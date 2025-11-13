Molia se alii i lona sauaina o lona fa’alalaina o se to’i i lona tuafafine laititi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaveao o le aso 4 o Oketopa, 2025, na vala’au atu ai se tamaitai i le Ofisa o Leoleo, e ripotia loa tuagane (le na molia), i le nofo ma fa’alala se to’i i lona uso laititi ma taumafai e tuli ‘ese lona uso mai i le latou fale, i Amaluia.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou talanoa ma le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo. Ma sa ia ta’ua e faapea, o ia e nonofo ma lona to’alua i Vatia, ae na valaau atu lona uso laititi ma ta’u atu le nofo o lona tuagane (le na molia), lea ua fa’ato’a tolu masina talu ona tatala mai i tua mai i le falepuipui, i le latou fale tuai i Amaluia, faatasi ma se ulugalii talavou, ae alu i le fealua’i solo i totonu o le nu’u, i le po ma le ao.

Sa ta’u atu foi e lona uso laititi, ua mae’a ona ia ta’uina lea tulaga i o latou matua, lea o lo’o nonofo i atunu’u i fafo ma ua faatonuina e matua, ia le na molia, e ave’ese le ulugalii mai totonu o le fale.

Na ta’ua e le tamaitai na valaau i leoleo, o le aso lava lea, na o la o atu ai ma lona uso, e fesili i lo la tuagane po o le a lana me aua fai, ae fai mai lona tuagane, o lona fale lea. Sa fai atu le tamaitai na valaau i leoleo, i le na molia, o lo’o mana’o o latou matua, e ave’ese le ulugalii lea o lo’o i le fale, ae musu le na molia ma ‘e’e mai i ona tuafafine ma toe faapea mai, o ia e ana le fale.

Sa fa’ailoa atu e le tamaitai i leoleo, lona fai atu i lona tuagane (le na molia), o le a alu e valaau leoleo, ae tago le na molia, i le tuli ‘ese i la’ua, mai le fale. Ona o uiga fa’aalia a le na molia, sa tago ai le tamaitai ma valaau ia leoleo. Ona ia toe valaau faalua lea i leoleo, ina ua sau i fafo ia le na molia ma se to’i ma amata ona tuli ai lona uso laititi.

Na mafai ona fa’atalanoa e leoleo ia le uso la’ititi lea na a’afia ma sa ia ta’ua le alu atu o lona tuagane (le na molia) ia te ia ma se to’i ma taumafai e togi ai o ia. Sa ia ta’u foi, le ‘e’e o lona tuagane (le na molia) ma fai atu, o le a alu atu ia te ia ma ia (le na molia) faapea atu foi, o le a ia susunuina i lalo ia le fale.

Na ta’ua e le uso laititi lea na a’afia, ia le leai o se filemu i totonu o le aiga, talu ona toe tatalaina mai i tua lona tuagane (le na molia).

Sa fa’atalanoa foi e leoleo ia le to’alua o le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, lea sa iai i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma na ia faamatalaina le tatalaina e le na molia, o le faitoto’a o le fale, ma savali mai i fafo ma se to’i, ma tuli ai lona tuafafine laititi.

Na ta’ua e le to’alua o le tamaitai na valaau i leoleo, ia lona tamo’e atu ma taumafai e taofi le na molia, ma se’i ‘ese le to’i. Ona toe fo’i lea o le na molia, i totonu o le fale.

A’o taumafai leoleo e ave faapagota ia le na molia, sa taumafai le na molia, e se’i ‘ese ona lima mai lima o leoleo. Ae na i’u ina mafai ona ave faapagotaina o ia, ma aveina atu loa i le ofisa a leoleo.

I le fa’agasologa o su’esu’ega a leoleo, sa fa’amaonia ai le iai foi o seisi faalavelave na a’afia ai foi le na molia, ma i lea faalavelave, sa ia ta ina ai foliga o se tagata i se kalapu ta polo (golf club). Ma o le mafua’aga lea na popole ai lona aiga, ona ne’i ona toe faia se tulaga faapea.

Na molia le alii o Andrew Andrew, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona loka i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) - O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona loka i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i le ave faapagota – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atonuina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai o ia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.