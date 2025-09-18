POU TIUTE A

LOKA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI ONA UA LE FIAFIA I LE SU’ESU’EINA O LONA

TOTOGI

O le aoauli o le aso 31 o Iulai, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tina ia le ofisa a leoleo i

Leone, mo se fesoasoani, ona o ni alii se to’alua, o lo’o faatupu vevesi i Asili ma

Amaluia.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa fa’ailoa atu iai e se alii,

ua mae’a ona ave e le tina na valaau i leoleo ma se Epikopo o le nu’u, ia alii e to’alua

na faatupu vevesi, i Asili.

Sa faapea ona toe fa’aauau atu leoleo i Asili ma talatalanoa ai ma le tina na valaau i le

ofisa a leoleo ma se tasi o alii na molia. Ma na fa’amatalaina e le tina sa valaau i

leoleo, ia le le fiafia o lona ‘nephew’ o Elijah Gase (le na molia), ona ua ia (tina na

valaau i leoleo) su’esu’eina lana totogi.

Ma sa alu ese atu ia Elijah, ae na toe fo’i atu i lea aoauli, ua fa’asua’ava ma amata ona

faatupu vevesi i totonu o le nu’u, lea na o atu ai le Epikopo ma seisi alii mai le nu’u. Sa

ta’ua foi e le tina na valaau i leoleo, ua mae’a ona ia fa’ailoa atu ia Elijah, ua mae’a ona

logoina ona matua i Samoa, e tusa ai ma le faalavelave ua tupu.

Sa faapea ona fa’atalanoaina foi e leoleo ia le susuga i le Epikopo ma e tusa ai ma lana

faamatalaga, sa ia va’aia alii lona lua, i tafatafa o le alatele ma sa ia faatonuina i la’ua, e

o i le fale ma fa’amalu ma faatali mai ai. Ae ona ia (Epikopo) mulimuli atu ia Elijah, lea

ua savali agai i Amaluia ma sa maua atu e le Epikopo ia Elijah (le na molia), ae e le’i

vevesi tele le mataupu, ma ia toe aveina Elijah (le na molia), i Asili, e faatalitali ai le o’o

atu o leoleo.

A'o faia talanoaga a leoleo ma le tina, sa fa’aauau pea ona tete’e Elijah (le na molia) i a

la faamatalaga, ma na ave faapagotaina ai loa o ia e leoleo, ma aveina atu i le ofisa a

leoleo i Leone. Mulimuli ane, sa faapea ona lokaina o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali

ai lona faamasinoga.

O ona moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Tagofia o le ‘ava malosi i lalo ifo o tausaga faatulafonoina – o se vaega ‘B’ i

solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po

o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e

mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500;

po o faasalaga uma e lua.

E leai se tupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui.

RIPOTIA E SE TINA SANA TAMAITITI E PUIPUI AI LEISI TAMAITITI

O le po o Iulai 30, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tina ia le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e

ripotia ai lana tama matua, i le sauaina o lana tamaititi laititi (12 tausaga). Ma na ta’ua e

le tina ia lona popole i le saogalemu o isi ona alo, sa ia talosagaina ai le ave’ese atu o

lana tama matua.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei faalavelave, aua le puipuiga o

fanau iti sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga sa

tupu ai le faalavelave, sa va’aia se alii (le na molia) o ta’alao lapisi i luma o le fale. Ma

agai atu ia le tina na valaau i le ofisa a leoleo, ma lana tama e 17 tausaga (molimau)

faapea lona alo e 12 tausaga lea sa sauaina, e lona alo na molia.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tina i leoleo, na taunu’u atu lona alo e 17 tausaga

(molimau) i le fale ma faamatala atu ia te ia, le sauaina e lona alo lea na molia, ia lona

alo laititi 12 tausaga. Sa ta’ua e le tina lona savali atu i lana tama lea na molia ma

fesiligia pe aisea na ia sauaina ai le tamaititi laititi 12 tausaga. Na ta’ua foi e le tina,

lona fa’alogoina o le manogi pia i lona alo lea na molia.

O le taimi lea, sa savali atu ai le na molia, ma tu’i le alii na molimau. Sa ta’ua e le tina

lona le toe iloa o se tulaga e fai i lana tamaititi lea na molia, a’o ia (le na molia) fa’aauau

ona lu’i le alii molimau e la te fufusu. E le gata i lea, sa ta’ua e le tina ia le avea o lenei

faafitauli ma tulaga faifai pea, o le tafafao o le na molia, ma ana uo, ma fai a latou inuga

pia.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia le alii molimau, ma na ia ta’ua le kolaina e lona uso (le

na molia) o leisi ona uso laititi ma tu’i lona ‘auvae, ona ia toso atu lea o le lima a lona

uso laititi ma toe taumafai e tu’i o ia.

Na fa’amaonia e le alii 12 tausaga na a’afia, ia le faamatalaga a lona uso molimau, i

luma o le la tina. Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo ia le alii sa a’afia ma le

molimau, na faapea loa ona o latou aveina le na molia, i le ofisa a leoleo ma mulimuli

ane, le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, sa aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e

mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o

faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e

mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e

$1,000; po o faasalaga uma e lua.