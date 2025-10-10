Pasia e le Senate ni sui fou e to’alua mo le Komiti Faafoe o le ASPA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E to’alua ni sui fou, o le Komiti Fa’afoe a le Pule’aga o le Eletise ma le Suavai a Amerika Samoa (ASPA), ua mae’a ona pasia e le Maota o le Senate, i se palota e 14 ioe, ae 0 leai.

O i la’ua, e aofia ai le sui Loia Sili, le susuga ia Talaimalo Marcellus Uiagalelei faapea le Faufautua Faapitoa a le Peresetene o le Senate, le susuga ia Tamaalemalo Tasi Mauga.

O isi sui fa’aolioli, o susuga ia Douglas Buhr ma Folasa Galeai.

Filifilia e le Afioga i le Kovana, Pulaalii N. Pula, o lo’o avea nei ia le susuga ia Talaimalo ma loia sinia, i totonu o le Ofisa a le Loia Sili. Ma sa ta’ua foi e le kovana ia le avea o Talaimalo ma loia tuto’atasi, i le 15 tausaga ma o se tasi ua loloto le malamalama i mataupu tau i le tulafono. Sa avea foi o ia ma loia, i le nofoaiga fa’alekovana a le Afioga Togiola Tulafono.

O le susuga ia Tamaalemalo, o se vetereni mai i le vaega’au a le ‘Ea Fosi, ma o lo’o avea nei o ia ma faufautua faapitoa i le Peresetene o le Senate. O se tagata ua loa ona tautua i totonu o le malo, i tofiga ‘ese’ese, na aofia ai ma le avea o ia ma Faatonu o le ofisa a le Administrative Services, faapea le ofisa mo tagata faigaluega (Workmen’s Compensation). Sa faapea foi ona fa’aaluina nisi tausaga o lona soifua tautua i luga o le ofisa a le StarKist Samoa.

O Buhr, o le Peresetene ma le Inisinia sinia o le kamupani a le Douglas Engineering Pacific Inc., o se kamupani ta’uta’ua i Hawaii. Ae sa galue muamua o ia i Amerika Samoa, i le 1988.

O le susuga ia Folasa o se alii ua loa lona agava’a fa’ainisinia o vaalele, i le ofisa vaalele a le Hawaiian Air. Ae sa galue muamua o ia i le ASPA.

O le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, sa faataunu’uina ai le iloiloga mo Talaimalo ma Tamaalemalo. Na mua’i fesiligia e le Afioga i le Peresetene o le Senate, pe iai se faafitauli e ono tula’i mai, i le avea o Talaimalo ma se sui o le komiti faafoe a le ASPA, ae o lo’o galue i le ofisa a le Loia Sili.

Sa saunoa Talaimalo, o le fa’agaioiga o le ASPA, e i lalo o fa’atonuga aloa’ia, i lalo o le pule’aga a le Faigamalo ma sa ia fa’ailoa atu i le komiti, afai ae iai ni fa’afitauli e ono tula’i mai, o le a saili e le ASPA ia se ta’ita’iga ma fa’amaninoga mai i le ofisa a le Loia Sili, e fa’atautaia ai a latou tiute.

Na fesiligia foi e le Tofa ia Tuaolo M. Fruean ia le ofisa loia a Talaimalo. Na fa’amalamalama e le alii loia, ina ua ia taliaina le talosaga a le Loia Sili, e galue i le ofisa a le Loia Sili, sa ia le toe taliaina nisi mataupu fou mo lona ofisa loia, ae o lo’o fa’aauau pea ona ia galue mo i latou ua leva ona iai. Ma sa faamamafaina e Talaimalo, o mataupu ia o lo’o ia taulimaina i le taimi nei, o ni mataupu sa fa’atonuina ai o ia e le faamasinoga.

Sa fa’aauau ona fesiligia e Tuaolo ia le alii loia, po o ia maua ni penefiti mo fale e faamautu ai, sa tali ioe le susuga ia Talaimalo ma sa ia faamamafaina foi, le taua o nei penefiti i lona taliaina o le galuega i le ofisa a le malo. E tusa ai ma lana konakarate, o nei penefiti, e pe a ma le $1,500 i le masina, faaopoopo iai ma alauni mo eletise ma le suavai.

Na ia fa’amanino atili e faapea, o nei penefiti sa faatulagaina ae e le’i filifilia o ia, ma o se vaega autu o le feutagaiga o lana konakarate.

Sa saunoa Tuaolo, o nei penefiti sa mua’i fa’atulagaina mo loia konakarate mai i atunu’u i fafo, e leai ni fale e nonofo ai i totonu o le teritori.

E ui ina e leai sona tete’e i nei penefiti, ae sa ia fesiligia le mafua’aga e le’i fa’aopoopoina ai i totonu o le totogi a le loia. Ma na ia saunoa foi i le fa’ate’ia o le Senate, ina ua o latou nofo malamalama e uiga i nei penefiti, ona o lea fa’ato’a o latou silafia lea tulaga.

Sa saunoa Uiagalelei, o le manatu i le fa’atulagaina o nei penefiti, ina ia mafai ona tosina mai ai ni loia agava’a, e galulue i le ofisa a le Loia Sili. Ae sa ia ta’ua e faapea, sa sili atu lana tupe na maua i lana ofisa loia, ae peitai, ua ia filifilia le tofiga i totonu o le ofisa a le Loia Sili, ina ia fesoasoani i le Loia Sili na iai muamua, ona o le faafitauli na feagai ma lea ofisa a le malo, i le tau leai o ni loia a le teritori.

Na ta’ua e Tuaolo le manaomia o le fa’aali uma o nei vaega, ma ia fesiligia pe aisea sa le’i aofia ai i totonu o le totogi a le tagata, ia nei penefiti. Ma sa ia saunoa ai foi, e o’o lava i se totogi faaletausaga, e $130,000, e tatau ona manino lelei mai penefiti, o se vaega atoa o le totogi.

Sa fa’aleoina e le Afioga i le Senatoa ia Togiola Tulafono ia lona agaga fa’afetai, e le gata ia Talaimalo ae faapea Tamaalemalo, ona o lo la agaga fia auauna i le atunu’u. Ae peitai, sa ia fesiligia le susuga ia Talimalo, i le mafua’aga na ia le tu’uina ai i totonu o ana fa’amaumauga o tala’aga o lona soifua, le avea o ia ma loia a le EFKAS, i se vaitaimi ua tuanai.

Na tali mai Talimalo, ua mae’a ona ia fa’amavae mai lea tofiga, ina ia ‘aua ne’i iai se faafitauli e ono tula’i mai, i le avea ai o ia ma sui Loia Sili.