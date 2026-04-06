Molia i le tulafono se alii na ripotia faatolu i leoleo i le fa’ao’olima i se tamaitai i lona fale

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le te’a o le iva i le po o Mati 2, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le ofisa a leoleo, mai i se tamaitai loto mafatia, na ripotia ai Togi Fereti, i lona alu atu i totonu o lona (tamaitai) fale i Pago Pago, e aunoa ma se fa’atagana, ma fasi ai o ia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa va’aia le tamaitai na a’afia, o tu tu ma tagi i fafo o lona fale. Sa molimauina e leoleo ia le loto mafatia o le tamaitai na a’afia.

Na fesigilia le tamaitai na a’afia, e leoleo, pe manaomia se auaunaga a le EMS ae peitai, sa tete’e le tamaitai na a’afia.

Ae na ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona va’aia o Togi (le na molia), o savali atu agai i lona fale ma ia taumafai ai e faatopetope i totonu o lona fale. Ae peitai, e le’i tapunia e le tamaitai na a’afia, ia le faitoto’a o lona fale, sa fa’afuase’i ona ulufale faamalosi atu ia le na molia.

O lo’o ta’ua i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le amata ona fasi e le na molia, ia le tamaitai na a’afia. Sa taumafai le tamaitai e tali atu i sauaga a le na molia, ae peitai, sa ona le mafai ona taofiofi. O lea na ai ‘alaga ai mo se fesoasoani.

Na lagona mai e ona tuaoi, ia le vala’au mo se fesoasaoni ma o latou vala’au i leoleo, ae o le taimi lea ua sola ‘ese ai ia le na molia, ae e le’i taunu’u leoleo.

O lo’o ta’ua i ripoti a leoleo, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua sauaina ai e Togi (le na molia) ia le tamaitai na a’afia. I fa’amaumauga a le ofisa a leoleo, o le fa’atolu ai lea ona tupu lea tulaga ma ua fa’afia ona fa’atonu e le tamaitai na a’afia, ia le na molia, e aua ne’i toe alu atu i lona fale. Ae peitai, sa fa’aauau pea ona alu atu le na molia ma faapisai le tamaitai na a’afia.

O le tausaga ua mavae, ina ua toe tupu foi lenei fa’alavelave, sa fa’atonuina ai e le faamasinoga ia le ave faapagota o le na molia.

Ina ua mae’a ona talanoa leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa o latou liliu atu loa mo le sailiga o le na molia. Na fa’asino iai e le tamaitai na a’afia, ia le sola o le na molia, agai i luga o le mauga, i tua o lona fale.

A’o feagai leoleo ma le sailiga o le na molia, sa fa’ailoa iai e nisi o tuaoi, ia lo latou va’aia o le na molia, o toe agai atu i le fale o le tamaitai na a’afia. Ma o iina na maua atu ai e leoleo, i tua o le fale o le tamaitai na a’afia.

Ina ua iloa mai e Togi (le na molia) ia leoleo, sa toe taumafai e sola ‘ese, ae peitai, na mafai ona pu’eina oia e leoleo. Sa fai sina fa’afaigata ona taumafai leoleo e loka lima o le na molia ma aveina atu o ia i le ta’avale a leoleo. Ma a’o agai atu le taavale a leoleo e momoli atu le na molia, i le ofisa a leoleo, na fa’aauau ona ‘e’e ma fa’avevesi, le na molia, i totonu o le taavale.

O moliaga na faia e faasaga ia Togi Fereti, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O e vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2; Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai I le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Taumulimuli faasolitulafono (sauaga i totonu o le aiga) - O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faomea i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o le aiga) = O se vaega ‘E’ i spitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 5: Solivale o fale ma fanua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.a lokaina Togi Feleti, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, mo le tatalaina o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.