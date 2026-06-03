Molia se alii na faamalosia sona tausoga tamaitai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O Me 8, 2026, sa amata ai su’esu’ega a leoleo, i se faalavelave na o’o atu i le latou ofisa, e faatatau i se teineititi 15 tausaga, na faamalosia e sona tausoga, e latou te nonofo faatasi.

[Ua le lomia igoa o i latou na molia ma a’afia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le teineititi talavou na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa auai faatasi le tua’a o le teineititi, ma le teineititi sa a’afia, i le faatalanoaga mam leoleo. Ma sa molimauina e leoleo, ia le le mautonu ma le fefe o le teineititi, e fai sana faamatalaga i luma o lona tama. O le mea lea, sa ioe ai le tama, e tu’umuli atu i fafo, ae talanoa na’o leoleo ma lona afafine (le na a’afia).

Ma sa faamatala e le teineititi, i leoleo, le tupu o le faalavelave ia Me 8, 2026, ina ua alu I totonu o le potu a lona tausoga (le na molia), e faanoi le fa’aaogaina o lana ‘laptop’. Sa ta’ua e le teineititi na a’afia, sa teuina e lona tausoga, ia lana ‘laptop’ i luga o se pusa tu, ma na faatonuina e le na molia, ia le teineititi, e alu e to mai i lalo.

Ae, a’o taumafai le teineititi, e aumai i lalo le ‘laptop’, sa fa’ate’ia o ia, ina ua tapuni e se tagata, ia le faitoto’a o le potu, ae o lo’o u iai lona tua.

Sa faamatala e le teineititi na a’afia, ia le savali atu o le na molia, ma opo mai o ia, mai tua ma amata ona tagotago atu ia te ia. Sa ta’ua e le teineititi, ia lona tago, i le po ese lima o le na molia, ma fai iai, e soia. Ae peitai, sa tago le na molia, i le u’una’i le teineititi, i tafatafa o se faamalama, ma amata ona faia ni uiga mataga i le teineititi, a’o fa’aauau pea ona taumafai le teineititi, e taofi.

Na fa’aalia e le teineititi na a’afia, ia le fa’ato’a tupu lea o se tulaga faapea ia te ia.

Ma ina ua maea ona sauaina o ia e lona tausoga, sa ia tamo’e i le fale a leisi ona aiga, e i tua o le latou fale, ma valaau atu i seisi ona tausoga (tamaitai) ma faamatala iai le mea na tupu. Ona faamatala lea e lona tausoga tamaitai, i lona ‘uncle’, ma fa’ai’u ai ina ripotia le mataupu, i le ofisa a leoleo.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo, ia le na molia, e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ia ta’ua e faapea, sa na’o ona ia po ina ia le teineititi na a’afia, ona sa mana’o e fa’aaoga lana ‘laptop’.

Ae ina ua fautuaina e leoleo ia le na molia, e tautala faamaoni, sa toe sui ai loa lana faamatalaga, ma ia fa’amaonia i leoleo, le alu atu o le teineititi na a’afia, i lona potu, e mana’o e fa’aaoga lana ‘laptop’.

Ma ia tago ai, i le u’una’i le teineititi na a’afia, i totonu o lona potu, ma fa’amalosia o ia.

O moliaga sa faia faasaga i le alii 20 tausaga na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’amalosi teine (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga, po o se sala tupe, e le i lalo ifo o le $150.

Faitauga 2: Sauaga Mataga (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $5,000.

Faitauga 3: Sauaga mataga i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le aflepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 m le $5,000.

Faitauga 4: Ave Faapagota sese (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $1,000.

Faitauga 5: Fa’ao’olima i lona tulaga e lima (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le sefululima aso, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.