (deep sea mining), o le tasi o le puipuiga faavaomalo (national security) ma le initeresi faavaomalo (national interests). Ma i sona talitonuga, o mafuaaga autu ia o lo’o ta’ita’iina ai lenei fuafuaga.

Sa saunoa Taotasi, e mafai ona o tatou finau, ae i le i’uga, e fai lava e Trump le mea o finagalo iai. Ae na saunoa foi Taotasi, e taua tele le fa’aauau pea ona o tatou u’una’I ma faalua’itele a tatou fa’asoa. Ma ia u’una’ia ai le tatau ona aofia o sui o kamupani o lo’o a’afia i nei fuafuaga, i nisi fonotaga i le lumanai. Ina ia mafai ona nofo malamalama le mamalu lautele i itu uma o le mataupu, aua le faia o ni faaiuga tonu ma le atamai.