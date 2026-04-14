Molia se tamaloa i lona sauaina o lona to’alua i le a’oga a le la fanau

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 16 o Mati, 2026, na vala’au atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia le sauaina o ia e lona to’alua, i le aoga tulaga muamua i Pavaiai.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei fa’aaveave, aua le puipuiga o le tina ma le fanau na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le te’a o le lua, i le aoauli o Mati 16, 2026, na valaau atu ai le tina na a’afia, i le ofisa a leoleo ma fa’ailoa atu i leoleo, ia le sauaina o ia e lona to’alua, ae e le malamalama, i le mafua’aga o le to’atama’i o lona to’alua (le na molia).

Ina o aga’i atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa toe fa’afeso’ota’i e le tina na a’afia, ia le ofisa a leoleo, e fa’ailoa iai, ua alu ‘ese lona to’alua (le na molia) mai i le a’oga.

I se fa’atalanoaga a leoleo ma le tina na a’afia, i lea aso, sa ta’ua ai e le tina na a’afia, ia le alu atu o lona to’alua (le na molia), i le a’oga, e piki o ia ma lana fanau e to’alua, ina ua tu’ua a’oga. A’o fa’afoe e le tina na a’afia, ia le la ta’avale, na fa’afuase’i ona fesiligi o ia e lona to’alua (le na molia) e uiga i se tupe sa ia (tina) ave i lona tuagane.

Na ta’ua e le tina na a’afia, ia lona le malamalama, i le mea sa talanoa atu ai lona to’alua, ae peitai, sa avea lea ma tulaga na fa’ateteleina le la mataupu.

Sa ta’ua foi e le tina, le amata na tatu’i e lona to’alua, ia lona tau’au, a’o ia taumafai e ave le ta’avale, ma o’o lava ina ona taumafai e ta o ia i se faga iniseti. O lona taumafai e puipui o ia, na toeititi ona feto’ai ai lana taavale ma se la’au i luma o le falea’oga. Ae na mafai ona ia (tina) fa’atu le taavale ma oso i fafo ma le faga iniseti.

Ae peitai, ina ua oso i fafo le tina mai i le ta’avale, na faapea ona faateteleina ai le la misa. Ma na ta’ua e le tina na a’afia, ia lona lagonaina o le fetagisi a lana fanau, i totonu o le taavale, ma ia toe savali atu ai, i le oso i totonu o le taavale, ma o latou o ese atu ma lana fanau, a’o taumafai lona to’alua (le na molia), e se’i le ki o le taavale.

Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i lona to’alua (le na molia), o le a ia valaau i leoleo. Ma na ta’ua e le tina na a’afia, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua misa ai le la ulugalii. Ma na ia faaleoina lona popole i le la fanau, ma ia talosagaina pe mafai ona ave’ese lona to’alua (le na molia) mai i le latou fale ma lana fanau e to’aono.

Sa molimauina e leoleo ia ni manu’a i foliga o le tina na a’afia. Ina o le a agai ese atu ia leoleo mai i le fale a le aiga, ae taunu’u atu loa le na molia ma ia fa’ailoa atu i leoleo, na mafua ona tupu le faalavelave, ona o le tina na a’afia, ma ia tu’ua’ia le tina, i le pepelo.

Ae sa ave faapagota o ia e leoleo, ma aveina atu i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le fa’aauau o a latou su’esu’ega.

Na ta’ua e le na molia, i lana faamatalaga i leoleo, na mafua ona le fiafia ona o se mataupu tupu so’o i lona aiga, i tupe mai i le tuagane o le tina na a’afia, lea e masani ona maua i aso Faraile. Ae o le aso Faraile, Mati 13, 2026, na ta’ua e le na molia, le laititi o le tupe na maua atu mai i le tuagane a lona to’alua.

Ae ina ua fesiligia lona to’alua (tina na a’afia) e tusa ai ma le aofaiga o le tupe, sa tali mai le tina na a’afia, ma na faitau e le tina na a’afia ia le aofaiga o le tupe ma e ese le aofaiga na faitau e le tina. O le mafuaaga lea na atili ai ona le fiafia le na molia ma oso ai lona masalosalo. Ma na o’o lava i le aso na soso’o ai, o le fiafia le na molia ma ia toe fesiligia ai lona toalua, ina ua alu atu e piki mai lona to’alua ma lana fanau mai i le aoga.

Sa ta’ua foi e le na molia, ia le faateteleina o le la misa ma lona to’alua, ina ua oso i fafo ia lona to’alua mai i le taavale ma tali atu ia te ia ma taumafai e togi o ia (le na molia) i le fagu iniseti, ae misi ma na pa’u i le la misa, ma amata ona fasi o ia e lona to’alua (tina na a’afia). Ae na mafai ona ia sola ‘ese ma sulufai i se faleoloa, i leisi itu o le a’oga.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.