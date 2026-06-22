Molia se alii na osofa’ia se fale o se aiga i Nu’uuli

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 11 o Me, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma se ripoti e uiga i se alii o lo’o taumafai e osofa’i se fale, i Nu’uuli.

Ua molia ai nei le alii 27 tausaga, o Paris Fatulau, i lona taumafai e talepe fale, ma le gaoia o se tinoitupe, e silia ma le $10,000. Sa fa’aaogaina e Paris (le na molia), ia se vaega o lea tupe, e fai ai ana faatauga, ae o leisi vaega, sa ia tufatufaina i tagata, na o latou fetaui i luga o le alatele.

Na molia Paris, i le Faomea i lona tulaga e lua, o le Gaoi ma le solivale o fale ma fanua. Ma na lokaina o ia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina mai ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ripotia e se tuaoi ia le faalavelave na tupu, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ina ua alu atu le tamaitai e ana le fale na gaoia, ma fa’ailoa atu ia te ia (tuaoi), ua gaoia lona fale.

Ina ua taunu’u leoleo i le fale sa tupu ai le faalavelave, na faapea ona amataina a latou suesuega, ae e le’i fa’ao’oina atu lenei mataupu i le vaega su’esu’e faapitoa a leoleo (CIIB).

Sa faamatalaina e le tamaitai e ana le fale na a’afia, o le 3:00 i le vaveao o Me 11, 2026, na o’o atu ai Paris (le na molia), i lona fale ma tu’itu’i atu le faitoto’a ma taumafai e faatau atu i le tamaitai e ana le fale, ia se moa (chicken). Sa faatonu e le e ana le fale, ia Paris, e alu ‘ese, ona o le leva o le po ma leisi, e le o fia mana’o e faatau se moa (chicken).

Ae o le 8:30 i le taeao, sa iloa ai e le tamaitai e ana le fale, ua leai sana ato tupe mai totonu o lona fale, ae o lo’o iai se tinoitupe e silia ma le $10,000 (ta’i $100 ma ta’i $20), faapea ma nisi pepa taua.

(Na iloa mulimuli ifo e le e ana le fale, ia le le lokaina lelei e se tasi o lana aufaigaluega, ia le faitoto’a pito i fafo, o le fale taavale.)

I se vaega o su’esu’ega a leoleo, sa o latou su’esu’e ai tuaoi ma na maua atu ai le ato tupe i tafatafa o se auala, e alu agai i le fale a Paris (le na molia).

Sa faapea foi ona matamata leoleo, i ata vitio mai i masini pu’eata, i ni pisinisi e i leisi itu auala o le a’oga a le Manumalo Baptist, na aofia ai le AB Mart ma le fale telefoni a Ricky’s, ma na vaaia ai le alii o Paris (le na molia), o fai sana faatauga, i lea lava taeao, na tupu ai le faalavelave.

E le gata i lea, sa faamatala e se tasi o le aufaigaluega a le AB Mart, ia le faatauina e le na molia, o se ato faafafa, ma lona fa’aaogaina o se tupe pepa e $100, e totogi ai.

I le talanoaga a leoleo ma se tasi o le aufaigaluega a le Ricky’s Phone Repair Shop, sa fa’amautuina ai, o Paris (le na molia) lea sa faatauina se telefoni feavea’i, e silia ma le $300, ma sa ia fa’aaogaina foi ni tupe pepa, e ta’i $100.

O le aso 14 o Me, 2026, sa fa’atalanoa ai loa e leoleo, ia Paris (le na molia), i Tafuna ma sa fautuaina ai o ia, e leoleo, i ona aia tatau. Sa fa’ailoa atu foi e leoleo ia Paris (le na molia), le le o ave faapagotaina o ia, ma e mafai ona ia tu’ua le ofisa a leoleo, i so’o se taimi e finagalo ai. Ma e le o faamalosia foi o ia, e tali ni fesili.

Ae na ioe le na molia, e talanoa ma vaega su’esu’e a leoleo.

I lea faatalanoaga, sa fa’amaonia ai e Paris (le na molia), ia lona ulufale atu i totonu o le fale a le tamaitai na a’afia, i se faitoto’a sa matala, i le 5:00 i le vaveao. Ma na ia fa’ailoa atu foi i leoleo, ia lona va’aia o le ato tupe a le tamaitai na a’afia, i luga o se nofoa ma ina ua na tatalaina, sa ia va’aia ai se tupe tele.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le faamaonia e Paris (le na molia), ia lona aveina o le ato tupe ma o se taimi mulimuli ane, sa ia ave’esea ai le tupe mai i le ato, ona tia’i lea o le ato, i tafatafa o se pa ma’a. Sa faamaonia foi e le na molia, ia lona fa’aaogaina o le tupe sa ia gaoia, e fai ai sana faatauga, na aofia ai se ato fa’afafa ma se telefoni feavea’i.

Sa faamaonia foi e le na molia, o ia lea sa maua lona ata i luga o le masini vitio a faleoloa, e pei ona sa molimauina e leoleo.

Ma sa fa’ailoa atu foi e le na molia, i leoleo, ia lona tufatufaina o se vaega o le tupe na ia gaoia, i ni tamaiti ma tagata matutua, sa o latou fetaui i luga o le auala ma ia fa’amanuia atu ai ia latou ia le Aso Sa a Tina.

O moliaga sa faia faasaga ia Paris, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua ma fale – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.