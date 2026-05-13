Molia se tamaloa ma sona atalii i le Fa’ao’olima

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le te’a o le 9 i le po o Aperila 20, 2026, e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na faatopetope atu ai leoleo i le afio’aga o Amanave, ina ua o’o mai se valaau mai i se tina, e tusa ai ma se tamaloa, na oso i luga o le auala, ma se aga’ese, ma taofi le la taavale, ma poloka le la o’o atu i lo la fale.

O i la’ua na molia i lenei faalavelave, o Niko Mania ma Sione Robert.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelae, sa muamua ona tau atu i se tasi o la’ua na ave faapagota, i tafatafa o le fale. Ma na nonofo ai iina nisi leoleo, e talatalanoa i le alii, ae agai atu isi leoleo i le fale a le tina na valaau i le ofisa a leoleo, mo le faia o la latou su’esu’ega.

Sa faamatalaina e le tina na a’afia, i leoleo, ia le la fo’i atu i le fale ma lona to’alua, ae oso fa’afuase’i se tamaloa, i luma o le la taavale, ma se aga’ese, ma poloka le auala. Na vala’au e le tina na a’afia ia leoleo ona sa tu le na molia, i luma o le la taavale ma fa’asa sa la’ua ona fa’aauau i le la fale.

Ae ina ua toe alu’ese le na molia, mai luma o le la taavale ma mafai ona toe agai atu le la taavale, sa fa’ate’ia i la’ua ina ua o la fa’alogoina se pa’o leotele mai i tua o le taavale. Ma o la vaai atu, o lo’o tuliloa mai e le na molia, ia le la taavale, ma sasa mai tua o le taavale.

Ina ua mae’a ona faatalanoa e leoleo ia le tina na a’afia, sa toe taliu atu ia leoleo e fesoasoani i isi leoleo, o lo’o taumafai e ave faapagota ia le na molia ma lona atalii, i tafatafa o le fale. Sa le gata i le le usita’ia e i la’ua na molia, ia faatonuga a leoleo, ae na faiafai i leoleo.

Na ta’ua i ripoti a leoleo, ia le fa’afaigata ona ave faapagota ia le na molia, ina ua oso atu lona atalii laititi ma fa’alavelave i le faatinoga o tiute a leoleo, na o’o lava i lona (atalii) u’una’i ‘ese malosi, o se tasi o leoleo. Atoa ai ma lona lafoina o ni faamatalaga taufa’amata’u, i leoleo.

Sa lapata’ia e le atalii na ave faapagota, ia leoleo, e fetagofi leoleo i lona tama, pe ave i le falepuipui, o le a tupu seisi tulaga sili atu, i le ulugalii na a’afia.

Ina ua mafai ona lokaina e leoleo ia le tamaloa ma lona atalii, sa aveina atu loa i la’ua i le Ofisa a Leoleo i Leone, ma taumafai e faatalanoaina i la’ua. Ae sa na o le atalii na malie e fai sana faamatalaga.

E tusa ai ma lana faamatalaga, sa ia faamaonia ai le polokaina e lona tama o le alatele, a’o agai atu le ulugalii i lo la fale. Ma sa ta’ua foi e le atalii, o ia na u’uina le aga’ese. Ae le gata i lea, sa ia ta’ua lona le fiafia ina ua taumafai leoleo e ave faapagota lona tama.

Sa ta’ua i ripoti a leoleo, le iai o se talitonuga, na mafua lenei faalavelave ona o ni faafitauli i le va fa’aletua’oi, i le va o le ulugalii na a’afia ma le aiga a i la’ua na molia.

O moliaga na faia faasaga ia Sione Robert, na aofia ai:

Faitauga 1: Tete’e i le ave faapagota e leoleo – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai na nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na molia Niko Mania, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’aleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina uma le tamaloa ma lona atalii, e aunoa ma ni vaegatupe e mafai ona toe tatalaina ai i la’ua, mai i le falepuipui, a’o faagasolo o la faamasinoga.