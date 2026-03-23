Molia se alii i se misa na tupu i luma o le StarKist

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le 8:47 i le po o Fepuari 13, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mai i se leoleo po a le StarKist, ona o se misa na tupu i luma o le kamupani i’a i Satala.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na vala’au e le leoleo a le StarKist ia leoleo, ina ua pisa nisi o le aufaigaluega i luma o le kamupani, ona o se fa’afitauli sa tupu i le nofoaga e paka ai ta’avale.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa va’aia ni alii se to’alua, o tamomo’e ‘ese. Sa tuliloaina e leoleo ia nei alii ma na maua le to’atasi, ae e le’i maua leisi.

O le alii na maua e leoleo, o le susuga ia Toni Tusolotoni. Sa mafai ona pu’eina o ia e leoleo, i le auala lea e agai atu i luga o le mauga, i le nofoaga o lo’o tu ai le fa’atusa tele lava o le i’a o Charlie.

Ina ua pu’eina e leoleo ia Toni (le na molia), sa molimauina le fa’asua’ava o le alii ma na maua e leoleo, i totonu o le taga o lona ofuvae vae u’umi, ia se apa pia, e le’i tatalaina.

Na toe ta’ita’I e leoleo ia Toni i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, ina ia mafai ona fa’amaonia e le leoleo a le StarKist, o ia (le na molia) lea sa pisa pisa o ma faavevesi i luma o le kamupani, ae e le’i o’o atu leoleo.

I sana molimau faaleoina ma tusitusia, sa faamanino ai e le leoleo a le StarKist, ia lona iai i le faitoto’a o le pa sa ia leoleoina, ina ua toe amata ona fo’i atu le aufaigaluega, i le mae’a ai o le latou malologa. Ae na amata ona vala’au atu ia nisi o le aufaigaluega, i se fusuaga o lo’o tupu i le pakaga taavale.

Na agai atu loa iai nisi o leoleo e to’alua a le kamupani, faatasi ma le leoleo na valaau i le ofisa a leoleo. Ma sa ta’ua e le leoleo o le kamupani na valaau i le ofisa a leoleo, ona ua amata ona lolofi atu le to’atele i le nofoaga na tupu ai le misa, o le mafuaaga lea na ia manatu ai e valaau leoleo o le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani.

Ina ua aveina atu e leoleo, ia Toni (le na molia) i le ofisa a leoleo i Fagatogo, sa faafaigata ona fa’atalanoaina o ia, ona ua ‘ova le fa’asuaava, sa le manino ai ana faamatalaga. Na faapea loa ona aveina o ia i le to’ese, e faatalitali ai le aso e tula’i ai i luma o le faamasinoga.

O lo’o ta’ua i totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga e faapea, o le na molia, o se tasi o le aufaigaluega na pisapisa o i le pakaga, ae e le’i taunu’u atu leoleo.

Ma sa fa’aalia e leoleo ia le le’i maua o le alii lona lua lea na tamomo’e ‘ese ma le na molia.

O moliaga na faia faasaga ia Toni Tusolotoni, na aofia ai le Fa’atupu Vevesi i nofoaga lautele ma le Taumafaina o ‘ava malolosi i se nofoaga fa’asaina. O nei moliaga, o ni vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i ono masina, i le moliaga. Po o se sala tupe e le silia ma le ta’i $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.