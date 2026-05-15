Molia se tamaloa i tu’ua’iga i lona sauaina o sona afafine e 13 tausaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 21 o Mati, 2026, na o’o atu ai se ripoti i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se teineititi 13 tausaga, o lo’o masalomia le sauaina e lona tama.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia pe na molia i lenei faalavelave, aua le puipuiga o le tamaitai talavou sa a’afia.]

E tusa ai ma ripoti na o’o atu i le faamasinoga, sa amataina su’esu’ega a leoleo ina ua alu atu se fafine ma se teineititi, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ia Mati 21, 2026, e ripotia ia le sauaina o le teineititi.

O le fafine na o atu ma le teineititi i le ofisa a leoleo, sa iai se la mafutaga ma le na molia, ma e masani ona feso’ota’i mam le teineititi na a’afia, i masina uma. Ma o le aso 20 o Mati, na fa’afeso’ota’i ai e le teineititi ia le fafine, e alu atu e piki mai o ia, ae peitai, sa fa’ato’a avanoa le fafine e piki le teineititi i le aso na soso’o ai.

Sa ta’ua e le fafine, ina ua ia va’ai i le teineititi, sa ia maitauina ia le uno’oa o le mata tauagavale a le teineititi, ma ia fesiligia le teineititi po o le a le mea na tupu. Sa ta’u atu e le teineititi, na fasi o ia e lona tama.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le teineititi ia Mati 21, sa ia faamatalaina ia le faatonuina o ia e lona tama, ia Mati 18, e va’ai lona tuagane fai, e tasi le tausaga ma sauni se meaai mo tamaiti i le fale.

A’o faia tiute a le teineititi, na tu i luga o se meata’alo ma tau pa’u ai. Ae na ta’ua e le teineititi, le manatu o lona tina fai, ua fia fa’ali’i le teineititi ma amata ona otegia o ia (teineititi).

Ma o le mafua’aga lea na fasi ai o ia e lona tama (le na molia). Sa toto le isu o le teineititi, ona o le malosi o le tu’i a le tama. Ma na fa’ailoa e le teineititi, i leoleo, ia le leai o sona lagona saogalemu i totonu o lona aiga, talu ona tupu le faalavelave.

O le aso na soso’o ai, sa fa’ailoa atu ai e le teineititi na a’afia, i se tasi o ona faiaoga, ia manu’a i ona foliga. Ae sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, e aiga le faiaoga ma le na molia.

Sa ta’ua e leoleo, i la latou su’esu’ega, na fa’amaonia e le faiaoga, ia le ta’uina atu e le teineititi na a’afia, ia te ia (faiaoga), ia le fasiga o ia (teineititi). Ae peitai, sa fa’aalia e le faiaoga, lona pisi tele i isi tiute, na ia le ripotia ai le mataupu i leoleo.

Sa faamaumauina e leoleo ia manu’a na va’aia i le tino o le teineititi, na aofia ai ma le uliuli o lona mata tauagavale, o manu’a i lona ua ma lona lima taumatau.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, ia Mati 22, sa ia faamaonia lona a’oa’oina o lona afafine, ina ua tuai atu i le fale ina ua tu’ua aoga, faapea lona le faamaoni e uiga i se tamaititi.

Na fa’ailoa foi e le na molia, i leoleo, o lo’o iai sona talitonuga na pepelo lona afafine (le na a’afia), i lona nofo ina ua tu’ua a’oga e faamae’a ana meaaoga. Ma sa ia (le na molia) faamaonia le o’o o lona lima, i lona afafine, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Sa ta’ua e le na molia, ia le fa’aaogaina e lona afafine, lona lima e pupuni ai ona foliga, ma sa tau muamua lana po i le lima o lona afafine, fa’ato’a tau ai lea i ona foliga.

Sa ta’ua foi e leoleo, ia le taofi mau o le na molia, sa ia a’oa’oina lona afafine, ona o le le usita’i.

Na fa’afeso’ota’i e leoleo ia le ofisa e puipuiga fanau (Child Protective Services), lea na o latou ave’esea le teineititi mai i lona aiga ma tu’uina atu o ia, i lalo o le tausiga a le fafine sa aveina le teineititi i le ofisa a leoleo.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Sauaina o se tamaititi/teineititi (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $1,000.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.