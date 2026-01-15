POU TIUTE E LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI

O le o Tesema 6, 2025, na agai atu ai leoleo i Faga’ima e tali se vala’au mai i se tamaloa, e tusa ai ma le fa’atupu vevesi o lona tuaoi, le susuga ia Peniamina Tiatia. Ma na ta’ua e le tamaloa na vala’au atu i leoleo, ia le ‘e’e o Tiatia (le na molia) ae o lo’o iai lana fanau.

Sa faamatala e le tamaloa na valaau i leoleo, le amata pisa o le na molia, i le afiafi a’o fai le lotu afiafi a le latou aiga. Ma sa ia ta’ua foi le tupu so’o o lenei tulaga, ae o le afiafi lea, ua le gata i le fai fai i luga o le leotele, ae na ta’ua ai foi ma lona igoa.

Sa ta’ua e le tamaloa na valaau i leoleo, ia lona savali i fafo e taumafai e talanoa ia Tiatia (le na molia) ae peitai, ina ua fa’ateteleina le leotele o le na molia, sa ia vala’au loa i leoleo.

Na fa’ai’u le talanoaga a leoleo ma le tamaloa na valaau i leoleo, i le ave faapagotaina o Tiatia mo le fa’atalanoaina o ia. Sa fa’amaonia e Tiatia lona leotele ae o ana faamatalaga na fa’atatau i ni tamaiti sa i tafatafa o lona fale.

Sa molia Peniamina Tiatia i le moliaga o le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui mo le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

MISA SE AU USO ONA O SE TELEFONI FEAVEA’I

O le afiafi o Tesema 7, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e tusa ai ma le misa a se aiga i le fale nofo totogi a Herb & Sia, i Fagatogo.

E taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua leai le susuga ia Bernard Muliau lea sa molia i lona faatupu faalavelave.

Ae sa faatalanoa e leoleo ia tagata o le aiga na iai i l e fale ma sa faamatala e le tina a Bernard (le na molia) ia se tauga’upu i le va o lana fanau tama o Bernard ma Around, i le fa’aaogaina o se telefoni feavea’i.

E tusa ai ma le fa’amatalaga a le tina, sa fa’aaoga e Arona ia le telefoni ae se’i e Bernard (le na molia) ma o iina na amata ai le tauga’upu i le va o le auuso ma tu’i ai e Bernard (le na molia) ia lona uso ma palauvale i ma ia lafoina ni faamatalaga taufa’amata’u, i lona fasiotia o lona uso ma le susunuina o le fale.

O le afiafi lava lea, na taunu’u atu ai Arona (le na a’afia) i le ofisa a leoleo i Fagatogo mo le faia o sana faamatalaga tusia.

I lana faamatalaga i leoleo, sa ta’ua ai e Arona ia le amata o le la tauga’upu ma lona uso, i le telefoni a le la tina. Ma sa o’o ina tu’i fa’alua o ia e lona uso (le na molia) ma palauvale atu ia te ia, ma lafo atu ni upu taufa’amata’u ia te ia ma le latou fale.

Sa fa’ailoa atu e Arona i leoleo ia nofoaga e masalomia, o iai lona uso. Na faapea loa ona agai atu iai leoleo e tau saili ia Bernard (le na molia), ae sa toe maua o ia i le latou fale, i se taimi mulimuli ane. Sa ave faapagota ai o ia e leoleo mo le su’esu’eina.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, sa faamaonia e Bernard (le na molia) ia lona ave’esea o le telefoni mai lona uso, ae sa fa’afefe o ia e lona uso, e tui o ia (le na molia) i se naifi ma o le mafua’aga lea na ita ai. Sa faamaonia foi e Bernard (le na molia) ia lona tu’iina faalua o Arona.

O moliaga na faia fa’asaga ia Bernard Muliau, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, ae o le a si’i lona faasalaga i solitulafono vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $500; po o faasalaga uma e lua, ae e fuafua i nisi o solitulafono na ta’usala ai le na molia, i taimi ua tuanai.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, ae sii lona faasalaga i faasalaga mo solitulafono i le vaega ‘D’ o solitulafono mamafa, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le i lalo ifo ma le $150.00; po o faasalaga uma e lua – e fuafua i solitulafono na ta’usala ai le na molia, i taimi ua tuanai.

E $1,000 se tinoitupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.