Molia se alii Vaitogi i lona fa’aaoga o se samala e fasi ai seisi tagata

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Aperila 26, 2026, na agai atu ai leoleo, i se faalavelave na ripotia mai i le afioaga o Vaitogi, lea na sasa ai e se alii ia se tagata, i le samala.

O si taimi mulimuli ane, sa molia ai Veni Ofoia, i moliaga:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa ta’ua e le na a’afia, i leoleo, ia lona iai i le fale o le na molia, i le 5:00 i le taeao, ina ua tupu le faalavelave, lea na fasi ai o ia e Veni i le samala.

O se taimi mulimul ane, na faatalanoa ai e leoleo ia le tina a le alii na a’afia, ma sa ia ta’u atu i leoleo, o ia na alu e momoli lana tama i le falema’i mo le togafitia o ona manu’a. Ma o iina na ia vala’au ai i le ofisa a leoleo. Ma a’o togafitia manu’a a lana tama, sa le mafai ona ia nofo i totonu o le potu sa togafitia ai lona alo, ona o le tuga o ona manu’a.

Ma na fa’ailoa atu foi e le tina, i leoleo, lo latou faia ma le na molia ma sa iai foi faafitauli na tutupu i le va a lana tama ma le na molia, ae sa mafai ona toe fofoina i totonu o le latou aiga.

Ae peitai, ona o le tulaga ua tula’i mai, sa ta’ua ai e le tina, ia lona nofo popole e tusa ai ma le saogalemu o lona aiga, aemaise ai le toe tupu mai o seisi faafitauli i le lumanai.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na a’afia, sa ia fa’ailoa i leoleo, le fa’aaogaina e Veni (le na molia) ia se samala e sasa ai ona lima ma vae. Ma na mafua lenei faalavelave ona o sana aitalafu, i le na molia, e le’i totogia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua mae’a ona fasi e Veni (le na molia) ia le na a’afia, i se taimi mulimuli ane, na o la toe fetaui ai ma le na molia, i luma o se faleoloa, ma na faafefe ai e Veni (le na molia) ia le na a’afia. Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le na a’afia, sa fa’afefe o ia e Veni (le na molia) i le fanaina o ia.

I le su’esu’ega a leoleo, sa o latou molimauina le tele o manu’a i le tino o le na a’afia. Faatasi ai ma faamatalaga a molimau faapea le na a’afia, na fa’amautuina ai e leoleo i le latou su’esu’ega, ia le fuafuaina e Vena (le na molia), ia lona fa’ao’o o ni manu’a, i le na a’afia.

Ina ua mae’a ona faatalanoa e leoleo ia le na molia, sa agai atu loa leoleo e saili ia Veni (le na molia) ae peitai, sa toe fa’amutaina lea sailiga ona o se popolega i le saogalemu a leoleo, ona sa maua mai se faamatalaga e masalomia ai le umia e le na molia, ia se la’au malosi.