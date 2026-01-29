Molia se alii na asiasi mai i aiga i vaitaimi o le Kerisimasi, i le fa’ao’olima

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le afiafi o Tesema 18, 2025, na vevesi ai se aiga i Leone ma o’o ai ina o atu leoleo e taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia se faapotopotoga o tagata i fafo o se fale, ma o lo’o taumafai le tina na vala’au i leoleo, e taofiofi ma fa’afilemu lona to’alua. Sa fa’ailoa atu e le tina na valaau i leoleo, ia le fa’ato’a alu ‘ese atu o le na molia, ma o lo’o savali atu agai i le alatele i luma o le fale.

Sa faamatala e le tina na vala’au i leoleo, o le taeao o le aso na tupu ai le faalavelave, sa fono ai le latou aiga, e talanoaina ia le taunu’u atu o se tasi o se tama fai a lona tina matua, lea e na toe fo’i atu mai Apia i le taeao lena. Sa talanoaina i le fono a le aiga ia fuafuaga o le faigamalaga, i vaitaimi o le Kerisimasi.

Na ta’ua foi e le tina na valaau i leoleo, e taunu’u atu le faigamalaga a le tama fai a lona tina matua, o lo’o le mautonu le latou aiga, ona o se la tauga’upu ma lona tuagane, i le lua vaiaso ua tuanai. O lona tuagane, e nofo i Alaska. Ma sa ta’ua e lona tuagane i le la talanoaga, ina ia faatali lona to’alua i le mea o le a tupu ia te ia.

O le faamatalaga lea a le tuagane a le tina na valaau i leoleo, ua ia le mautonu ai le malaga faafuase’i atu o le tama fai a lona tina matua.

O le aso lava lea, na vala’au ai le tina a le tina na valaau i leoleo, i lona tuagane i Alaska ma fesiligia o ia, i le mafua’aga na ia (tuagane) ai le pasese a le na molia. Ma sa le’i alu lelei le talanoaga a le tina ma le alii i Alaska.

Na toe oso atu le tina na valaau i leoleo, ma se’i mai le telefoni ma fesili i lona tuagane, po o le mafua’aga na ia totogi ai le pasese a le na molia, ina ia fai se tulaga i lona to’alua, ae tali mai lona to’alua, e vaai i le mea o le a tupu.

Sa tu’ua’ia foi e le alii i Alaska ia lona tuafafine ma lona to’alua, i le la le fa’asoa atu o penefiti o le latou pisinisi i le aiga.

Ina ua amata le talanoaga a le aiga, sa fesili sa’o lava le tina na valaau i leoleo, i le na molia, e faamanino le mafua’aga o lana malaga, ona o faamatalaga a lona tuagane.

Ae peitai, sa te’ena e le na molia, ia tu’ua’iga a le tina na valaau i leoleo. Ae peitai, ina ua amata ona vevela ia le talanoaga, sa tu i luga ia le na molia ma faapea atu, o le a alu e fasi ia le to’alua a le tina na valaau i leoleo, ma savali loa agai i le umukuka, i le mea o nofo mai ai le tamaloa, ma amata loa le fusuaga.

Na feosofi atu ia tagata o le aiga ma taumafai e vaovao ia le misa. Ma na faapea ua mae’a ai iina le pisa. Ae peitai, sa ta’ua e le tina na valaau i leoleo, ia lona va’aia o le na molia, i fafo o le fale ma se la’au u’amea. Ma o lo’o ia vala’au mai i lona toalua e alu atu i fafo. O le taimi lea na fetagisi ai lana fanau. Na oso atu se tasi o lana fanau ma ‘ai’oi i lona tama, e aua le alu i fafo.

O le taimi lea na toe ta’ita’i atu ai e tagata o le aiga, ia le na molia, i totonu o le fale ma ao mai ana meatotino ma tu’ua loa le fale. Ae a’o ia savali atu agai i le auala, sa fa’aauau ona ia vala’au mai i le na a’afia ma fai mai iai, o le a ia (le na molia) faatalitali mai i autafa o le auala.

Na ta’ua e le tina na vala’au i leoleo, o le taimi muamua lea ua feiloa’i ai lona to’alua ma le na molia.

O se taimi mulimuli ane, na talanoa ai leoleo ma le to’alua o le tina na vala’au i leoleo, ma sa ia faamatalaina le tala e tasi na faamatala e lona toalua.

Ina ua maua e leoleo ia le na molia, sa faapea ona aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Leone ma sa ia faamatalaina ai i leoleo, ia lona malaga mai Apia, e fai Kerisimasi ma lona tina. Ae na te le iloa se mea o tupu i le va o lona uso i Alaska ma lona ‘niece’ (tina na valaau i leoleo), ma lona le malamalama i le tele o le le mautonu o le aiga, i lana malaga.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe i le va o le $150 ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.