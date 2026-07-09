Osofaia e se alii ia le fale o se aiga ona ua fia ‘ai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O Iuni 21, 2026, na molia ai se alii, i lona ulufale i totonu o le fale o se aiga i ‘Aua, e aunoa ma se faatagana, e saili ai sana mea’ai.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se vala’au i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma le susuga ia Jared Mageo (le na molia), i lona ulufale i totonu o le fale o se aiga, e aunoa ma se faatagana. Sa faamatalaina i leoleo ia la’ei o lo’o faia a lenei alii, e faafaigofie ai sailiiliga a leoleo.

Sa faapea ona agai atu ni leoleo i Aua, mo le tau sailiga o le na molia ma maua atu ai o ia, i tafatafa o se faleoloa i totonu o le nu’u, lea e latalata i le fale va’a.

Ina ua iloa mai e le na molia, ia le agai atu o taavale a leoleo, sa taumafai loa e tamo’e ‘ese, ae peitai, ina ua faatonuina o ia e tu mai, sa ia usitaia le latou fautuaga. Na faapea ona toe aveina le na molia, e leoleo, i le fale na tupu ai le faalavelave, a’o fa’aauau le latou su’esu’ega.

Ina ua taunu’u leoleo, i le fale na tupu ai le faalavelave, sa feiloai ai ma le molimau, o lo’o nofo i le fale. E ese le tagata e ana le fale, ae peitai, o lo’o nonofo ai ia le molimau ma seisi tagata.

Sa faamatalaina e le molimau, i leoleo, ia lona lagonaina o le ou a le latou taifau, mai tua o le fale, ma ia alu atu ai e su’esu’e. Ma ia va’aia ai se alii o faia sona ofu lima u’umi lanu mumu, ma sona ofuvae lanu uliuli, o puna atu i fafo ma le pa, ma tamo’e ‘ese.

E ui ina e le i vaaia e le molimau, ia seisi i totonu o le fale, ae sa ia maua se ‘screen’ o se faamalama pito i tua o le fale, ua masae ma ua faaleaga foi le faamalama. Sa faamaonia e le molimau, ia le tagata lea na o atu ma leoleo, o ia lea sa ia va’aia o tamo’e ‘ese atu ma le fale.

Sa ta’ua foi e le molimau, e le o se taimi muamua lea ua ia faalogo ai o a’afia ia le na molia, i ni faalavelave faapenei. I le faamatalaga a le molimau, na ia faalogo i ni tala, i le masani ona ulufale ia le na molia, i totonu o fale a isi aiga, e aunoa ma se fa’atagana.

Na aveina e leoleo, ia le na molia, i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega. Ae e le i faatalanoaina e leoleo, ia le na molia, sa o latou su’esu’eina lona tino, ma maua ai ia se sikukalaiva, i totonu o le taga o lona ofuvae vae ‘u’umi.

I le faatalanoaga o le na molia, e leoleo, sa ia fa’amaonia, ia lona alu i totonu o le fale a le aiga na a’afia, e aunoa ma se fa’atagana, e su’e mea’ai ai, ona ua fia’ai. Na ia fa’amaonia foi, ia lona faaleagaina o le faamalama ma le faitoto’a.

Sa ta’ua e le na molia, ia lona salamo, a’o iai i totonu o le fale, ma ia alu ai i fafo ma le fale ma e leai se mea’ai sa ia maua i totonu o le fale.

O moliaga na faia faasaga ia Jared Mageo, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fanua ma fale ma le Faitauga 3: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu.

O nei moliaga, o ni vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma le ta’i ono masina, i le moliaga e tasi, po o se sala tupe, e ta’i $500; po o faasalaga uma e lua, i le moliaga e tasi.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia, a’o faagasolo lona faamasinoga.