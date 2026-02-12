Molia se tamaloa i le fa’ao’olima i lona to’alua

faaliliu; Lali Staff

O le aso 14 o Ianuari, 2026, sa lokaina ai se tamaloa, ona o se faalavelave na tupu i lo latou aiga i Futiga, lea na masalomia ai o ia i lona fa’ao’olima i lona toalua.

[Ua le lomia ia suafa o i latou na a’afia ma molia, i lenei mataupu, ona o le puipuiga o le fanau.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa o latou talatalanoa ma le tina na a’afia. Ma na ia fa’amatalaina i leoleo, sa alu i le fale o lona ‘aunty’ i lena taeao, e tapenapena mea’ai mo lana fanau. Ae na alu atu le na molia ma amata ona tatu’i ia le faitoto’a o le fale ma ‘e’e atu i totonu, ma palauvale, ona o le mana’o ina ia tatala mai le faitoto’a.

Ona o le fefe o le tina na a’afia, sa ia tatalaina ai le faitoto’a. Sa ia fai atu i le na molia, e faatali mai i fafo, ona e fa’asa e lona ‘aunty’, ia seisi ona alu atu i totonu o le fale. Ae peitai, sa le’i ano iai le na molia, ma savali atu i totonu o le fale, ma fa’asasa’o i le umukuka ma u’u mai se ipu meaai, ona toe savali lea i fafo o le fale.

Na mulimuli mai le tina na a’afia, i le na molia, ma o la toe fo’i atu i le la fale. Na fesiligia e le tina na a’afia, ia le na molia, e tusa ai ma le le usita’ia o tulafono a lona ‘aunty ma lona aveina o le ipu meaai sa saunia mo le la tama teine.

Ae tu’i e lona to’alua (le na molia) ia le tina i lona alafau tauagavale. Na matua’i fa’ate’ia ia le tina na a’afia ma ia toe tamo’e atu ai i le fale a lona ‘aunty’ ma vala’au ai loa ma leoleo.

Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, le le’i iai o le la fanau, i le taimi na tupu ai le fa’alavelave, ona sa momoe i totonu o se potu i le fale a lona ‘aunty’. Ma e le’o se taimi muamua foi lea ua tupu ai se tulaga faapea, i lo la va ma lona to’alua (le na molia).

Sa fa’atalanoa foi e leoleo, ia le tina a le tina na a’afia, lea sa iai i le fale o le ‘aunty’, ina ua tupu le faalavelave. Ma sa ta’ua e le tina matua, ia lona fa’ato’a manava atu ma a’o fesoasoani i le tapenaga o mea’ai a le fanau a lana fanau, sa ia lagonaina ia le pa’o o le tu’itu’i a le tagata i le faitoto’a ma lona ‘e’e mai fafo, faatasi ma le palauvale.

Ma ia (tina matua) ta’ua le ulufale atu o le to’alua a lana tama teine, e aunoa ma se fa’anoi, ma fa’asasa’o i le umukuka, ma aumai i fafo se ipu mea’ai na teu mo le fanau iti, ona toe savali lea i fafo, ae mulimuli atu ai lana tama teine (tina na a’afia).

O se taimi mulimuli ane, na toe fo’i atu ai lana tama teine (tina na a’afia) ma u’u le itu taugavale o ona foliga ma tagi, ma fai atu, na tu’i o ia e lona to’alua (le na molia). Na ta’ua e le tina matua ia le fa’ate’ia o ia ma lona ita tele, i le tulaga na ia va’aia.

Sa fa’ailoa atu e le tina matua, i leoleo, ia lona fesoasoani e tausi le fanau a lana fanau, ona e le faigaluega ia lana tama teine (tina na a’afia) ma lona to’alua (le na molia). Ma sa ia fa’aleoina lona popole i le saogalemu a lana tama teine (tina na a’afia) ma lana fanau, ona e le fa’ato’a tupu lea o se mea faapea, i le va o lana tama teine (tina na a’afia) ma lona to’alua (le na molia).

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaga muamua a leoleo, sa o latou agai atu loa i le fale a le na molia, ma maua atu ai o ia i le fale ma ave faapagota loa o ia, ma aveina atu i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

O moliaga na faia faasaga i le na loka, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia mam le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le i lalo ifo ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, i le falepuipui, e aunoa ma se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina mai ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.