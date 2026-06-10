Molia se alii na taumafai e susunu le fale a le latou aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O Me 28, 2026, na agai atu ai leoleo i le afioaga o Vaitogi, ona o se vala’au na o’o mai i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se alii o lo’o faatupu vevesi i totonu o le fale, atoa ai ma lona fa’afefeina o se tamaloa o le aiga, i se aga’ese.

[Ua le lomia igoa o le na molia ma i latou na a’afia, i lenei faalavelave, aua le puipuiga o le aiga ma fanau iti, sa a’afia.]

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, o le 4:48 ile afiafi, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma le faalavelave na tupu. Ina ua taunu’u leoleo i Vaitogi, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa muamua ona o latou talanoa ma le tina, sa a’afia i le faalavelave.

Sa faamatalaina e le tina, i leoleo, ia le alu atu o le na molia, a’o ia tapena e ave le fanau i ni a latou fuafuaga. Ma sa mana’o le tina, e talanoa i le na molia, e tusa ai ma lana uo teine lea ua o latou nonofo faatasi.

Ae peitai, sa musu le na molia, e tali mai i le tina ma ina ua fa’ailoa atu iai e le tina, ia lona saunia e valaau leoleo, e tusa ai ma le latou nonofo faatasi, sa savali atu le na molia, ile taavale na iai i totonu le tina ma nisi o lana fanau, ma amata ona ‘e’e i le tina, ma fai iai, e leai sana pule i le fanua.

O le taimi lea, na savali mai ai i fafo ia le to’alua o le tina ma taumafai e fa’afilemu le mataupu. Peitai, sa savali atu le na molia, i le faitoto’a pito i tua o le fale, ma kiki le faitoto’a ma ulufale ai i totonu o le fale.

Sa ta’ua e le tina ia lona popole i lana fanau sa i totonu o le fale, na ia mulimuli atu ai i le na molia, i totonu o le fale.

Ae o le taimi lea, ua amata ona tau’ai solo e le na molia, ia meatotino i totonu o le fale. Na aofia ai ma lona togiina o le to’alua o le tina na a’afia, ina ua toe savali atu i totonu o le fale.

Ina ua faatonu e le to’alua a le tina na a’afia, ia le na molia, e sau i fafo, sa faapea ona savali le na molia, i seisi potu ma fo’i mai ai ma se aga’ese.

E tusa ai ma faamatalaga sa faamaumauina i ripoti a leoleo, ina ua taumafai ia le na molia, e tamo’e atu i le to’alua o le tina na a’afia, ma le aga’ese, sa oso atu le tina na a’afia, ma tu i lo la va ma taumafai e fa’afilemu le mataupu. O iina na tamo’e ‘ese atu ai le to’alua a le tina na a’afia, ma valaau loa leoleo.e

Ae sa le’i mae’a ai iina gaioiga a le na molia, ina ua savali i totonu o le umukuka ma se koneteina kesi ma amata ona sasa’a solo i totonu o le fale, na aofia ai ma le tina na a’afia. Sa faapea ona fa’alala e le na molia, ia lona susunuina o le fale ma tagata (na aofia ai ma le fanau) o le aiga.

Na o’o lava ina o atu nisi o le fanau, e to’alua, ma augani atu i le na molia, ua lava loa. Peitai, sa ‘e’e iai le na molia, ma faatonu le fanau, e o ese. Sa fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i le na molia, o le a latou o ‘ese ma lona to’alua ma le la fanau. Ae na tali mai le na molia, e ala i le faatonuina o le tina na a’afia, e o ‘ese ma le fale.

Sa toe alu atu le na molia ma toe u’u mai seisi tane kesolini ma toe fo’i atu i le umukuka. Ae peitai, o le taimi lea na fa’ailoa atu ai e lana uo teine, o lea ua taunu’u atu leoleo, ma na sola ‘ese ai loa le na molia, ae e le’i maua e leoleo.

Na faalogoina e leoleo ia le manogi o le kesolini i totonu o le fale faapea ma la’ei o le tina na a’afia, e pei ona sa ta’ua i la latou ripoti. Ma sa tali tutusa faamatalaga a le tina na a’afia ma lona to’alua, lea sa valaauina leoleo.

Sa taumafai leoleo e saili ia le na molia, ae peitai, e le’i maua o ia.

Na le mana’o ia le uo tamaitai a le na molia, e fai sana faamatalaga i le taimi lena, ae sa ia fa’ailoa atu i leoleo, o le ia alu atu I le ofisa a leoleo, e fai sana molimau tusia.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le faaleoina e le ulugalii na a’afia, ia so la popolega, ina ne’i toe fo’i atu le na molia, e tusa lava pe faasa e le tulafono. Ae na faapea lava ona o la talosagaina ia le fa’atonuina o le na molia, e ‘aua ne’i toe fo’i atu i fanua ma le fale, aua se popolega, i le saogalemu o le fanau o lo’o nonofo ai.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Taumafai e susunu se fale, i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faia o se gaioiga, e ono a’afia ai le saogalemu o le fanau (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu ile tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.