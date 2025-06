POU TIUTE A LEOLEO

The 31ST ANNUAL MISS AMERICAN SAMOA PAGEANT “O le Ua Fa’alanuma’ave’ave” The 2025 Miss American Samoa pageant has 8 contestants vying for the crown. They are seen here with the current Miss American Samoa, Pauliana Angelfromheaven Felise-Vitale (center). The contestants are Esethi Taito — Sponsor Le Maimoaga Designs/Families & Friends; Nu’u Letoe — Sponsor: Miss Tausala America/Nafanua Foundation; Maliaole Hafoka — Sponsor: An Whut/Alofa FaaSamoa/Caleb's Creations; Tofoipupu Unutoa — Sponsor: Kailani's Designs; Salvatia Lauvao — Sponsor: Steven & Sons LLC; Fuamailelagimanuiaolenu’u Tago — Sponsor: Moana Chips; Hermione Simanu — Sponsor: Pule Pule Creative Arts; and, Taputailo Fe’a — Sponsor: Vailu'u & Sons Inc. Samoa News wishes all contestants a joyous journey. [Courtesy photo]